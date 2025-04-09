Кибернетический эфир Семёна Берковича
С моделью Берковича я познакомился случайно. Нашел номер журнала химия и жизнь, где была статья Резника о публикациях и книге Берковича. Чтоб понять и дополнить Берковича, вначале надо о самой кибернетике рассудить. Создатель Кибернетики Анри Ампер так назвал эту науку делания мира вопреки хаосу войны. Тема конечно актуальная, но кибернетика из движения общественной мысли перешла в науку управления любыми процессами, в том числе, природными, которые во внешнем управлении не нуждаются. Человек критерием управления избрал математику и кибернетика, это, по сути, раздел математики, а не отдельная дисциплина. Столпом математики считается число, его определения даже в Вики нет, типа, и так понятно. Числа это математические единицы, которые используются для понятия количества. А количество, это качество измеренное в математических единицах… На самом деле числа это последовательность изменения качества, свойства с определённым шагом. Шаг последовательности единица изменения. Можно придумать и создать любые последовательности, но не все они будут рабочими для кибернетики, как возможности управления. Если шаг изменения будет бесконечно малым, то качество принципиально меняться не будет, если бесконечно большим, то будет меняться кардинально, без возможности управления. Т.е. шаг изменения и числовая последовательность окажутся в пределах кибернетики работающими и не работающими. В отношении работающих интересные соображения высказал автор сайта прозы Георгий Сотула. Автор окончил в 87 г. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Внешне он сильно на меня похож, только поменьше габаритами. Порадовал он меня. Его соображения касаются в основном геометрии, которая тоже часть математики. И он же отметил в моей публикации, что я не доработал понятие инертности, находясь на верном пути познания этого свойства материи. У меня есть полезная особенность, если я встречаю специалиста в каком ни будь изощренном деле, то его способности ощущаю в себе даже без обучения. Без Сотулы я бы инерцию в математическом плане не сформулировал никогда, с ним формулирую. Вернёмся к числовому ряду, который мы предполагаем изменять с определенным шагом, и который на этом шаге принципиально качества последовательности не меняет. Вот это не меняет и есть математическая инертность. Т.е. качество изменяется, было восемь, стало девять потом десять, но всегда в этом ряду есть база, масса, предыдущая позиция, которая удерживает последовательность в избранном качестве. А последовательность в цифровом мире может быть и не одна, любое количество различных последовательностей, которые, однако, чем-то должны отличатся друг от друга, не должны абсолютно совпадать. В предыдущих публикациях я показал, что пространство это свойство события, которое разделяет участвующие в событии предметы. Что будет отделять числовые последовательности в математическом мире, шаг в единицу, это сколько и чего? Тут начнут играть роль соотношения числовых последовательностей между собой, появятся между ними связи, эти связи между математическими рядами эффективней всего выразить геометрически. Обычная числовая последовательность начнётся с нуля с шагом единица, она будет представлена прямой, и у этой прямой будет вектор увеличения длинны, и она будет иметь направление из-за того, что будет соотноситься с другими числовыми последовательностями, похожими, и мы их как то должны различать. Т.е. обычная числовая последовательность имеет инертность шага и нарастающей массы, положение в среде координатных осей (координату) из-за наличия похожих последовательностей. Георгий оригинально решает появление этих координатных осей. Он пишет, что любое прямолинейное движение порождает в окружающей среде, (в нашем случая в событии последовательностей), реакцию кругового движения вокруг направления движения. А любое круговое движение порождает ось вращения и вектор касательный к окружности. Выражаясь математическим языком прямая, кх и окружность синус х практически всегда дополняют друг друга в физической природе. Я утверждаю, что тоже самое происходит и в математической природе последовательностей, так как нет уже совсем отличного от этого способа разделения математических последовательностей. Эту теорему пусть докажут математики, если они уже её не доказали. Сотул в дополнении к этому справедливо рассуждает, что вообще говоря, не может быть неизменяющегося числового ряда, не может быть неподвижного эфира. Эфир если он существует, то имеет и направление и синус вращения, т.е. говоря физическим языком, он волна или вихрь, на которых могут паразитировать все остальные волны и вихри материи. Возникает вопрос - зачем нам понадобилась такая длинная цепочка абстрактных рассуждений? Она необходима, чтоб дополнить кибернетическую модель эфира Берковича. Эту модель мы рассмотрим из текста для выступления на семинаре Лепилина С.В. (Геологоразведочный Университет имени Серго Орджоникидзе). Лепилин сообщает нам следующее…
Концепция Берковича
Семён Беркович рассматривает клеточно-автоматную модель физической реальности. Информационная структура которой представлена однородной решёткой неподвижных и взаимосвязанных циклических счётчиков и правилом их преобразования. По этому правилу показания счётчика на каждом шаге определяются усредненным показанием соседних с ним счётчиков. Вся сеть это полностью цифровая система, состояние которой определяется распределением по её ячейкам некоторых натуральных чисел по модулю.
