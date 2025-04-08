Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме
1860-е. Троицкий монастырь.
1889-1890. Троицкий женский монастырь
1889-1890. Колокольня и церковь над воротами Троицкого женского монастыря
1889-1890. Церковь над воротами Троицкого женского монастыря
1889-1890. Деталь колокольни Троицкого женского монастыря
1889-1890. Деталь колокольни Троицкого женского монастыря
1889-1890. Верх колокольни Троицкого женского монастыря
1889-1890. Вход в собор в Троицком женском монастыре
1889-1890. Алтарная стена собора в Троицком женском монастыре
1896. Троицкий монастырь в Муроме. Вид с юга.
1900-е. Свято Троицкий женский монастырь.
1909-1911.Свято-Троицкий женский монастырь