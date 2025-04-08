Человек идет на Север. Николай Урванцев (1972)
Фрагмент документального фильма "Человек идет на Север" об исследователе Севера, докторе геолого-минералогических наук, профессоре Николае Урванцеве.
ТО Экран, 1972 г.
#геолог #НиколайУрванцев
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Комментарий редакцииКлючевые тезисы выпуска 1972 года:
1. В 1930 году Северная Земля оставалась последней неизведанной территорией в Арктике ("Терра инкогнито").
2. Экспедицию на Северную Землю осуществили четверо исследователей: Георгий Ушаков, Сергей Журавлёв, Василий Ходов и Николай Урванцев, где каждый выполнял работу целого отряда.
3. Эта экспедиция завершила "классическую эпоху Нансена", когда успех определялся физической выносливостью и упорством исследователей, передвигавшихся на собачьих упряжках, лыжах и пешком.
4. За время экспедиции было пройдено около 7000 км, что фиксировалось самодельным одометром, сделанным Урванцевым из велосипедного колеса.
5. На протяжении более 40 лет рядом с Николаем Урванцевым была его жена Елизавета Ивановна, с которой он познакомился в 1922 году в Новосибирске.
6. Первое посещение Урванцевым Норильска произошло в 1919 году, когда он взял первые образцы норильской руды, содержащей медь и никель.
7. Урванцев предвидел создание крупного промышленного предприятия в Норильске, основываясь на наличии месторождений каменного угля и руды.
8. Норильск был основан в период советских пятилеток, как и другие индустриальные города - Магнитогорск, Кузнецк, Комсомольск-на-Амуре.
9. Город начинался с избы, построенной Урванцевым и его товарищами около 50 лет назад (если считать от 1972 года).
10. Особенности климата Норильска: 10 месяцев зимы и полярная ночь, которая "не бывает спокойной".
Вывод:
Материал 1972 года представляет собой документальный обзор исторической экспедиции на Северную Землю и основания города Норильска благодаря открытиям и предвидению Николая Урванцева. Документ подчеркивает героический характер полярных исследований и личный вклад Урванцева в освоение Арктики и развитие советской промышленности. Прослеживается связь между научными экспедициями 1920-30-х годов и последующим индустриальным развитием северных регионов СССР. Фильм показывает как историческую значимость исследований Урванцева, так и их практические результаты — создание крупного горно-металлургического комбината и города в суровых условиях Заполярья. Особое внимание уделяется личной истории Урванцева и его супруги, подчеркивая человеческий аспект географических открытий и индустриального освоения Севера.
Редактор: brahman