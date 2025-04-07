Люди все же не учатся на чужих ошибках, надо свои совершить, с потом и кровью преодолеть и тогда какой-то толк, вероятно, будет.

Штаты проводят учения с панамцами, отрабатывая действия ССО в зоне Панамского канала. Рутинная совершенно работа, но тем не менее – картели хотят пощупать Штаты за мягкие места, и канал – одно из мест, где такое щупание может быть эффективным.

На учениях отрабатывались разные моменты – огневая подготовка, саперная, медицинская помощь, вертолетное десантирование и тд, но не было ни дронов, ни противодействия им. При этом противник Штатов в лице картелей дроны уже осваивает, в том числе и при помощи беглых хохлов.

Нельзя сказать, чтобы на тематику дронов Штаты не обращали внимания вообще – в конце концов, это один из законодателей мод в отрасли. Но не в сфере FPV и вообще боевых аппаратов тактического звена, американская тема – это более крупные «птицы» класса MALE и выше.

Даже интересно, где Штаты в итоге получат по рогам за пренебрежение дронами «тактического уровня»? Ближний Восток? Мексика? Та же Панама? Посмотрим.

Старше Эдды