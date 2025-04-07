Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Генерал армии Евкуров: трудно на полигонах – легче на СВО

10 0

Интервью с зам.министром обороны РФ генералом Евкуровым.
Сохранил свою должность и после перестановок в руководстве МО РФ после приходы Белоусова вместо Шойгу и серии арестов целого ряда генералов по различным обвинениями коррупционного характера.
Много бывает в Африке, где курирует развитие африканской стратегии по военному направлению (российское военное присутствие в Африке продолжает расширяться).

Тайм-коды:

1:16 Юнус-Бек Евкуров – заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
7:32 В каких условиях тренируются бойцы в учебном центре?
10:53 Зачем бойцу штык-нож?
12:37 Как должен восстанавливаться боец?
18:44 О техническом оснащении
22:20 Евкуров о проблемах. Об отправке на фронт без подготовки
25:48 Какие инструктора тренируют бойцов?
34:08 Как происходит передача опыта бойцам. Как часто ездит Евкуров к передовой?
40:03 Роль боевой подготовки в нестандартных ситуациях. О трубе в Курской области
42:27 Почему для Евкурова важно самому во всём участвовать?
47:23 Как рождаются идеи по беспилотникам на фронте?
52:23 О работе политруков
55:08 Где было бы интересно повоевать Евкурову?

Комментарий редакции

Тезисы выпуска передачи Семёна Пегова с участием Юнус-Бека Евкурова:
1. Место действия и контекст:
Передача записана в учебном центре 333 в Нижегородской области, где созданы условия, максимально приближенные к боевым. В центре обсуждаются вопросы боевой подготовки войск в условиях специальной военной операции (СВО).

2. Система боевой подготовки:
- Создана многоуровневая система подготовки: от пунктов отбора до полигонов группировок войск.
- Новобранцы проходят обучение в полках резерва, где учитывается их предыдущий опыт (служба, боевые действия или отсутствие подготовки).
- Программы подготовки адаптированы: восстановление утраченных навыков или обучение с нуля.
- Выявляются лидеры для дальнейшего обучения на курсах младших офицеров.
- После базовой подготовки в полках резерва бойцы направляются в подразделения, где проходят специализированную подготовку под конкретные задачи (например, штурм населённых пунктов).

3. Этапы подготовки:
- Полки резерва: базовая подготовка.
- Внутренние полигоны группировок: углублённая подготовка с учётом опыта ветеранов и специфики фронта.
- Длительность варьируется (от недели до месяца) в зависимости от задач подразделения (наступление, оборона).

4. Условия обучения:
- Учебные центры, такие как 333-й, оснащены полигонами с элементами, имитирующими боевые условия (дроны, психологические полосы, работа с боевыми патронами).
- Отрабатываются современные тактики: бой в зданиях, стрельба с двух рук, использование ножей, борьба с дронами.
- Психологическая и физическая подготовка — ключевые элементы.

5. Инструкторы:
- Костяк — опытные бойцы, включая героев России и специалистов мирового уровня (например, Андрей Кочергин — ножевой бой, тактика).
- Инструкторы проходят аттестацию, распределяются по группировкам и передают опыт напрямую от фронта.
- Создана аналитическая группа, собирающая обратную связь от бойцов для совершенствования методик.

6. Адаптация к реалиям войны:
- Опыт СВО интегрируется в обучение: отработка действий с FPV-дронами, багги, новых видов вооружения (например, облегчённый пулемёт для штурмовиков).
- Учитываются предложения фронтовиков, даже если они противоречат базовым программам.
- Проблемы: сокращение сроков подготовки в полках резерва (иногда до 3-5 дней) признаётся, но решается дополнительным обучением на полигонах.

7. Роль мотивации и психологии:
- Бойцы должны понимать цели войны и свои задачи.
- Замполиты и психологи играют важную роль в мотивации и доведении примеров подвигов.
- Отрабатываются навыки самоконтроля и анализа в экстремальных ситуациях.

8. Примеры успеха:
- Операция в Курской области (прохождение 15 км по трубе) — результат подготовки, мотивации и инициативы бойцов.
- Подобные действия требуют физической выносливости, психологической устойчивости и тактической подготовки.

9. Личное участие Евкурова:
- Как практик, он тестирует вооружение и методы, чтобы оценить их эффективность.
- Подчёркивает важность гибкости и отсутствия бюрократии в адаптации опыта СВО.

10. Перспективы:
- После войны акцент сместится на восстановление и применение опыта СВО для мирного развития армии.

Вывод:
Выпуск подчёркивает эволюцию системы боевой подготовки российских войск в условиях СВО. Она стала более гибкой, практичной и ориентированной на реальный боевой опыт, что позволяет готовить специалистов, способных выполнять задачи в сложных условиях современной войны. Учебный центр 333 в Нижегородской области выступает примером интеграции фронтового опыта в обучение, где ключевую роль играют инструкторы-ветераны и адаптация к новым вызовам (дроны, штурмовые действия). Успехи на фронте, такие как операция в Курской области, демонстрируют эффективность этой системы, хотя проблемы с сокращением сроков подготовки остаются. Личное участие Евкурова и его практический подход символизируют стремление к максимальной эффективности и связи между командованием и бойцами.

Редактор: brahman

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9768834.html
Метки: Видео, война на украине, вс рф, евкуров, мо рф
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Подарки для военных. Какие новинки армия России получит в 2019-м (ФОТО)
Белые офицеры на службе республики Советов (отрывок, ч.1)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (08.10.2022 г.)
Бросок на Приштину: как 200 российских десантников оказались один на один со всем НАТО
Памятник Михаилу Девятаеву по-прежнему стоит на территории секретного аэродрома люфтваффе.
Автомат Федорова
...даже Гитлер не осмелился напасть на это Государство
Команда на взрыв. Арсеналы просят огня. 2013

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru