Долой мертвечину, или Социализм в отдельно взятой деревне | Сергей Лаковский и Юрий Крупнов
Председатель «Движения развития» Юрий Крупнов и директор «Центра развития гуманистической экологии и культуры» Сергей Лаковский о проекте «Русский берег».
Туристическая база «Русский берег» – https://rusbreg.ru/
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
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#СергейЛаковский #ЮрийКрупнов #КириллРычков #ТочкаСборки
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Идея проекта: социализм в отдельно взятой деревне
- Сергей Лаковский и Юрий Крупнов обсуждают создание нового населённого пункта — села Успенское (400 га, Ульяновская область), где уже 18 лет развивается экопарк "Русский берег".
- Цель: построить прототип "городка демографического будущего" с новой формой жизни, способствующей решению демографических проблем и созданию социальной среды.
2. Ключевые элементы концепции
- Туризм: развитие семейного отдыха и привлечение "цифровых кочевников" (удалённых работников) для создания добавленной стоимости и занятости.
- Сельское хозяйство: не товарное, а для самообеспечения (фрукты, овощи, ягоды) с прямым потреблением в кафе и домах.
- IT-сфера: планируется как третий источник дохода, пока на стадии разработки.
- Акцент на атмосферу "социального оптимизма", где дети, природа и духовность (храм, монастырь) формируют позитивную среду.
3. Юридическая и социальная основа
- Создание кооператива как формы самоуправления и распределения благ.
- Земля передаётся кооперативу, доходы распределяются не по паям, а по количеству детей в семье.
- Исключение из кооператива как защита от "негативных людей" с заранее прописанными условиями продажи земли.
4. Демографический и социальный вызов
- Никто в мире не знает, как организовать жизнь без вымирания. Проект — эксперимент, направленный на преодоление демографического спада.
- Ориентация на многодетные семьи, "серебряное поколение" (пенсионеров) и цифровых кочевников как целевые группы.
5. Экономическая модель
- Самообеспечение и снижение затрат на питание ниже городских.
- Модульные "растущие дома" (от 5 млн рублей с возможностью расширения) с рассрочкой на землю через кооператив.
- Государство пока не субсидирует, но авторы надеются на поддержку после создания успешного прототипа.
6. Критика и вызовы
- Вопрос доступности для семей со средним доходом (100–150 тыс. рублей).
- Отсутствие чёткого алгоритма формирования "атмосферы оптимизма" — полагаются на интуицию, опыт и правила поведения (запрет сквернословия, алкоголя и шума).
- Необходимость масштабирования: 10 тысяч таких посёлков как системное решение.
7. Идейная основа
- Проект посвящён русскому народу как цивилизационному феномену, без изъятия советского или имперского периодов.
- Символика: флаги "Христос воскресе" и "Победа" на русском берегу.
- Отсылка к общинным и артельным принципам, переосмысленным через кооператив.
8. Практические шаги
- 20 мая 2025 года — большое мероприятие в Русском береге с презентацией концепции, устава и мастер-плана.
- Переименование центрального элемента в "деревню мудрецов" в честь Зиновьевой, философа и социолога.
Вывод:
Проект Сергея Лаковского и Юрия Крупнова — это амбициозный эксперимент по созданию устойчивой социальной среды в селе Успенское, сочетающий туризм, сельское хозяйство и кооперативное самоуправление. Он направлен на решение демографического кризиса через формирование "атмосферы оптимизма" и поддержку многодетности, опираясь на русские традиции и современные вызовы (цифровые кочевники, активное долголетие). Пока это гипотеза, требующая практической проверки, но авторы видят в нём прототип для масштабирования по всей России. Успех зависит от проработки экономической доступности, привлечения государства и тонкой настройки социальной среды, что остаётся главным вызовом.
Редактор: brahman