На тему закрытия ВЧК-ОГПУ
На тему закрытия ВЧК-ОГПУ.
1. Никакой "свободы слова" и "свободы мнений" в интернете уже достаточно давно не существует. Как показало недавнее закрытие USAID большинство "борцов за свободу мнений" оказались борцами за мертвых американских президентов из американского бюджета. Также высказывание мнений в интернете так или иначе регулируется красными флажками действующего законодательства.
2. В рамках переформатирования мироустройства и идущей войны, государства будут стремиться к установлению контроля над своими сегментами сети (если вы этого не делаете, контроль над вашим сегментом сети установит другое государство) и информационно-значимой инфраструктурой.
Там где это необходимо, государства будут сохранять видимость плюрализма.
3. Хорошо известный опыт китайской цензуры в последние годы был ярко дополнен глобалистской цензурой (особо одаренным блогерам все прекрасно объяснили на примере массового удаления "неправильных" ютуб-каналов и столь-же замечательной модерации в Facebook и Twitter (до продажи Маску). Россия лишь относительно недавно встала на этот путь, так как большинство нынешних иноагентов и коллаборационистов, еще относительно недавно, вполне вольготно себя чувствовали в российском информационном пространстве.
4. Поэтому удивляться блокировке "ВЧК-ОГПУ" не стоит. Это был вражеский канал, даже несмотря на то, что ему платили деньги и российские чиновники за публикацию сливов и компромата. Стоит отметить, что вместе с ним был удален еще целый набор явных информационных помоек созданных СБУ и ГУР МОУ, которые мимикрировали под российские ресурсы.
5. В рамках логики войны, это была часть информационной инфраструктуры противника и она была "поражена" доступными средствами в том же стиле, в котором удалялись пророссийские каналы на Ютубе или блокировали сайты отечественных коллаборационистов. И эта логика безусловно будет действительна не только к "ВЧК-ОГПУ" и не только к Телеграму.
6. Контроль государства над информационными и нарративными потоками в сети будет усиливаться. И у нас, и в Европе, и в США, и в Китае. Это неизбежное будущее. Гайки начнут постепенно откручивать после завершения предстоящего цикла войн и этапа трансформации мироустройства, когда уже будет возможность снова полиберальничать. Ну а пока же, точно также как политически и экономически фрагментируется существующий миропорядок, точно также он будет продолжать фрагментироваться и информационно, где государства/блоки государств будут с одной стороны стремиться к установлению полного контроля над своим сегментом сети, а с другой стороны, различными методами пролезть со своими нарративами в сегмент оппонента. Поэтому на Западе будут продолжать зачищать российскую/пророссийскую информационную инфраструктуру, а у нас также будут зачищать западную/украинскую/коллаборационистскую.
Комментарий редакцииТезисы статьи о закрытии ВЧК-ОГПУ
1. "Свобода слова" и "свобода мнений" в интернете фактически отсутствуют, многие "борцы за свободу" финансируются иностранными структурами (пример USAID).
2. В условиях геополитической трансформации государства стремятся контролировать национальные сегменты интернета, чтобы предотвратить внешний контроль.
3. Опыт цензуры применяется как Китаем, так и западными странами (массовые удаления YouTube-каналов, модерация в Facebook и Twitter), Россия относительно недавно начала аналогичную практику.
4. Блокировка "ВЧК-ОГПУ" обоснована тем, что это "вражеский канал", несмотря на его использование российскими чиновниками для публикации компрометирующих материалов. Одновременно были удалены и другие ресурсы, созданные украинскими спецслужбами.
5. В логике информационной войны такие действия аналогичны удалению пророссийских каналов на западных платформах.
6. Государственный контроль над информационными потоками будет усиливаться во всех странах до завершения текущего цикла геополитических конфликтов. Происходит фрагментация информационного пространства параллельно с политической и экономической фрагментацией мирового порядка.
Вывод
Статья представляет блокировку Телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" как закономерный этап в глобальном процессе усиления государственного контроля над информационным пространством. Автор рассматривает это явление в контексте геополитического противостояния, где каждая сторона стремится контролировать свой сегмент интернета и подавлять информационную инфраструктуру противника. Согласно статье, "свобода слова" в интернете является иллюзией, а цензура стала инструментом информационной борьбы как для западных стран, так и для России, Китая и других государств. Автор прогнозирует дальнейшую фрагментацию информационного пространства до окончания текущего периода геополитической трансформации, после чего возможно некоторое ослабление контроля.
Редактор: brahman