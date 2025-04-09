С моделью Берковича я познакомился случайно. Нашел номер журнала химия и жизнь, где была статья Резника о публикациях и книге Берковича. Чтоб понять и дополнить Берковича, вначале надо о самой кибернетике рассудить. Создатель Кибернетики Анри Ампер так назвал эту науку делания мира вопреки хаосу войны. Тема конечно актуальная, но кибернетика из движения общественной мысли перешла в науку управления любыми процессами, в том числе, природными, которые во внешнем управлении не нуждаются. Человек критерием управления избрал математику и кибернетика, это, по сути, раздел математики, а не отдельная дисциплина. Столпом математики считается число, его определения даже в Вики нет, типа, и так понятно. Числа это математические единицы, которые используются для понятия количества. А количество, это качество измеренное в математических единицах… На самом деле числа это последовательность изменения качества, свойства с определённым шагом. Шаг последовательности единица изменения. Можно придумать и создать любые последовательности, но не все они будут рабочими для кибернетики, как возможности управления. Если шаг изменения будет бесконечно малым, то качество принципиально меняться не будет, если бесконечно большим, то будет меняться кардинально, без возможности управления. Т.е. шаг изменения и числовая последовательность окажутся в пределах кибернетики работающими и не работающими. В отношении работающих интересные соображения высказал автор сайта прозы Георгий Сотула. Автор окончил в 87 г. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Внешне он сильно на меня похож, только поменьше габаритами. Порадовал он меня. Его соображения касаются в основном геометрии, которая тоже часть математики. И он же отметил в моей публикации, что я не доработал понятие инертности, находясь на верном пути познания этого свойства материи. У меня есть полезная особенность, если я встречаю специалиста в каком ни будь изощренном деле, то его способности ощущаю в себе даже без обучения. Без Сотулы я бы инерцию в математическом плане не сформулировал никогда, с ним формулирую. Вернёмся к числовому ряду, который мы предполагаем изменять с определенным шагом, и который на этом шаге принципиально качества последовательности не меняет. Вот это не меняет и есть математическая инертность. Т.е. качество изменяется, было восемь, стало девять потом десять, но всегда в этом ряду есть база, масса, предыдущая позиция, которая удерживает последовательность в избранном качестве. А последовательность в цифровом мире может быть и не одна, любое количество различных последовательностей, которые, однако, чем-то должны отличатся друг от друга, не должны абсолютно совпадать. В предыдущих публикациях я показал, что пространство это свойство события, которое разделяет участвующие в событии предметы. Что будет отделять числовые последовательности в математическом мире, шаг в единицу, это сколько и чего? Тут начнут играть роль соотношения числовых последовательностей между собой, появятся между ними связи, эти связи между математическими рядами эффективней всего выразить геометрически. Обычная числовая последовательность начнётся с нуля с шагом единица, она будет представлена прямой, и у этой прямой будет вектор увеличения длинны, и она будет иметь направление из-за того, что будет соотноситься с другими числовыми последовательностями, похожими, и мы их как то должны различать. Т.е. обычная числовая последовательность имеет инертность шага и нарастающей массы, положение в среде координатных осей (координату) из-за наличия похожих последовательностей. Георгий оригинально решает появление этих координатных осей. Он пишет, что любое прямолинейное движение порождает в окружающей среде, (в нашем случая в событии последовательностей), реакцию кругового движения вокруг направления движения. А любое круговое движение порождает ось вращения и вектор касательный к окружности. Выражаясь математическим языком прямая, кх и окружность синус х практически всегда дополняют друг друга в физической природе. Я утверждаю, что тоже самое происходит и в математической природе последовательностей, так как нет уже совсем отличного от этого способа разделения математических последовательностей. Эту теорему пусть докажут математики, если они уже её не доказали. Сотул в дополнении к этому справедливо рассуждает, что вообще говоря, не может быть неизменяющегося числового ряда, не может быть неподвижного эфира. Эфир если он существует, то имеет и направление и синус вращения, т.е. говоря физическим языком, он волна или вихрь, на которых могут паразитировать все остальные волны и вихри материи. Возникает вопрос - зачем нам понадобилась такая длинная цепочка абстрактных рассуждений? Она необходима, чтоб дополнить кибернетическую модель эфира Берковича. Эту модель мы рассмотрим из текста для выступления на семинаре Лепилина С.В. (Геологоразведочный Университет имени Серго Орджоникидзе). Лепилин сообщает нам следующее…

Концепция Берковича

Семён Беркович рассматривает клеточно-автоматную модель физической реальности. Информационная структура которой представлена однородной решёткой неподвижных и взаимосвязанных циклических счётчиков и правилом их преобразования. По этому правилу показания счётчика на каждом шаге определяются усредненным показанием соседних с ним счётчиков. Вся сеть это полностью цифровая система, состояние которой определяется распределением по её ячейкам некоторых натуральных чисел по модулю.

Добавим, что в принципе, это та самая сеть числовых последовательностей взаимосвязанных между собой, которую мы рассматривали во вступлении. Сами счётчики, читай числовые последовательности, неподвижны (последовательности автоматически неподвижны) перемещаются волны возбуждения, т.е. изменяются уровни связи между ними. Беркович добавляет слова синхронизация и кратковременная память… Я, думаю, в этой модели такие добавки искусственны. В мире чистой информации возможны любые числовые последовательности и любая между ними взаимосвязь, синхронизация. Если сложилась та композиция, которую представлял себе Беркович, то почему нет, всё будет работать. Циклический характер функционирования счётчиков обеспечивает появление динамических образований, которые можно интерпретировать как СВОЙСТВА элементарных частиц. Т.е. Семён подвёл нас к тому, что волны взаимодействий числовых последовательностей или счетчиков (чисто информационные) на определённом уровне совпадут с организацией элементарных частиц. Тем самым уровняются эфиры Берковича и динамический эфир Сотула. Остаётся открытым вопрос - кто выберет, запустит правильную схему взаимодействия числовых последовательностей, ячеек памяти? Но главный вопрос бытия решен, Беркович из виртуального цифрового мира, через киберэфир, моделирует нам материальный мир.