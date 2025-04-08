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Большой цикл упадка

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Использованные источники: ria.ru
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Большой цикл упадка

Наткнулся на РИА Новости на статью с заголовком «Доказано: мир катится к войне» (https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html). И увидел там знакомое имя – Рэй Далио. Читал в своем время его книгу о кризисах. Ну и картинку прикреплю. Сами решите, в какой стадии находится наш современный мир. Ну собственно цитирую публикацию с сайта:

«"Я глобальный инвестор, — пишет он (Далио), — и за пятьдесят лет <…> повидал самые разные события и циклы событий, что подвело меня к мысли о необходимости изучения истории, чтобы понять, что будет дальше".

Изучая тренды от Древнего Китая до наших дней, Далио подметил три характерных факта. В мире никогда не было такой массы долгов, как сегодня, — не считая периода с 1930-го по 1945-й. В мире никогда с тех пор не было такого разрыва между бедными и богатыми. И никогда с тех пор конфликты между ведущими державами не были такими острыми.

Далио считает, что совпадение этих трех факторов в человеческой истории с неизбежностью приводит к мировой войне и последующей перестройке всего мирового порядка. На ближайшую перспективу прогнозы его таковы: в течение полутора лет США ждет мощный финансовый кризис по типу Великой депрессии, полноценная гражданская война в ходе президентских выборов, а также военное противостояние с Китаем.

Интересно, что рецепт, который предлагает Далио, во многом схож с идеями Турчина — остановить выкачивание богатства из народных масс и реформировать капитализм. Впрочем, как и историк, он не особо верит в возможность этих изменений.
Объективные данные — экономика, история, матанализ — словно сговорились: наш мир ждет большая война. Сумеет ли человечество свернуть с этого гибельного пути?»"

С. Шилов

https://t.me/bayraktar1070/1345 – цинк

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Рэй Далио, опытный глобальный инвестор, изучил исторические циклы и выделил три критических фактора в современном мире:
- Рекордно высокий уровень долгов, сопоставимый только с 1930-1945 годами
- Значительный разрыв между бедными и богатыми
- Острые конфликты между ведущими мировыми державами

2. По мнению Далио, совпадение этих трех факторов исторически приводит к мировой войне и последующей перестройке мирового порядка.

3. Прогнозы Далио включают:
- Мощный финансовый кризис в США в ближайшие полтора года
- Возможность гражданской войны в США во время президентских выборов
- Военное противостояние США с Китаем

4. Решение, предлагаемое Далио, включает прекращение выкачивания богатства из народных масс и реформирование капитализма, хотя он сомневается в возможности осуществления этих изменений.

Вывод:
Статья представляет мрачную оценку текущей глобальной ситуации через призму циклической теории истории Рэя Далио. Автор подчеркивает, что объективные данные из экономики, истории и математического анализа указывают на высокую вероятность глобального конфликта. Ключевой вопрос, поставленный в заключении, - сможет ли человечество изменить этот предполагаемый исторический курс и избежать катастрофического сценария. Статья предлагает не просто экономический прогноз, но и предупреждение о необходимости системных изменений для предотвращения глобального кризиса, хотя и выражает скептицизм относительно способности человечества осуществить эти изменения.

Редактор: brahman

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9770647.html
Метки: миропорядок
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30435 28343
    жора шапов три часа назад

      Один из центров потенциальной эскалации до глобальной войны, – это Украина. Точка сборки глобалистов (сионо-финансовая система капитала банкстеров).
      Решать этот вопрос надо быстро.
      ВВП и Доня, ау !
      П.С. Пока не создали другие точки.

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