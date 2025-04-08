Олег Комолов и Алексей Сафронов обсуждают последствия импортных тарифов, введённых Трампом против основных торговых партнёров. Несмотря на то, что тарифы не касаются России напрямую, они могут оказать косвенное влияние на экономику РФ через падение мировых цен на сырьевые товары.

Книга А. Сафронова "Большая советская экономика": https://eksmo.ru/book/bolshaya-sovetskaya-ekonomika-ITD1416991/

Монография "Простых чисел" – Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку": https://t.me/primenumbers2021/3472

0:00 Трамп рушит устоит свободного рынка

02:44 Стратегия Трампа

05:05 Ответные меры и реакция рынков

10:25 Кто грабит США???

15:53 Проблемы монопольной ренты

18:38 Влияние тарифов Трампа на Россию

26:34 Крах или новые возможности? Опыт СССР

42:23 «Патриотизм» и перспективы экономики РФ

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