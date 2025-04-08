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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 8 апреля 2025 г.

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‍♂️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.


Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области.

▪️ Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Клебан-Бык и Новооленовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 270 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля «MaxxPro». Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.

▪️ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

✈️  Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 50 279 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 721 танк и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 353 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/51052
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