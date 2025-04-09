Обычно портреты известных, но скрываемых по каким-то причинам историками личностей, имеются под названием «Портрет неизвестного». Попробуем найти в старинных гравюрах и живописи самых известных исторических персонажей. Например, тех, которых историки называют «ханами». Многие Великие ханы описаны в истории, но нет их изображений, что очень странно. Они обязательно должны быть. Особый интерес вызывают гравюры Адриена Колларта 17 в. На гравюрах этого художника запечатлены все исторические и библейские персонажи и многие цари и императоры. Он ценен тем, что изобразил на гравюрах эпоху поражения россов (барсов-леопардов?) в первой войне и показал их победителей, которые потом будут преданы анафеме на 1000 лет, когда «россы» («Зевсы») вернулись на Олимп (п.149) после своего поражения и бегства в Египет (на Ниле).

Портрет Великого Хана Хубилая. Версия.

Например, Великого хана Кублая (Хубилая) в первую очередь должны были отразить художники, как великую личность 13 века. Его хорошо знали венецианцы. Марко Поло (венецианец) видел его воочию и 17 лет служил ему. А до этого 10 лет его отец служил у Кублая. Марко Поло прижизненный СВИДЕТЕЛЬ и друг Великого Хана Кублая (Хубилая), поэтому ему больше всего надо доверять в этом расследовании.

Внешность Кублая Марко Поло описал конкретно. «Великий государь царей Кублай-хан с виду вот каков; роста хорошего, не мал и не велик, среднего роста; толст в меру и сложен хорошо; лицом бел и как роза румян; глаза чёрные славные, и нос хорош, как следует» (LXXXII, с.88).

Человек, который завоевал Азию, был Императором Тартарии «Великим Хамом» всего тихоокеанского побережья и не быть запечатлённым в живописи? Его правление было самым долгим и успешным, он дожил до старости и мирно почил победителем. Много воевал в молодости, а потом вёл светский образ жизни. Он в основном осуществлял гражданскую власть, а воевали ему подчинённые воеводы (Хулагу, Алау).

Больше всего на свете он любил ОХОТУ на зверей и птиц. «Много у великого хана ЛЕОПАРДОВ, приученных к охоте и зверей ловить». Также много волков и львов, орлов и собак, соколов-кречетов, орлов (XCII. с.103) Стр.75. «Есть у него порода БЕЛЫХ КОНЕЙ и белых кобылиц, белых как снег» (стр.76). « В эту равнину, что обнесена стеной, великий хан ездит часто на коне, с собою везёт ЛЕОПАРДА и выпускает его на оленя».

По этим приметам, похожий на Кублая персонаж, запечатлён на гравюре Коллаерта. На данной гравюре запечатлен момент охоты (?) некого персонажа с именем Магнус Парфорум. Слева от него Белый Конь с попоной и седлом. Конь стоит к зрителю задом (это что-то тоже должно значить). На седле узор -сильно вытянутый тюльпан. На гравюре персонаж изображён со старым лепардом-пантерой (она) на цепи. Цепь держит в руке персонаж, а другая рука наложена на темя леопарда. Рядом безбородый «тунгус»-смотритель леопарда. Персонаж изображён в чалме. Чалма с венцом и на ней два пера. Два пера указывает на родство с Перунами (Луной-Ио) и Аидом (у него на картинке на вазе два пера на голове, где он изображён в компании с Радамантом и Миносом). На рукоятке сабли голова СОКОЛА. Он изображён с бородой, лицо славянского типажа.

Под гравюрой надпись. В русской транскрипции она звучит так.

«Магнус Парфорум макулис Рекс версиколорем Венато нактус Пантерам, орнаре монили,

Аткуе ферам (земля или железо?) факили (факир?) сатагит ратион (ратный) домаре: Сед (седок?) домита (давильня, каток) ин силуас демум транскуррит агрестес».

Слово «maculis» в переводе с латинского означает «пятна», а лат. magnus ventus —мощный ветер. "Парфюм"происходит от латынского слова "«perfumum»",означает, если перевести дословно ,."через дым".Per-через, fumum-дым. Впервые парфюмерия появилась в виде дыма», Марко Поло как раз и описывает такие моменты, принятые в Орде-это воскурения благовоний из специальных изящных сосудов, перед тем как войти к Хану. Бароны, когда приходят на «белый праздник»-«Новый Год» на приём к Хану, четыре раза кланяются до земли, а « потом идут к разукрашенному алтарю; стоит на нём прекрасная курительница; благоговейно воскуряют той дщице, а после возвращаются на свои места» (стр.100, гл. LXXXIX).