Добавим, что в принципе, это та самая сеть числовых последовательностей взаимосвязанных между собой, которую мы рассматривали во вступлении. Сами счётчики, читай числовые последовательности, неподвижны (последовательности автоматически неподвижны) перемещаются волны возбуждения, т.е. изменяются уровни связи между ними. Беркович добавляет слова синхронизация и кратковременная память… Я, думаю, в этой модели такие добавки искусственны. В мире чистой информации возможны любые числовые последовательности и любая между ними взаимосвязь, синхронизация. Если сложилась та композиция, которую представлял себе Беркович, то почему нет, всё будет работать. Циклический характер функционирования счётчиков обеспечивает появление динамических образований, которые можно интерпретировать как СВОЙСТВА элементарных частиц. Т.е. Семён подвёл нас к тому, что волны взаимодействий числовых последовательностей или счетчиков (чисто информационные) на определённом уровне совпадут с организацией элементарных частиц. Тем самым уровняются эфиры Берковича и динамический эфир Сотула. Остаётся открытым вопрос - кто выберет, запустит правильную схему взаимодействия числовых последовательностей, ячеек памяти? Но главный вопрос бытия решен, Беркович из виртуального цифрового мира, через киберэфир, моделирует нам материальный мир.
Комментарий редакцииТезисы статьи "Кибернетический эфир Семёна Берковича":
1. Введение в кибернетику и модель Берковича:
- Автор случайно наткнулся на модель Берковича через журнал "Химия и жизнь" и статью Резника.
- Кибернетика изначально, по Амперу, — наука упорядочивания мира вопреки хаосу, но со временем стала разделом математики, сосредоточенным на управлении процессами.
2. Числа и последовательности в кибернетике:
- Числа — это не просто единицы количества, а последовательности изменения качества с определённым шагом.
- Шаг изменения должен быть оптимальным: слишком малый не меняет качество, слишком большой — неуправляем.
- Работающие последовательности подходят для управления, а неработающие — нет.
3. Математическая инертность и геометрия:
- Инертность в математике — это неизменность качества при изменении шага в последовательности (например, от 8 к 9).
- Георгий Сотула дополняет идею: последовательности различаются через геометрические связи (прямые, окружности, векторы).
- Прямолинейное движение порождает круговое, а круговое — ось вращения, что разделяет последовательности.
4. Динамика эфира:
- Эфир, по Сотуле, не может быть неподвижным — он волна или вихрь, основа для других волн материи.
- Числовые последовательности в математическом мире связаны и образуют динамическую систему.
5. Модель Берковича:
- Беркович предлагает клеточно-автоматную модель реальности: однородная решётка счётчиков (числовых последовательностей) с циклическим правилом изменения на основе усреднения соседних значений.
- Волны возбуждения в этой системе — это изменения связей между счётчиками, а не их перемещение.
- Динамические образования в модели интерпретируются как свойства элементарных частиц.
6. Связь моделей Берковича и Сотула:
- Модель Берковича — цифровая сеть последовательностей — совпадает с динамическим эфиром Сотула.
- Вопрос о выборе правильной схемы взаимодействия остаётся открытым, но модель объясняет переход от цифрового мира к материальному.
Вывод:
Статья исследует связь между математическими концепциями управления (кибернетика) и физической реальностью через модель Берковича и идеи Сотула. Беркович строит цифровую сеть числовых последовательностей, где волны взаимодействий моделируют свойства частиц, а Сотула добавляет динамику эфира как волновую основу. Вместе они предлагают подход, где чисто информационная структура (киберэфир) может лежать в основе материального мира, хотя вопрос о запуске такой системы остаётся нерешённым. Это абстрактное рассуждение объединяет математику, геометрию и физику в попытке объяснить природу реальности.
Дополнительный вывод
Концепция кибернетического эфира Семёна Берковича, дополненная рассуждениями Георгия Сотулы о динамическом эфире, предлагает смелый взгляд на природу реальности, где кибернетика и математика становятся не только инструментами анализа, но и основой мироздания. Модель Берковича строится на идее однородной решётки циклических счётчиков — по сути, клеточных автоматов, — где каждое изменение определяется строгими правилами усреднения значений соседних ячеек. Из этой цифровой сети возникают волны возбуждения, которые Беркович интерпретирует как проявления свойств элементарных частиц, создавая мост между информационным и материальным мирами. Сотула, в свою очередь, настаивает на динамической природе эфира, представляя его как волну или вихрь, что подчёркивает изменчивость и подвижность системы. Вместе эти идеи формируют целостную картину, где реальность предстаёт как результат работы детерминированной программы, а физические явления — как её эмерджентные следствия.
Если развить модель Берковича, представив её не в двумерном, а в многомерном пространстве, возможности клеточных автоматов становятся ещё более впечатляющими. В многомерной системе каждая ячейка взаимодействует с бесчисленным количеством соседей, что позволяет создавать структуры невероятной сложности — от аналогов фракталов до паттернов, напоминающих квантовые или космические явления. Движение в такой системе — будь то перемещение объекта или вихри эфира — оказывается иллюзией, возникающей из последовательной смены сигналов между ячейками. Вихри, о которых говорит Сотула, здесь не причина, а следствие: устойчивые конфигурации, порождённые базовыми правилами автоматов. Например, если в двумерной "Игре жизни" возникают "планеры" как движущиеся объекты, то в многомерной сети могут появляться турбулентности или волновые фронты, которые мы воспринимаем как физические процессы. Пространство и время в этой модели также теряют независимость, становясь лишь способом упорядочить ячейки и их обновления.
