Кадриль Чижовской слободы старого Воронежа. Исполняет танцевальная группа Воронежского хора (1973)
Кадриль Чижовской слободы старого Воронежа. Музыкальная обработка Ивана Руденко, постановка Михаила Чернышева.
Исполняет танцевальная группа Воронежского государственного русского народного хора.
Фрагмент программы “Воронежский русский народный хор”.
ТО Экран, 1973 г.
#кадриль #воронеж
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