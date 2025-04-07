Вот уж воистину: сколько веревочке ни виться… Арбитражный суд Москвы в деле по иску «Роснано» о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

Иск «Роснано» поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации «Роснано», в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Истец АО «Роснано» требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны. Суд по ходатайству истца в качестве мер обеспечения арестовал активы ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер «Роснано» объяснило тем, что «ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов».

«Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом», — отмечается в определении суда.

При этом, как говорится в судебном акте, арест ответчиков и объявление их в розыск «оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта». Среди прочего, как полагает суд, бывшие топ-менеджеры «Роснано» могут попытаться скрыть свое имущество от взыскания.

Как сообщил ТАСС директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов. Анатолий Чубайс и еще семь лиц, в отношении которых подан судебный иск, должны возместить ущерб компании.

По его словам, иск о взыскании убытков, понесенных «Роснано» в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании.

«Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал он. Фролов добавил, что «уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях».

«Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет», — добавил Фролов.

В то же время российская Фемида проявила странную мягкость. Так суд отказался арестовать в качестве мер обеспечения денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец.

Напомним, что 1 февраля нынешнего года, Мещанский суд Москвы уже отправил под стражу бывших руководителей УК «Роснано»: Бориса Подольского, Артура Галстяна, и Марину Касенкову, обвинив их в «злоупотреблениями полномочиями, повлекшим к тяжким последствиям». В 2017 году, в отчете единственному акционеру компании — Российской Федерации — они предоставили «недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении» компании, чтобы привлечь дополнительное финансирование. Но в период 2022-2024 годов государство, когда уже Чубайс покинул Россию, почему-то продолжало финансировать убыточную корпорацию на сумму более 43 миллиардов рублей.

Сейчас многие задаются вопросом: как такое могло случиться, почему хищения в компании становятся достоянием гласности только сегодня? Такое объясняют тем, что еще в 2009 году корпорация и ряд СМИ якобы заключили соглашение, по которому обязались не публиковать негативной информации о «Роснано». Мол, когда осваиваются прорывные технологии, всякое может быть. Не надо, дескать, мешать творить «новаторам». Вот те и «натворили»…

А ведь как красиво все начиналось! Гибкий планшет для школьников был продемонстрирован в 2011 году Владимиру Путину. «Чубасята» заверяли, что он вместит весь комплект учебников и по всем предметам. Увы, этого планшета ни в школах, ни в магазинах до сих пор в России так и не увидели. Как в свое время россияне не увидели «Волг», который им обещал на розданные им ваучеры Чубайс.

Рекламировался еще и другой проект «Роснано» — по созданию крупного производства литий-ионных генераторов, в который предполагалось инвестировать порядка 15 миллиардов рублей. Однако 10 лет назад это предприятие попало под процедуру банкротства. В итоге в начале нынешнего года директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов рублей…

Как известно, Анатолий Чубайс при президенте России Борисе Ельцине возглавлял Комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее стал председателем правления корпорации «Роснано», затем — спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года, после начала СВО Чубайс покинул свой пост и уехал из России.

Согласно информации СМИ, в настоящее время он находится в Израиле, где принял его гражданство. А согласно законам этого государства, его граждане выдаче не подлежат. Так что этот легендарный авантюрист, хотя и лишится кой-какого имущества в России, но до него самого добраться наша Фемида уже не сможет. И остается только догадываться, какие же гигантские деньги Чубайс и его подельники уже давно сумели вывести из России, если у них была арестована такая огромная сумма. Как видно, для них этот иск — «мелочи», раз они эти средства попросту бросили в России.

Но самое главное, остается вопрос: почему столько лет не только СМИ, но и видные экономисты, многие компетентные органы криком кричали, что Чубайс мошенник, он еще долго находился у «кормушки», а потом беспрепятственно смог уехать за границу, хотя занимал в России важнейшие государственные посты и, следовательно, являлся секретоносителем?

А ведь злым гением России его давно считали не только в патриотическом лагере. Разгромной критике подверг деятельность Чубайса на государственных постах в 90-х гг., например, даже его прежний подельник, либеральный экономист Андрей Илларионов.

«С ноября 1991 г. по сентябрь 1998 г. реальная покупательная способность российской зарплаты упала на 40%, — заявил он, подводя итог деятельности Чубайса в правительстве, на «Эхе Москвы»*, когда эта радиостанция еще была главным информационным рупором либералов. — Средняя пенсия за тот же период упала на 48%, располагаемые денежные доходы — на 47%. А интегральный показатель уровня жизни — объем частного потребления на душу населения — по данным ФСС в 1998 г. был на 42% ниже, чем в 1991 г. Все это свидетельствует о беспрецедентном обнищании жителей России», — отметил Илларионов.

Однако после этого всем очевидного фиаско Чубайса не привлекли к ответственности, а наоборот, он долгое время руководил крупнейшими государственными корпорациями. Но и там тоже натворил делов. Сначала в энергетической компании РАО ЕС, которую фактически развалил, а потом на посту главы «Роснано», возглавляя ее 12 лет.

Еще несколько лет назад на ныне закрытом «Эхе Москвы»*, профессор «Бизнес школы» в Мадриде Максим Миронов в статье под заголовком «Мифы Чубайса» обрушился на «прихватизатора» с разоблачительной критикой. «Роснано», — заявил даже этот либеральный профессор, — глубоко убыточное предприятие, которое ежегодно приносит десятки миллиардов рублей потерь бюджетных средств. Это — черная дыра для бюджета», — сделал вывод Миронов.

Как выяснилось, на инновационные институты развития России за 14 лет потратили из бюджета более 965 млрд рублей. Однако, сразу после ухода Чубайса с поста главы «Роснано», заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников, эти расходы оказались неэффективными.

«Ставку сделали на подсмотренные на Западе венчур, стартапы, IPO на бирже, но с нашим неразвитым финансовым рынком это не получилось. Реализовался худший сценарий стратегии, при котором роста не происходит», — отметил Медовников. В результате по некоторым показателям страна вернулась на уровень середины нулевых. Доля инновационной продукции составила 6%, хотя должна была подняться к 2020 году до 25%.

Еще в 2013 году аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов выявил серьезные нарушения в деятельности госкомпании, которые вылились в уголовные дела на топ-менеджеров организации. С 2007 года (год создания) «Роснано» получило прибыль лишь один раз в 2014 году — 8 млрд рублей, и то только из-за девальвации рубля. За 2012 год был отмечен убыток в 24 млрд рублей, а расходы «Роснано» за 2007–2012 годы превысили 196 млрд рублей при общем объеме финансирования за этот период 259 млрд рублей. Из них 47 млрд рублей были инвестированы в западные компании. За 2013 год убыток составил 39,9 млрд рублей. Однако даже после всего этого Чубайс продолжал занимать, как ни в чем не бывало, важные руководящие должности.

Но вот со скрипом колесо Фемиды, наконец, закрутилось. Что-то вернуть, наверное, удастся, однако сам «злой гений» российской экономики может остаться безнаказанным. А ведь нанесенный им и его подельниками гигантский ущерб России, наверное, вообще подсчитать невозможно. Да, Немезида, богиня возмездия, все-таки есть, но иногда она опаздывает.

Специально для «Столетия»

Николай Петров