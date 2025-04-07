‍♂️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области.

▪️Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.



В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Купянск, Шийковка Харьковской области, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики.

▪️ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

▪️Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.



Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

▪️Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

▪️ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США.



Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области.

▪️Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.



✈️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 50 177 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 710 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России