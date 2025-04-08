На тему закрытия ВЧК-ОГПУ.



1. Никакой "свободы слова" и "свободы мнений" в интернете уже достаточно давно не существует. Как показало недавнее закрытие USAID большинство "борцов за свободу мнений" оказались борцами за мертвых американских президентов из американского бюджета. Также высказывание мнений в интернете так или иначе регулируется красными флажками действующего законодательства.

2. В рамках переформатирования мироустройства и идущей войны, государства будут стремиться к установлению контроля над своими сегментами сети (если вы этого не делаете, контроль над вашим сегментом сети установит другое государство) и информационно-значимой инфраструктурой.

Там где это необходимо, государства будут сохранять видимость плюрализма.

3. Хорошо известный опыт китайской цензуры в последние годы был ярко дополнен глобалистской цензурой (особо одаренным блогерам все прекрасно объяснили на примере массового удаления "неправильных" ютуб-каналов и столь-же замечательной модерации в Facebook и Twitter (до продажи Маску). Россия лишь относительно недавно встала на этот путь, так как большинство нынешних иноагентов и коллаборационистов, еще относительно недавно, вполне вольготно себя чувствовали в российском информационном пространстве.

4. Поэтому удивляться блокировке "ВЧК-ОГПУ" не стоит. Это был вражеский канал, даже несмотря на то, что ему платили деньги и российские чиновники за публикацию сливов и компромата. Стоит отметить, что вместе с ним был удален еще целый набор явных информационных помоек созданных СБУ и ГУР МОУ, которые мимикрировали под российские ресурсы.

5. В рамках логики войны, это была часть информационной инфраструктуры противника и она была "поражена" доступными средствами в том же стиле, в котором удалялись пророссийские каналы на Ютубе или блокировали сайты отечественных коллаборационистов. И эта логика безусловно будет действительна не только к "ВЧК-ОГПУ" и не только к Телеграму.

6. Контроль государства над информационными и нарративными потоками в сети будет усиливаться. И у нас, и в Европе, и в США, и в Китае. Это неизбежное будущее. Гайки начнут постепенно откручивать после завершения предстоящего цикла войн и этапа трансформации мироустройства, когда уже будет возможность снова полиберальничать. Ну а пока же, точно также как политически и экономически фрагментируется существующий миропорядок, точно также он будет продолжать фрагментироваться и информационно, где государства/блоки государств будут с одной стороны стремиться к установлению полного контроля над своим сегментом сети, а с другой стороны, различными методами пролезть со своими нарративами в сегмент оппонента. Поэтому на Западе будут продолжать зачищать российскую/пророссийскую информационную инфраструктуру, а у нас также будут зачищать западную/украинскую/коллаборационистскую.

