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Руны славян | Слово о славянах № 5

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:
1. Тема обсуждения: Гипотетическая дохристианская письменность славян и так называемые «славянские руны». Поводом послужило упоминание экс-прокурора Поклонской, которая рисовала детям «славянские руны», что вызвало у автора беспокойство из-за восприимчивости детского сознания.

2. Контекст: Рассматриваются славяне в целом (VII–X века), а не только те, что жили на территории будущей Руси. До христианства славянские языки были близки друг к другу, что исключает необходимость выделять Русь отдельно.

3. Исторический интерес: В XIX веке, после Весны народов (1848), в славянских странах возник интерес к собственной истории и письменности. Это вызвало вопрос: была ли у славян дохристианская письменность, подобная, например, скандинавским рунам (футарку)?

4. Археологические находки: Находки с письменами делились на официальные (изученные археологами) и любительские (XIX век). Однако многие из них не относятся к ранней славянской истории или оказываются сомнительными.

5. Письменные свидетельства:
- Черноризец Храбр («О письменах», X век): славяне до христианства «не имяху книги», но использовали «черты и резы» для гадания и счёта, что не считается полноценной письменностью.
- Титмар Мерзебургский (X–XI века): упоминает вырезанные имена на идолах в храме Редигоста, что может указывать на некую письменность у балтийских славян, но неясно, была ли она автохтонной или заимствованной.
- Житие Константина Философа (Кирилла): в Херсоне он нашёл Евангелие и Псалтырь, «русскими письменами писанное», и научился их читать. Однако это вызывает сомнения: текст, вероятно, был на сирийском языке («сурские письмена»), а не русском, из-за ошибки переписчиков.

6. Проблемы интерпретации:
- Сообщение Титмара может относиться к заимствованным рунам (скандинавским или латинским).
- Житие Константина содержит противоречия: он знал славянский язык, но якобы учился «русской речи», а «русские письмена» не требовали разделения на гласные и согласные, как сирийские.
- В 860-е годы термина «Русь» как славянского этнонима ещё не существовало; «русы» ассоциируются со скандинавами.

7. Арабские источники:
- Ибн Фадлан (X век): описывает надписи на дереве у русов (скандинавские руны), что соответствует их обрядам, а не славянским.
- Ибн Надим: упоминает письмена русов, возможно хазарские или скандинавские руны, но не славянские.

8. Русско-византийский договор 911 года: Упоминает завещания русских, но имена послов — скандинавские, а текст, вероятно, записан на греческом, а не на славянских «рунах».

9. Отсутствие доказательств:
- Нет археологических находок или текстов, подтверждающих развитую славянскую дохристианскую письменность.
- Надпись «горшуня» на корчаге из Гнёздова (до крещения Руси) сделана кириллицей, а не автохтонными знаками.

10. Контраргумент о христианском уничтожении: Гипотеза, что христианство уничтожило славянскую письменность, несостоятельна. Даже при целенаправленном уничтожении (как у майя) следы остаются, а у славян их нет. Христианизация не препятствовала сохранению рун в Скандинавии.

11. Фальсификаты: Микожинские камни, Велесова книга, Прилвицкие идолы и др. — подделки XIX–XX веков, не связанные с реальной историей славян.

12. Вывод автора: «Черты и резы» могли быть гадательными знаками, но не развитой письменностью. Славянские руны — миф, основанный на отсутствии доказательств и фальсификациях.

Вывод:
 Лекция убедительно показывает, что нет достоверных свидетельств существования развитой дохристианской письменности у славян, включая так называемые «славянские руны». Упоминания в источниках либо относятся к заимствованным системам (скандинавские руны, сирийское письмо), либо являются ошибками переписчиков, либо опровергаются отсутствием археологических данных. «Черты и резы», о которых говорит Храбр, вероятно, были примитивными знаками для гадания или счёта, но не полноценной письменностью. Интерес к этой теме в XIX веке породил множество фальсификаций, которые не выдерживают научной критики. Таким образом, утверждения о славянской дохристианской письменности остаются гипотетическими и неподтверждёнными.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tm2R71BM_oQ
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