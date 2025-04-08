Андрей Школьников: Гордость имперской окраины
Читать далее 840 слов 84%.
Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Различия в развитии центра и окраин: Общественные изменения в центральных районах происходят быстрее и многообразнее, чем на окраинах. Новшества доходят до периферии с опозданием, часто приобретая искажённые, вторичные формы, лишённые объективной необходимости.
2. Карго-культ на окраинах: На периферии продуктивные идеи центра могут превращаться в странные явления, напоминающие карго-культ (например, выборы, не соответствующие декларируемым целям). Для местных это не игра, а полная смысла жизнь, хоть и по иным канонам.
3. Молдавия как имперская окраина: Молдавия — естественная часть Русского мира, сохраняющая имперские смыслы. Несмотря на депрессивное состояние и зависимость от соседей, она сопротивляется полной утрате самобытности и превращению в лимитрофа Запада.
4. Неудача ЕС в Молдавии: Запад пытался сделать Молдавию своей периферией, но даже при минимальной связи с Россией не смог преодолеть её сопротивление. ЕС не понимает тонкостей молдавской идентичности и гордости, требуя отказа от самоуправления.
5. Самобытность и самоуправление: Молдаване не против интеграции в Европу, но хотят взаимного уважения и сохранения своей идентичности. Исторически Россия позволяла им сохранять локальные особенности, в отличие от политики ЕС.
6. Политика подкупа: Брюссель использует румынское гражданство и легализацию доходов элит для давления, но это не ломает стремление к самоуправлению. Национальные силы в Молдавии склоняются к Русскому миру, а не к евроинтеграции.
7. Перспектива возвращения России: В инерционном сценарии Молдавия дождётся восстановления связей с Россией. Имперская политика центра (защита без вмешательства во внутренние дела) естественна для молдаван, в отличие от требований ЕС.
8. Итог сопротивления: После окончания СВО и появления коридора к Приднестровью Россия сможет вернуть Молдавию в свою орбиту без необходимости подкупа, опираясь на исторические архетипы. Несогласные уедут, а их возвращение будет юридически ограничено.
Вывод:
Молдавия, будучи имперской окраиной Русского мира, сохраняет самобытность и сопротивляется попыткам ЕС превратить её в лимитрофа, несмотря на отсутствие прямой связи с Россией. Европейская политика подкупа и давления не учитывает историческую гордость и стремление к самоуправлению, что обрекает её на неудачу. В перспективе Молдавия может вернуться в орбиту России, где её идентичность будет уважаться, а не подавляться, что соответствует её историческим ожиданиям от центра.
Редактор: brahman