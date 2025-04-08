Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 8 апреля 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области.
Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
✈️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 72 760 военнослужащих,
▫️ 405 танков,
▫️ 331 боевую машину пехоты,
▫️ 300 бронетранспортеров,
▫️ 2 260 боевых бронированных машин,
▫️ 2 644 автомобиля,
▫️ 595 артиллерийских орудий,
▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 123 станции РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России