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Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме

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1860-е. Троицкий монастырь.jpg
1860-е. Троицкий монастырь.

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1889-1890. Троицкий женский монастырь

1953.jpg
1889-1890. Колокольня и церковь над воротами Троицкого женского монастыря

1954.jpg
1889-1890. Церковь над воротами Троицкого женского монастыря

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1889-1890. Деталь колокольни Троицкого женского монастыря

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1889-1890. Деталь колокольни Троицкого женского монастыря

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1889-1890. Верх колокольни Троицкого женского монастыря

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1889-1890. Вход в собор в Троицком женском монастыре

1959.jpg
1889-1890. Алтарная стена собора в Троицком женском монастыре

Троицкий монастырь в Муроме. Вид с юга. 1896.jpg
1896. Троицкий монастырь в Муроме. Вид с юга.

Свято Троицкий женский монастырь. 1900е (2).jpg
1900-е. Свято Троицкий женский монастырь.

Свято Троицкий женский монастырь. 1900е.jpg

Свято-Троицкий женский монастырь 1909-1911.jpg
1909-1911.Свято-Троицкий женский монастырь

Свято-Троицкий женский монастырь.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/10352883.html
Метки: владимирская губерния, история, муром, Россия, фото
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