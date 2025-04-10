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Андрей Школьников: Третий демографический переход

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История знает примеры, когда за счёт увеличения естественных производительных сил и/или технологий происходил одновременный значимый рост общей численности населения и доли молодежи, не детей, а именно активных, молодых людей от 15 до 30 лет. В результате этого этническая система / страна могла пережить взлёт, усиление и расширение (множество примеров из истории Европы), энергия молодости шла на продуктивную деятельность и экспансию, или наоборот, происходило разрушение фундамента общественной системы, когда энергия сдерживалась или шла на внутреннюю борьбу (современный Арабский мир, Пакистан, Бангладеш и др.). В предыдущие эпохи, пока концепция сознательного принятия решения о зачатии / рождении детей не была нормой для всех слоёв населения, вместо «как Бог даст», рост численности не сопровождался кардинальными культурными изменениями для разных поколений. Если вместо 2-3 детей начинало выживать 3-4, люди продолжали рожать точно также. В индустриальную эпоху человечество столкнулось с двумя демографическими переходами, вначале происходило падение смертности, а после,...

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи "Третий демографический переход" Андрея Школьникова:

1. Исторически наблюдались периоды роста населения с увеличением доли молодежи (15-30 лет), что приводило либо к развитию и экспансии общества, либо к внутренним конфликтам.

2. Человечество пережило два демографических перехода: сначала снижение смертности, затем снижение рождаемости.

3. Сейчас развитые страны входят в новый, "третий демографический переход", требующий формирования "коллективных и индивидуальных форм ответственности" за рождение детей.

4. Россия одной из первых сталкивается с этой проблемой, но имеет хорошие условия для ее решения благодаря ресурсам, технологиям и "пассионарности".

5. Экономические меры стимулирования рождаемости ("покупка" государством детей) работают слабо. Нужны культурно-ментальные механизмы.

6. Автор предлагает реформировать пенсионную систему, привязав размер пенсии к вкладу детей, а также учитывать более широкий "комплексный вклад в общество".

7. Миграция не решает демографическую проблему, а лишь откладывает ее решение, ухудшая будущие условия.

8. Опыт России в решении этой проблемы может стать примером для других стран, которые столкнутся с этим позже.

Вывод:

Статья описывает серьезный демографический вызов - падение рождаемости, с которым сталкиваются развитые страны, и утверждает, что Россия находится в авангарде этого процесса. Автор предлагает пересмотреть общественное отношение к рождению детей, сделав его осознанной обязанностью граждан перед обществом, и реформировать социальные системы для поощрения многодетности. Статья отражает консервативный, государственнический подход к демографической политике, противопоставляемый либеральным концепциям и опоре на миграцию. Автор оптимистичен в оценке способности России решить эту проблему раньше других стран благодаря имеющимся ресурсам и особому "ментальному очищению" общества.

Редактор: brahman

Источник: https://zavtra.ru/blogs/tretij_demograficheskij_perehod
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30448 28356
    жора шапов два часа назад

      “6. Автор предлагает реформировать пенсионную систему, привязав размер пенсии к вкладу детей, а также учитывать более широкий “комплексный вклад в общество”.” – не сработает.

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