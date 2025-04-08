Большой цикл упадка



Наткнулся на РИА Новости на статью с заголовком «Доказано: мир катится к войне» (https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html). И увидел там знакомое имя – Рэй Далио. Читал в своем время его книгу о кризисах. Ну и картинку прикреплю. Сами решите, в какой стадии находится наш современный мир. Ну собственно цитирую публикацию с сайта:

«"Я глобальный инвестор, — пишет он (Далио), — и за пятьдесят лет <…> повидал самые разные события и циклы событий, что подвело меня к мысли о необходимости изучения истории, чтобы понять, что будет дальше".

Изучая тренды от Древнего Китая до наших дней, Далио подметил три характерных факта. В мире никогда не было такой массы долгов, как сегодня, — не считая периода с 1930-го по 1945-й. В мире никогда с тех пор не было такого разрыва между бедными и богатыми. И никогда с тех пор конфликты между ведущими державами не были такими острыми.

Далио считает, что совпадение этих трех факторов в человеческой истории с неизбежностью приводит к мировой войне и последующей перестройке всего мирового порядка. На ближайшую перспективу прогнозы его таковы: в течение полутора лет США ждет мощный финансовый кризис по типу Великой депрессии, полноценная гражданская война в ходе президентских выборов, а также военное противостояние с Китаем.

Интересно, что рецепт, который предлагает Далио, во многом схож с идеями Турчина — остановить выкачивание богатства из народных масс и реформировать капитализм. Впрочем, как и историк, он не особо верит в возможность этих изменений.

Объективные данные — экономика, история, матанализ — словно сговорились: наш мир ждет большая война. Сумеет ли человечество свернуть с этого гибельного пути?»"

С. Шилов

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