Другие слова во фразе объяснются из интернета так- Нактус (лат. Nactus) — род ящериц из семейства гекконовых. Caribena versicolor (лат.) — вид пауков из семейства птицеедов (Theraphosidae). «Мониль — цепочка из мельчайших латунных бусин с лазерным гранением и специальным покрытием, усиливающим блеск и мерцание металла».

Основываясь на вышесказанном, приблизительный смысл перевода на русский, по версии автора, таков. « Магнус Парфорум (Мага Дух) пятнистый Рекс (Пегий Царь) пёстрый (версиколор) Ветер нактус (как) Пантера, монили (блистательный), Аткуе ( «Ата Куе»-Отец-Атакователь) земли ратный; Сед (Всадник?) давит силой демонстрируя укрощение агрессии». Он укрощает Леопарда.

Марко Поло описывает аналогичное диво- Кублай укрощал льва и тот в его присутствии становился покорным и ложился рядом. «Расскажу вам о превеликом чуде: приводят перед великим государем большого льва, завидит лев великого хана и смиренно ложится перед ним, словно как бы признаёт его за своего государя, и лежит без цепей» (стр.101. гл. XC). То есть Кублай обладал чарами. Так и на этой гравюре он Укротитель Пантер. Здесь пантера кормящая мамаша в годах. Вдалеке изображена вторая бегущая молодая пантера. Это можно толковать и по другому- он породнился с Пантерами насильно, она на цепи. Пантера (Крылатый Барс) был символом у Перуна (по версии автора, п.120. Крылатый Барс).

То, что на гравюре Великий хан Кублай, указывает также его второе имя Магог.

Марко Поло утверждает, что некий правитель Магог жил в стране Магог (Могул) и там живут бородатые «татары» («казаки», бороды у Марко Поло носили только тартары, христиане и сарацины). «Здесь (в Сендуке-Тендуке, он на карте на оконечности Чукотки, см. карту) главным образом пребывал поп Иван, когда властвовал над татарами и владел этими областями и соседними царствами; потомки его жили тут же и тот Жор, кого я уже называл; и он из роду попа Ивана, шестой государь (Георгий) после попа Ивана. Место это то самое, что у нас зовётся страною Гог и Магог, а здесь Ун и Могул; в каждой области свой народ, в стране Ун живёт Гог, а в Могуле-татары» (LXXIV, стр. 73, 75). Из этой фразе можно понять, что сначала татары-«бородачи» («казаки» в надписи на карте Келлера) подчинялись Попу Ивану, а потом Темучжину-Чингисхану и их область Могул теперь подчиняется Магогу, то есть Великому Хану Кублаю. Имя персонажа на гравюре Магнус совпадает с Магогом. Там в Могуле была первоначальная ставка Чингисхана.

Изображение Гога и Магога в Англии

ИТАК. Может это просто аллегория, но с конкретной персоной, конкретной исторической личностью. Главный тотем Кублая-белый конь указывает на «Великого государя» Кублая. Его имя Магнус совпадает с Магог. Подобное имя Магнус популярное скандинавское имя. «Мы знаем, что еще в 1570 году Иоанн провозгласил королем ливонским на вассальных условиях принца Магнуса, надеясь при помощи такой политической комбинации достичь скорее намеченной цели, а именно утвердиться на берегах Балтийского моря ради торговых и промышленных сношений с Западной Европой». Вы скажете, причём здесь скандинавы. Потому что северяне Львы Попа Ивана и Орда (элита) были породнены и имели одни корни. Вот они на карте рядом (кофейным цветом обведены границы царств Попа Ивана Тендук, «брата» Унга и Могула, Могул в жёлтом контуре).

Вот изображение Кублая на троне на карте Келлера 1298-1590 г. Рядом его воевода. Карта является приложением к книге Марко Поло и, поэтому отражает эпоху правления Кублая (он умер в 1298 г.), значит и на троне должен сидеть Кублай. Здесь такой же типаж, как и на гравюре Адриена Колларта, с такой же короткой бородкой.

Самой большое недоумение вызывает информация в интернете о Хубилае. Если вы наберёте слово «Хубилай» в поисковике Яндекса, почему-то сразу выскакивают «тысячи» портретов толстого китайца. Это «прикол» яндекса над нами. А где альтернативные самые первые портреты Хубилая из книги Марко Поло. Или поисковая система «яндекса» «схвачена» китайцами, если даже Хубилай стал «китайцем». А ведь Марко Поло китайцев и монгол вообще исключает из исторического процесса 13 века и называет «туземцами» (п. 149). Попробуйте набрать в поисковике «Ксеркс» (царь в Истории Геродота) и выскочат тысячи картинок негра в цепях из какого-то фильма. Такие несерьёзные «приколы» теперь в Яндексе.

