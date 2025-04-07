Люди все же не учатся на чужих ошибках
Люди все же не учатся на чужих ошибках, надо свои совершить, с потом и кровью преодолеть и тогда какой-то толк, вероятно, будет.
Штаты проводят учения с панамцами, отрабатывая действия ССО в зоне Панамского канала. Рутинная совершенно работа, но тем не менее – картели хотят пощупать Штаты за мягкие места, и канал – одно из мест, где такое щупание может быть эффективным.
На учениях отрабатывались разные моменты – огневая подготовка, саперная, медицинская помощь, вертолетное десантирование и тд, но не было ни дронов, ни противодействия им. При этом противник Штатов в лице картелей дроны уже осваивает, в том числе и при помощи беглых хохлов.
Нельзя сказать, чтобы на тематику дронов Штаты не обращали внимания вообще – в конце концов, это один из законодателей мод в отрасли. Но не в сфере FPV и вообще боевых аппаратов тактического звена, американская тема – это более крупные «птицы» класса MALE и выше.
Даже интересно, где Штаты в итоге получат по рогам за пренебрежение дронами «тактического уровня»? Ближний Восток? Мексика? Та же Панама? Посмотрим.
Старше Эдды
Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Люди не учатся на чужих ошибках, им необходимо совершить свои собственные.
2. США проводят военные учения с панамцами в зоне Панамского канала для отработки действий сил специальных операций.
3. Картели рассматривают Панамский канал как потенциальную уязвимость США.
4. На учениях отрабатывались различные навыки (огневая подготовка, саперное дело, медицинская помощь), но не было обучения работе с дронами или противодействию им.
5. Противники США (картели) уже осваивают дроны, в том числе с помощью "беглых хохлов".
6. США уделяют внимание крупным дронам (класса MALE и выше), но пренебрегают малыми тактическими беспилотниками.
7. Автор задается вопросом, где именно США получат проблемы из-за недооценки тактических дронов - на Ближнем Востоке, в Мексике или Панаме.
Вывод:
Автор статьи указывает на стратегический просчет в военной подготовке США: пренебрежение тактическими дронами, которые уже активно используются их противниками. Учения в зоне Панамского канала демонстрируют этот пробел в подготовке. Основная мысль автора заключается в том, что США повторяют чужие ошибки вместо того, чтобы учиться на них, и в будущем это может привести к серьезным проблемам в различных регионах, где действуют их противники, освоившие технологию тактических дронов.
Дополнительный вывод:
Автор статьи смотрит на военную ситуацию с вершины технологического развития, где дроны тактического звена уже стали неотъемлемой частью современного боя. Однако это видение не учитывает фундаментальную инертность военных институтов как таковых. Проблема не столько в конкретно американской военной доктрине, сколько в общей неповоротливости военных машин, которые по своей природе консервативны и медленно адаптируются к новым реалиям.
Стоит отметить, что американские специалисты активно присутствуют на украинском театре военных действий, используют передовые технологии вроде Starlink для управления дронами и внедряют элементы искусственного интеллекта. Однако эти специалисты представляют чрезвычайно узкий сегмент по сравнению с масштабами всей армии США. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах — на третий год конфликта в России боевые дроны всё ещё остаются преимущественно армейской технологией, не проникнув широко в другие силовые структуры.
Существует своеобразный "технологический градиент" — максимальная концентрация инноваций происходит на острие конфликта, а по мере удаления от него степень внедрения новых технологий снижается. Пограничные службы и другие подразделения, действующие в относительно мирных условиях, продолжают работать по старым протоколам и штатным расписаниям, часто не имея даже представления о новейших разработках.
Автор статьи предполагает, что другие военные структуры должны видеть трансформационную роль дронов так же отчетливо, как он сам, но упускает из виду, что они находятся в иной парадигме, где эти перемены ещё не наступили или не признаны критически важными. Многие военные институты могут воспринимать текущую "дроновую революцию" как временный феномен конкретного конфликта, а не как фундаментальное изменение самой природы войны.
Таким образом, вопрос не в том, где именно США "получат по рогам" за пренебрежение тактическими дронами, а в том, как быстро военные институты в целом смогут преодолеть свою природную инертность и адаптироваться к новым реалиям современного боя.
Редактор: brahman