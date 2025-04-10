Бесполезная национализация, или Перекладывание яиц в другую корзину | Владимир Боглаев
Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев о проблемах национализации в сегодняшних реалиях.
Ведущий: Илья Бокатов
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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Проблема национализации и справедливости:
- Вопрос национализации возникает, когда собственность считается полученной несправедливо или незаконно. Пример — крупные предприятия, построенные трудом многих поколений (например, Норильский комбинат), которые теперь принадлежат частным лицам.
- Существует противоречие между тезисами «всё незаконное надо отобрать» и «пересмотра приватизации не будет», что вызывает путаницу и недоверие.
2. Справедливость распределения собственности:
- Частная собственность на средства производства, созданные коллективным трудом, воспринимается как несправедливая, даже если она оформлена по закону.
- Пример с Норильском: огромные усилия и жертвы при строительстве комбината контрастируют с тем, что он теперь принадлежит одному человеку, который может перенести производство за рубеж.
3. Капиталистический строй и национализация:
- Россия — страна победившего капитализма, и власть защищает существующий строй. Национализация в таких условиях не приводит к передаче собственности народу, а скорее к её перераспределению между капиталистами.
- Государство, управляя активами, действует в интересах капиталистического строя, а не в интересах справедливости для народа.
4. Бюрократия и риски национализации:
- Ссылаясь на теорию Троцкого, Владимир Баглаев отмечает, что национализация может привести к созданию номенклатуры, которая заменит народных управленцев и станет новой элитой, эксплуатирующей рабочих ещё сильнее, чем прежние собственники.
- Пример СССР: бюрократия закрепила власть, но не смогла передать её по наследству, что привело к новым формам эксплуатации.
5. Вывоз капитала и роль олигархов:
- Ежегодный вывоз капитала из России достигает 100–300 млрд долларов, что связано с сырьевой рентой и частной собственностью на недра, которые должны принадлежать народу или планете.
- Олигархи рассматриваются как менеджеры, обслуживающие интересы внешних метрополий, а не как самостоятельные фигуры.
6. Ограничения национализации:
- Национализация не решает проблему вывоза капитала, так как это лишь перераспределение активов между частными руками под прикрытием красивых слов.
- Государственные предприятия (например, Газпром, Росатом) фактически не являются полностью народными, а имеют смешанную структуру собственности.
7. Суверенитет как решение:
- Для прекращения вывоза капитала и ограбления страны необходим возврат суверенитета, включая контроль над ресурсами и финансами (например, суверенизация рубля).
- Однако нет ясности, кто во власти готов взять на себя ответственность за такие изменения.
8. Консолидация общества:
- Изменения возможны только при массовой консолидации народа, а не через единичные обращения к власти. Пример — проект «Народный станок», который удалось реализовать благодаря поддержке тысяч людей.
- Люди не готовы объединяться, что ограничивает возможности давления на власть.
9. Практические примеры и скептицизм:
- Национализация предприятий (например, КамАЗа) не повысит их эффективность в капиталистическом окружении, так как они останутся изолированными от рыночных механизмов.
- Государство поддерживает убыточные отрасли машиностроения, чтобы они не умерли, но это не развитие, а лишь сохранение статус-кво.
10. Философский взгляд:
- Владимир Баглаев призывает спокойно относиться к процессам национализации, видя в них неизбежное перетекание собственности между частными руками в рамках капитализма.
- Нет оснований ожидать смены строя или появления общественной собственности на средства производства.
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Вывод:
Беседа раскрывает глубокий скептицизм относительно идеи национализации в современной России. Владимир Баглаев считает, что в условиях капиталистического строя национализация не решает проблему справедливости и не останавливает вывоз капитала, а лишь перераспределяет активы между частными собственниками под прикрытием громких лозунгов. Основная причина несправедливости — не столько олигархи, сколько утрата суверенитета и колониальная экономическая модель, где ресурсы страны работают на внешние метрополии. Решение видится в возвращении суверенитета и консолидации общества, но реализация этих идей представляется маловероятной из-за отсутствия политической воли и готовности народа к объединению. В итоге национализация воспринимается как косметический процесс, не меняющий сути эксплуатации наёмных работников и не ведущий к более справедливому обществу.
Редактор: brahman
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Русь конечно Велика!
* но ПРАВИТ там – АНТИрусская КЛИКА…
ЕЖЕМЕСЯЧНО ресурсов УТЕКАЕТ – ГРОМАДНАЯ река…
ОТ проданных РЕСУРСОВ,в Россию НЕ-поступает НИ-ФИГА!
…НЫНЕшняя Россия – НЕ суверенная,там правит:ЧУЖ’ИХ “СТАЯ”…
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Чего НЫНЕшняя,правящая “ВЛАСТЬ”(за-пару-ДЕСЯТИЛЕТИЙ)добилась?
* а того,что 150-ят МИЛЛИАРДЕРОВ($$$)- v “СВЯТОЙ” русi ПОЯВИЛОСЬ!
* МНОГО пятилеток – Великая Русь – Р А З Г Р А Б Л Я Л А С Ь!
* и тенденция ГРАБЕЖА страны – в России О С Т А Л А С Ь!
* ПРАВЯЩАЯ “орда”(= Т.Н.”едроССня”)- “славно-поСТАРАЛАСЬ”…
* в ОЛИГАХiческую=КОЛОНИАЛЬНУЮ zону – страна ПРЕВРАТИЛАСЬ…
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! а ЧТОБЫ Народ(Русский)- НЕ стал БУНТовать,
! его начали:РЕЛИГИЕЙ и ЛЖЕ-патриотizмом ОБМАНывать…
! Русь начали вераю в Т.Н.”боха” – “ОКОРМЛЯТЬ”…
! Россию начали ВЕРУ – НАВЯЗЫВАТЬ и – оБАРАНивать…
! а говорящих правду о Реалиях Руси – АРЕСТовывать и САЖАТЬ!
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:-(В-ИТОГЕ: народ НАЧАЛ – ИЗ “святОЙ” руси БЕЖАТЬ!
:-(Коренной Народ(Русских)- начали ЧУЖ’ИМИ заменять…
:-(начали ЧУЖ’ИМИ – повсеместно(в-стране)КОЛОНИЗИРОВАТЬ…
:-(Россию начали:КИШЛАКизировать и АМОРАЛизировать…
:-)НЫНЕшнюю,КОЛОНИАЛЬНУЮ “власть”(адмiнictraцiю)- Пора ГНАТЬ!
—> :-)Пора Власть в России – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!!!
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“ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и говорить НАЧИНАЙте…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 10-4-25