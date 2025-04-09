

Роман Антоновский попытался прикинуться «невинной овечкой» сразу после обращения депутата Госдумы Владимира Исакова в Генпрокуратуру с просьбой проверить текст, в котором Антоновский не только поздравил читателей с годовщиной победы над законным правительством Испании путчистов генерала Франко («на штыках» интервентов из Третьего рейха и фашистской Италии), но и выразил надежду, что "Так будет и в России".



Оказывается, во-первых, Франко не фашист/нацист и уж тем более не антисемит (это почему-то особо подчеркивается), а правый консерватор, которого не судили в Нюрнберге. Кроме того, надо различать положительную правоконсервативную деятельность Франко внутри страны – давил коммунистов (что и прославляют на полном законном основании Роман Антоновский со товарищи), от его внешнеполитической деятельности – отправки «Голубой дивизии» убивать русских под Ленинград (что Антоновский и прочие антисоветчики на содержании безусловно осуждают).



Прекрасно. Как видно, завтра-послезавтра (если с Франко «прокатит») Роман Антоновский с Егором Холмогоровым и прочая, прочая предложат нам прославить правого консерватора адмирала Хорти, который не был нацистом/фашистом и, главное, антисемитом, и которого не судили в Нюрнберге, а потому надо отличать его положительную деятельность внутри страны против коммунистов от его внешней политики – зверств венгерской армии на оккупированной территории СССР (что Антоновский с Холмогоровым обязательно осудят).



Впрочем, если «прокатит», то и с осуждением внешней политики все будет совсем неоднозначно.



СССР, по версии антисоветчиков на содержании, – это захваченная коммунистами России. Соответственно, как сообщает нам Егор Холмогоров:



«Большая часть того, что сделано коммунистами в 1917-1991 гг. на международной арене, это не "сделано Россией", а то, что сделано против них, это не "сделано против России"»





Отсюда с легкостью вытекает вторая часть Марлезонского балета: правые консерваторы в лице Хорти, Маннергейма, Антонеску воевали не против России, а против захвативших ее коммунистов. Да, и в самом вермахте большинство были не нацистами, а правыми консерваторами.



Однако мы все должны верить, что речь идет исключительно о «невинном» восхищении внутренней политикой Франко, спасшего Испанию от коммунистов.



Во-вторых, оказывается и фраза «Так будет и в России» совершенно «невинна»:



«Фраза "Так будет и в России" относится к тому, что у нас наконец прекратятся гонения на Церковь в лице крестопада и будет осуждена идеология большевизма за репрессии против нашего народа и Веры»





Прекрасно. Будем знать, что поздравление читателей с годовщиной успешного завершения правоконсервативного мятежа при поддержке зарубежных центров силы с выражением надежды, что так обязательно произойдет и в России, означает лишь невинное пожелание торжества всего хорошего против всего плохого.



«Невинность» зашкаливает.



В-третьих, оказывается Роман Антоновский, поклонник внутренней политики Франко, и поборник свободы слова, никогда не призывавший к репрессиям против оппонентов, стал жертвой гнусного «доноса»:



«Лично я никогда не призываю сажать или отменять никого, кроме конкретных врагов России: исламистов, русофобов, заукраинцев»





Опять-таки, прекрасно. Только извините за банальность, интернет все помнит. В том числе и то, как вся когорта антисоветчиков на содержании, включая Романа Антоновского, требовала расправы над богословом игуменом Виталием (Уткиным), выступившим против тех, кто, прикрываясь личиной монархизма, стремится разорвать связь времен, «отменив» советский период русской истории, и как все они радостно скакали, когда им удалось добиться запрета на информационную деятельность в социальных сетях для «краснопопика» (так его именовал Роман Антоновский).



«К хорошим новостям, краснопопик игумен Уткин, который пытался скрещивать безбожный коммунизм с Православием, отныне не будет проповедовать свою ересь людям»





Невинная овечка.



Почему-то вспоминается: «или крестик снимите, или трусы наденьте».

Игорь Шишкин