Александр Соколов, Алексей Орлов.Передача из серии «Искусство жизни русского человека».

В видео разобраны темы.

Опыт его восприятие и выводы.

Природа, потеря гармоничных отношений с ней и результаты.

Проверка убеждений жизнью.

Почему дружба с природой оказалась справедливой?

Выводы.

Быть ДОБРУ!

#искусствожизни #русскийчеловек #АлександрСоколов #АлексейОрлов #природа

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