Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.



✈️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

▪️ За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 72 760 военнослужащих,

▫️ 405 танков,

▫️ 331 боевую машину пехоты,

▫️ 300 бронетранспортеров,

▫️ 2 260 боевых бронированных машин,

▫️ 2 644 автомобиля,

▫️ 595 артиллерийских орудий,

▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 123 станции РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России