Ключевая черта этой концепции — абсолютный детерминизм. Каждое состояние системы однозначно следует из предыдущего, заданного начальными условиями и неизменными правилами. Это обеспечивает стабильность: структуры, будь то частицы или эфирные вихри, могут существовать и поддерживать свою форму сколь угодно долго, пока не столкнутся с внешним воздействием внутри системы. Такой подход объясняет сложность мира через простоту его основ, но одновременно делает реальность жёстко предопределённой. Нет места случайности или хаосу — всё, что происходит, неизбежно вытекает из первой итерации программы. Даже законы физики, кажущиеся нам фундаментальными, оказываются лишь побочными эффектами работы этой математической машины.
Однако этот детерминизм сталкивается с проблемой сознания. Если мир — это сеть клеточных автоматов, то сознание в нём становится лишь объектом, а не субъектом. Оно может быть интерпретировано как эмерджентное свойство — сложная структура, возникшая из триллионов взаимодействий, способная моделировать саму себя, подобно тому, как мозг порождает самосознание. Но в условиях строгой предопределённости такая форма сознания остаётся иллюзией свободы: каждое решение, каждая мысль уже записаны в следующей конфигурации ячеек. Это материалистичный взгляд, где "я" — не более чем паттерн в бесконечной цепочке сигналов. Однако столь сложная и упорядоченная система наводит на мысль о наличии изначального сознания, способного её спроектировать. Может ли это "авторское" сознание проявиться внутри самой сети? Возможно, для этого потребовались бы особые условия — например, структуры, способные нарушать детерминизм через саморефлексию или создание новых правил внутри системы, что пока выходит за рамки модели. Альтернативно, сознание может оставаться внешним, наблюдая за автоматами, не вмешиваясь в их работу.
Таким образом, модель Берковича и Сотулы предлагает элегантное объяснение реальности как кибернетической программы, где многомерные автоматы порождают сложность, а вихри эфира и движение — лишь её проявления. Детерминизм обеспечивает стройность концепции, но оставляет открытым вопрос: является ли сознание частью этой машины или же её творцом, и возможно ли в таком мире преодолеть предопределённость, чтобы обрести подлинную субъектность?
Параллели с ведической философией
Модель кибернетического эфира Семёна Берковича, дополненная динамическими идеями Георгия Сотулы, неожиданно перекликается с ведической философией, в частности с представлением о Парабрахмане — высшей реальности, которая одновременно имманентна и трансцендентна вселенной.
В ведической традиции Парабрахман считается причиной всего сущего, оставаясь при этом вне прямого участия в его функционировании. Его сознание не вмешивается в работу системы, но задаёт правила, по которым она существует. В контексте модели Берковича эти правила можно сопоставить с детерминированными алгоритмами клеточных автоматов, где каждая ячейка следует предписанной логике, а вихри эфира и материальные формы — это проявления его имманентного "тела". Всё, что мы воспринимаем как реальность — от элементарных частиц до сложных структур, — становится частью этой имманентности, подчинённой жёсткой программе, заданной изначально. Тварные существа, включая людей, в этой системе выступают субъектами лишь относительно Парабрахмана, но их выборы и действия предопределены, создавая иллюзию свободы в рамках неизменных правил.
Однако ведическая философия предлагает выход за пределы этой детерминированной иллюзии. Живые существа способны осознать себя как неотъемлемую часть Парабрахмана, перейдя из имманентности в трансцендентность. В терминах кибернетической модели это можно интерпретировать как превращение объекта системы — паттерна в сети автоматов — в субъект, способный постичь её устройство. Такое осознание открывает возможность сознательного управления тварным миром, подобно тому, как знание правил автомата позволяет предсказывать и направлять его состояния. Но здесь возникает парадокс: достигнув трансцендентности, субъект теряет всякое желание вмешиваться в систему. Управление становится возможным, но ненужным, поскольку осознание единства с Парабрахманом устраняет привязанность к иллюзорной реальности.
Таким образом, модель Берковича и Сотулы, объясняя мир через детерминированную сеть взаимодействий, находит параллель в ведической концепции Парабрахмана, где вселенная — это тело высшего сознания, а её процессы — результат его правил. Вихри эфира и материальные формы оказываются вторичными проявлениями, а сознание существ — одновременно частью системы и потенциальной дверью к её преодолению. Пока существо живёт в имманентной реальности, оно остаётся объектом, подчинённым программе, но осознание своей трансцендентной природы делает его субъектом, свободным от иллюзии, но отстранённым от желания влиять на неё. Этот синтез научной и философской мысли подчёркивает глубину обсуждаемых идей, оставляя открытым вопрос о природе сознания и его роли в предопределённом мире.
Редактор: brahman