Похожий сюжет с пантерами «барсами» на фреске Беноцы «Шествие Волхвов».

Похожий сюжет с барсами (пантерами) показан на фреске Беноццы «Шествие Волхвов». Пятнистые барсы на ней соотносятся со старым Волхвом Каспаром (над ним изображён барс, нападающий на Тельца и Оленя) и мальчиком, возле которого изображены два барса.

Было предположено, что это Дарий. «Дарий оказался сыном Волхва Каспара. Об этом Дарий сам пишет на Бехистунской стене -«Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, населенных ВСЕМИ народами, давно уже царь этой ВЕЛИКОЙ ЗЕМЛИ, простирающейся еще дальше, сын Гистаспа (Волхв Каспар, автор), Ахеменид, перс, сын перса, арий, и предки мои были ариями ». Именно здесь в Иране он находился и воспитывался в детстве. Этому великому мальчику была поставлена отцом Волхвом Каспаром задача-войти в элиту новых властителей и там закрепиться, что он успешно и сделал» (п. 101, 102).

«На знаменитой фреске «Шествие Волхвов» Беноцци «Дарий», по версии автора, воплощён в образе белокурого мальчика в голубом наряде, он изображён рядом с Каспаром. «А вот между Каспаром и мальчиком (Дарий) на рыжем коне ещё один загадочный персонаж –золотоволосая девушка с даром (злато) в руке. Если мальчик и Каспар смотрят на нас, то она смотрит на небо. Может это мать (Лаура, см обл. Лор, имя Лаура говорит о происхождении из центральной Руси, там Лавры и Фролы) мальчика (Дария) или дочь Каспара. Каспар на белом коне, и для мальчика с леопардом тоже уже приготовлен белый конь победителя, конь рядом впереди мальчика. Сами смотрите на фреске». «Дарий» с рыжего коня готов пересесть на белого коня. Почему-то персонаж рядом с «Дарием» показывает ладонью цифру ЧЕТЫРЕ. Он четвёртый Волхв.

Особо обращает на себя внимание внизу стоящий уже старый барс-леопард, вид которого оставляет гнетущее впечатление, особенно его страдальческий взгляд, как будто он уже в царстве мёртвых. Дарий будет убит Александром Македонским. Такой же взгляд у старой пантеры на гравюре Колларта. За этим стоит какая-то трагедия (смерть её детей?).

ИТАК. К чему эти одинаковые БАРСЫ и Белые кони на гравюре Коллаерта и на фреске Беноццы. На гравюре Кублай как будто берёт в плен старую пантеру с грустным человеческим взглядом, родившую немало детей и теперь она в «плену» на железной цепи. Если на фреске Барс загрызает Тельца и Оленя, то на гравюре Колаерта власть Барса кончилась, власть «Дария» кончилась. К власти пришёл тот, кто после Дария. Орда. Кублай. Он пока на Белом коне.

Портрет Тохтамыша. Версия.

Этот портрет уже показан в предыдущей статье п.147.

«Вот предполагаемый портрет Тохтамыша друга (и родственника) литовского князя «Витолда», именно Тохтамыша описывает в ЗОЛОТОМ наряде Лызлов. «В интернете о портрете написано: «Портрет работы неизвестного польского художника, конец XVI — начало XVII века. Ранее считалось, что изображён Михаил Борисович Тверской. Находится в коллекции портретов Несвижского замка Радзивилов». Всё явно указывает на Тохтамыша. У него европейский типаж. Он в очень дорогой мантии из белых соболей с чёрными хвостиками ( или рыси), в которой ходили Восточные Цари и европейские короли, что указывает на его «царское» происхождение. А на макушке «венгерский пирожок» (п.147). У него чисто польская причёска без бороды, как у польской шляхты. Откуда взялась эта манера изображать себя в золотых нарядах, обьясняет Марко Поло. У Марко Поло описана традиция золотых нарядов у Ордынской знати, когда в день рождения Великого Хана Кублая они все одевались в ЗОЛОТЫЕ одежды и шли к нему на пир. Роскошь при дворе Великого Хана зашкаливала. Вот в золотом наряде изображён Кублай на иллюстрации в книге Марко Поло.

Вероятно, они поклонялись Солнцу. На главных пропусках –золотых дщицах самых главных его князей изображены были Львиная голова, Солнце и Луна. На пропусках менее знатных изображены Кречет (Сокол). Эти тотемы его кумиры. Они и на его календаре-Лев, Бык, Дракон, Собака. Но этих символов почему-то нет на вышеописанной гравюре Коллаерта с Магнусом, кроме головы Сокола.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

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137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

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39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.