Пошлины Трампа. Что будет с Россией? // Комолов & Сафронов. Числа недели
Олег Комолов и Алексей Сафронов обсуждают последствия импортных тарифов, введённых Трампом против основных торговых партнёров. Несмотря на то, что тарифы не касаются России напрямую, они могут оказать косвенное влияние на экономику РФ через падение мировых цен на сырьевые товары.
Книга А. Сафронова "Большая советская экономика": https://eksmo.ru/book/bolshaya-sovetskaya-ekonomika-ITD1416991/
Монография "Простых чисел" – Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку": https://t.me/primenumbers2021/3472
0:00 Трамп рушит устоит свободного рынка
02:44 Стратегия Трампа
05:05 Ответные меры и реакция рынков
10:25 Кто грабит США???
15:53 Проблемы монопольной ренты
18:38 Влияние тарифов Трампа на Россию
26:34 Крах или новые возможности? Опыт СССР
42:23 «Патриотизм» и перспективы экономики РФ
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Комментарий редакцииКлючевые тезисы беседы о пошлинах Трампа и их влиянии на мировую экономику и Россию
Действия США и их обоснование
- 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении масштабных протекционистских тарифов против крупнейших торговых партнеров США
- Пошлины против Китая - 34%, ЕС - 20%, Вьетнама - 46%, Японии - 24%, Индии - 26%
- Россия не включена в список стран с новыми пошлинами, так как против нее уже действует множество санкций
- Трамп обосновывает новые тарифы "несправедливыми торговыми практиками" партнеров США
- Произошло изменение риторики: от "все вместе против Китая" (первый срок Трампа) к "каждый сам за себя"
Глобальный контекст и последствия
- Рынки отреагировали негативно: S&P 500 просел на 6%, Dow Jones потерял почти 6%
- Китай уже заявил о введении ответных 34% пошлин против американских компаний
- ЕС рассматривает контрмеры, включая пошлины на американскую сталь, алюминий, текстиль и сельхозпродукцию
- США переходят от стратегии "вместе выиграть" к стратегии "кто меньше проиграет"
- Происходит смена эпох и системных циклов накопления капитала с борьбой за место нового гегемона мировой экономики
- Протекционизм становится распространенной практикой, страны все больше закрываются друг от друга
Влияние на Россию
- Российские экспортеры столкнутся с выбором: либо терять рынки, либо снижать цены для сохранения конкурентоспособности
- У российских экспортеров нефти, газа и угля есть определенный "жирок" между себестоимостью и отпускной ценой
- Снижение доходов от экспорта может привести к попыткам компенсировать потери на внутреннем рынке, что вызовет рост цен
- Общее падение мировой торговли приведет к снижению спроса на сырьевые товары, включая ключевые товары российского экспорта
- Планы Трампа нарастить добычу нефти и газа в США могут еще больше снизить мировые цены
- Сокращение экспортных доходов ограничит поступления в бюджет, что может привести к девальвации рубля или повышению налогов
Исторические параллели и уроки
- Проводится параллель с ситуацией 1930-х годов, когда США инициировали тарифную войну через закон Смута-Хоули
- В 1930-е СССР смог использовать Великую депрессию для индустриализации, привлекая технологии из западных стран
- Советский Союз закупал значительную долю немецкого, английского и американского экспорта станков и тракторов
- Эти сделки сопровождались передачей технологий и обучением советских специалистов
- Ключевые отличия современной России от СССР 1930-х:
- Отсутствие монополии внешней торговли как инструмента влияния
- Отсутствие комплексной идеологической программы и системы подготовки кадров
- Нет системного подхода к освоению технологий
Выводы
1. Новые пошлины Трампа сигнализируют о фундаментальных изменениях в мировой экономике и признании США, что их позиция уже не так устойчива.
2. Происходит переход от глобализации к регионализации мировой экономики, где каждая страна или блок стран пытается защитить свои интересы.
3. Россия, как экспортоориентированная экономика, столкнется с серьезными вызовами из-за общего снижения спроса и цен на сырьевые товары.
4. Несмотря на оптимистичные заявления некоторых чиновников, современная Россия вряд ли сможет повторить опыт СССР 1930-х годов по использованию мирового кризиса в свою пользу из-за отсутствия необходимых институциональных условий и системного подхода.
5. Для рядовых граждан России эти изменения, вероятнее всего, приведут к ухудшению экономического положения из-за роста цен, возможной девальвации рубля или повышения налогов.
Редактор: brahman