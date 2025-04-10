Что предсказала Елена Блаватская для тех, у кого есть КОТ ДОМА — уже началось, и ВСЕ В ШОКЕ
Добро пожаловать на канал БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ! Здесь мы исследуем мистические тайны, альтернативную espiritualidade, запрещенные тексты и религиозные заговоры. Если вы готовы узнать больше о том, что скрывают от нас великие умы прошлого, вы попали по адресу! ✨
В этом видео мы погрузимся в загадочный мир Елены Блаватской — основательницы Теософского общества. Вы когда-нибудь задумывались о том, что скрывают от нас кошки? Блаватская утверждала, что они не просто милые питомцы, а хранители древней мудрости и проводники между мирами!
Мы раскроем шокирующие предсказания Блаватской о кошках и их связи с высшими силами, о которых многие не подозревают. Почему её пророчества остаются актуальными в 2025 году? Почему Ватикан и другие могущественные организации стараются скрыть эти знания?
Приготовьтесь к захватывающим разоблачениям и тайным пророчествам, которые изменят ваше восприятие реальности! Оставайтесь с нами и готовьтесь к открытиям, которые заставят вас пересмотреть всё, что вы знали о своих пушистых друзьях.
Комментарий редакцииОсновные тезисы лекции о пророчествах Елены Блаватской о кошках:
1. Кошки как хранители древней мудрости
- Блаватская утверждала, что кошки — не просто животные, а проводники между мирами, связанные с древними энергиями, предшествующими даже египетским пирамидам. Они являются стражами духовного мира и ключом к разгадке тайн человечества.
2. Пророчества и запрещённые тексты
- Её предсказания, записанные более 100 лет назад, якобы начинают сбываться в 2025 году. Среди них упоминается «Кодекс Фелис» — древний манускрипт, который она обнаружила в Индии и Тибете, но он исчез после её смерти, возможно, изъятый Ватиканом и масонскими ложами.
3. Связь кошек с высшими силами
- Кошки, по словам Блаватской, обладают способностью видеть тонкий мир и взаимодействовать с астральным планом. Они могут быть посланниками «падших ангелов» или «детей звёзд» (сущностей с Сириуса), защищая людей от невидимых угроз.
4. Историческая роль кошек
- В Древнем Египте кошки считались священными из-за их связи с иным миром. Богиня Бастет, возможно, была реальной сущностью, а египетские тексты содержат зашифрованные послания о кошках, искажённые позже под давлением религиозных властей.
5. Предсказания о 21 веке
- Блаватская предсказала, что в XXI веке кошки начнут проявлять свою силу через знаки, сны и изменения в сознании людей. В 2025 году границы между мирами истончаются, и кошки становятся вестниками новой эры.
6. Три знака великого сдвига
- Увеличение числа кошек с разными цветами глаз (гетерохромия), собрания чёрных кошек в круги под полной луной, а также передача кошками видений о будущем через сны или поведение.
7. Коллективный разум и космическая роль
- Кошки могут действовать как единый организм, связанный с «воротами между измерениями» (например, Стоунхендж, пирамиды Гизы). Их мурлыкание и вокализации — это язык, возможно, связанный с космосом.
8. Кошки как судьи и защитники
- Обида на кошку, по Блаватской, навлекает «гнев звёзд». Она связывала истребление кошек в Средневековье с последующей чумой, а в 2025 году кошки якобы сыграют роль в «великом пробуждении» — суде человечества.
9. Современные подтверждения
- В 2025 году фиксируются странные энергетические всплески, необычное поведение кошек (вой по ночам, сбор в группы), а также научные исследования о коллективном поле и терапевтическом эффекте мурлыкания.
10. Личная связь с кошками
- Если у вас есть кошка, вы уже часть космического плана. Она может быть вашим проводником, видящим вашу ауру, лечащим вас и передающим послания через сны или взгляд.
Вывод:
Лекция представляет собой конспирологическую интерпретацию идей Елены Блаватской, где кошки возвышаются до статуса мистических существ, связанных с древними цивилизациями, космосом и духовными измерениями. Автор утверждает, что пророчества Блаватской, якобы замалчиваемые властью, сбываются в 2025 году, а кошки играют ключевую роль в судьбе человечества — как защитники, судьи и проводники к «великому пробуждению». Несмотря на отсутствие конкретных доказательств (например, «Кодекс Фелис» не упоминается в известных трудах Блаватской), текст использует исторические факты, современные события и научные открытия для создания интригующей, но спекулятивной картины. Это призыв переосмыслить отношение к кошкам и увидеть в них нечто большее, чем домашних питомцев, хотя многие утверждения остаются в сфере фантазии и недоказуемых гипотез.
Редактор: brahman