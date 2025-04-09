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Без кибернетики нас сомнут, или Единственный путь развития | Елена Ведута

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Экономист-кибернетик Елена Ведута о видах и составных частях кибернетики. Доктор экономических наук рассказал какая роль отводится искусственному интеллекту в плане экономических процессов.

Ведущий: Илья Бокатов

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#ЕленаВедута #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы с Еленой Николаевной Ведутой:
1. Определение кибернетики:
- Кибернетика — наука об управлении, работающая с информационными процессами. Ее название происходит от греческого "управлять".
- Отличается от управления как искусства (например, "кнут и пряник"), так как фокусируется на сложных объектах через создание их виртуальных моделей.

2. Исторический контекст:
- Кибернетика как наука оформилась в 1948 году благодаря книге Норберта Винера.
- Она близка к философии (диалектике), но отличается тем, что требует создания искусственных информационных систем для управления реальными объектами.

3. Принципы кибернетики:
- Работа с прямыми и обратными связями, их согласование через математические алгоритмы.
- Конкретность объекта управления, системный подход, математизация и практическая реализация на компьютерах.
- Необходимость сходимости алгоритмов для достижения цели (например, повышения уровня жизни).

4. Применение в экономике:
- Кибернетика применима к сложным системам, таким как экономика, где требуется управление на макро- и микроуровнях.
- Цель — не просто баланс, а оптимальное развитие (рост качества жизни) через согласование выпуска и затрат.

5. Советский опыт:
- В СССР в 1950-60-х годах был бум кибернетики, связанный с автоматизацией управления (например, постановление ЦК КПСС 1963 года).
- Проблема: отсутствие конкретного понимания объектов управления и слабая техническая база для массовых расчетов.

6. Критика современных подходов:
- Современные ИТ-разработки (финтех, нейросети) часто отвлекают ресурсы от управления экономикой.
- Западная экономическая теория разрывает микро- и макроуровни, что мешает системному подходу.

7. Роль кибернетики в планировании:
- СССР пытался строить плановую экономику через балансы в натуральном выражении, но без автоматизации расчеты были медленными и неточными.
- Кибернетика могла бы улучшить планирование, увеличив производительность труда и качество жизни (например, на 3% даже при старых технологиях).

8. Искусственный интеллект и кибернетика:
- ИИ — это инструмент кибернетики, основанный на алгоритмах, имитирующих реальные объекты.
- Решения принимает человек, а компьютер лишь подсказывает, куда направить ресурсы (например, инвестиции).

9. Проблемы современного мира:
- Отсутствие кибернетического подхода в экономике ведет к кризисам: производство сжимается из-за несбалансированности спроса и ресурсов.
- Деньги теряют значение без материального обеспечения; будущее за ресурсами (энергия, продовольствие).

10. Личный опыт и выводы:
- Елена Ведута подчеркивает важность системного образования (пример — школа в Минске) и необходимость знания конкретного объекта управления.
- Без перехода к экономической кибернетике мир рискует столкнуться с катастрофой.

Вывод:
 Елена Николаевна Ведута видит кибернетику как ключ к эффективному управлению сложными системами, особенно экономикой. Она подчеркивает, что без системного подхода, основанного на точных алгоритмах и обратной связи, невозможно достичь устойчивого развития. Советский Союз заложил основы такого подхода, но не довел его до совершенства из-за технических и организационных ограничений. Сегодня же мир отвлекается на второстепенные задачи (финтех, ИИ для развлечений), упуская шанс использовать кибернетику для решения глобальных экономических проблем. Переход к кибернетическому управлению экономикой — это не только возможность, но и необходимость для предотвращения кризисов и улучшения жизни людей.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HQKZCFVAiDQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33502 28560
    марина 36 мин. назад

      Какая умнющая тетка ,с такими необычными глазами ,неземными..Дельное же что -то говорит ,не то что сны Блаватской ,почему не обсуждаете начальники производственных цехов ?-вам бы пустое бла,бла…увы..

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