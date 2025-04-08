Главная » Видео, История, Творчество

Человек идет на Север. Николай Урванцев (1972)

4 0


Фрагмент документального фильма "Человек идет на Север" об исследователе Севера, докторе геолого-минералогических наук, профессоре Николае Урванцеве.

ТО Экран, 1972 г.

#геолог #НиколайУрванцев

Мы в соцсетях:

Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond

Telegram – https://t.me/gosteleradiofond

VK – https://vk.com/teleradiofond

OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал "Советское телевидение": https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1

Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска 1972 года:

1. В 1930 году Северная Земля оставалась последней неизведанной территорией в Арктике ("Терра инкогнито").

2. Экспедицию на Северную Землю осуществили четверо исследователей: Георгий Ушаков, Сергей Журавлёв, Василий Ходов и Николай Урванцев, где каждый выполнял работу целого отряда.

3. Эта экспедиция завершила "классическую эпоху Нансена", когда успех определялся физической выносливостью и упорством исследователей, передвигавшихся на собачьих упряжках, лыжах и пешком.

4. За время экспедиции было пройдено около 7000 км, что фиксировалось самодельным одометром, сделанным Урванцевым из велосипедного колеса.

5. На протяжении более 40 лет рядом с Николаем Урванцевым была его жена Елизавета Ивановна, с которой он познакомился в 1922 году в Новосибирске.

6. Первое посещение Урванцевым Норильска произошло в 1919 году, когда он взял первые образцы норильской руды, содержащей медь и никель.

7. Урванцев предвидел создание крупного промышленного предприятия в Норильске, основываясь на наличии месторождений каменного угля и руды.

8. Норильск был основан в период советских пятилеток, как и другие индустриальные города - Магнитогорск, Кузнецк, Комсомольск-на-Амуре.

9. Город начинался с избы, построенной Урванцевым и его товарищами около 50 лет назад (если считать от 1972 года).

10. Особенности климата Норильска: 10 месяцев зимы и полярная ночь, которая "не бывает спокойной".

Вывод:

Материал 1972 года представляет собой документальный обзор исторической экспедиции на Северную Землю и основания города Норильска благодаря открытиям и предвидению Николая Урванцева. Документ подчеркивает героический характер полярных исследований и личный вклад Урванцева в освоение Арктики и развитие советской промышленности. Прослеживается связь между научными экспедициями 1920-30-х годов и последующим индустриальным развитием северных регионов СССР. Фильм показывает как историческую значимость исследований Урванцева, так и их практические результаты — создание крупного горно-металлургического комбината и города в суровых условиях Заполярья. Особое внимание уделяется личной истории Урванцева и его супруги, подчеркивая человеческий аспект географических открытий и индустриального освоения Севера.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C9C-ooJC2t0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Человек идет на Север. Документальный фильм (1972)
Всё началось на севере
Следы ПОТОПА на Севере Европейской части России Почему, если был потоп с Северного Ледовитого океана, то Санкт-Петербург, не разрушен, а сохранил большинство «допотопных» зданий и сооружений
Даже если все 7 миллиардов землян будут верить, что человек летал на Луну, прав будет тот, кто знает, почему это невозможно.
Очень печально: настоящие ведьмы остались только на Севере
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Н.В.ЛЕВАШОВА "Отзыв на книгу Николая Левашова, Сущность и Разум. Том 1"
На Севере ведьмы точно сохранились!
На север должна идти нефть, а не люди

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru