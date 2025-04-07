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ТоВАР лицом, или Необходимость кадровых изменений | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников обсуждает тупиковую ситуацию в России и мире на примере Международных спортивных организаций и функционеров

Ведущий: Роман Шахов

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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Геостратегия и её связь с повседневностью:
- Ведущий Роман Шахов и геостратег Андрей Школьников обсуждают, что даже бытовые вопросы (программирование, спорт) имеют отношение к стратегии и глобальным процессам. Стратегия рассматривается как проблема последних 40-50 лет, особенно в контексте отсутствия её у США и Европы.

2. Проблемы программирования и ИИ:
- Различие между программированием (решение реальных задач) и кодингом (перевод решений в код). Проблема в том, что вместо профессиональных программистов часто работают кодеры и "эффективные менеджеры", что приводит к низким результатам.
- Пример с ИИ: даже примитивные системы, вроде "Алисы", допускают ошибки (например, неверное указание министра обороны).

3. Ситуация в спорте (на примере футбола):
- Критика системы VAR (видеоассистент рефери): изначально разработанная в России, она была плохо скопирована и внедрена. Основная проблема — в математической модели, которая не учитывает реальные условия поля (например, уклон для дренажа), что приводит к неточности и задержкам в решениях.
- Решения судей часто субъективны, а система не упрощает процесс, а усложняет его из-за ошибок в техническом задании и подходе "эффективных менеджеров".
- Предложения: либо упростить систему (добавить камеры вдоль поля), либо отказаться от неё в пользу судейских решений на основе видеоповторов.

4. Упадок российского и мирового спорта:
- В детско-юношеском спорте — "чудовищные вариации", по отчётам всё красиво, а на деле проблем много.
- Посещаемость футбола в России упала из-за введения ID болельщика и санкций (например, за выкрики, доказательств которых нет). Это привело к снижению коммерциализации и интереса к спорту.
- Мировой спорт "умирает" из-за коррупции, допинга и политических игр. Пример: теннисистка, решившая выступать за Австралию, воспринимается как предательство.

5. Возвращение России в мировой спорт:
- Обсуждаются переговоры о возвращении России в международные соревнования (Олимпиада-2026, матч НХЛ и КХЛ). Школьников считает это попыткой западных чиновников заработать на России, не давая ничего взамен.
- Предложение: вести жёсткие переговоры с позиции силы, требовать извинений и полного восстановления прав, иначе не участвовать. Мировой спорт распадается, и будущее — за региональными соревнованиями на основе госдоговорённостей.

6. Системные проблемы и чиновники:
- Критика "эффективного менеджмента" и конформизма в спорте и СМИ. Упоминаются комментаторы (Кузмак, Осин), ушедшие из-за упадка качества.
- Чиновники в спорте — часто бывшие спортсмены с низким уровнем образования, стремящиеся к личной выгоде (командировки, взятки), а не к благу страны.
- Решение: привлекать профессиональных переговорщиков, а не спортивных функционеров, и ломать систему ради национальных интересов.

7. Исторический контекст и надежда на перемены:
- Ведущие вспоминают советское прошлое как светлое время и призывают учиться у него. Жизнь на сломе эпох (90-е, ковид, 2022 год) выявляет предателей и конформистов.
- Надежда на нового министра спорта (бывшего губернатора с Дальнего Востока), который сможет навести порядок.

Вывод:
 Беседа отражает глубокий кризис в программировании, спорте и геостратегии, связанный с некомпетентностью, субъективизмом и коррупцией. Проблемы в IT (отсутствие профессионалов) и спорте (VAR, упадок футбола, допинг) рассматриваются как часть глобального упадка стратегии и управления. Авторы призывают к жёсткой позиции России в международных отношениях, отказу от компромиссов с "умирающим" мировым спортом и системным изменениям внутри страны. Несмотря на пессимизм, есть надежда на перемены через сильных лидеров и уроки прошлого.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=asspKXPn-mQ
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