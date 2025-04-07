Генерал армии Евкуров: трудно на полигонах – легче на СВО
Интервью с зам.министром обороны РФ генералом Евкуровым.
Сохранил свою должность и после перестановок в руководстве МО РФ после приходы Белоусова вместо Шойгу и серии арестов целого ряда генералов по различным обвинениями коррупционного характера.
Много бывает в Африке, где курирует развитие африканской стратегии по военному направлению (российское военное присутствие в Африке продолжает расширяться).
Тайм-коды:
1:16 Юнус-Бек Евкуров – заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
7:32 В каких условиях тренируются бойцы в учебном центре?
10:53 Зачем бойцу штык-нож?
12:37 Как должен восстанавливаться боец?
18:44 О техническом оснащении
22:20 Евкуров о проблемах. Об отправке на фронт без подготовки
25:48 Какие инструктора тренируют бойцов?
34:08 Как происходит передача опыта бойцам. Как часто ездит Евкуров к передовой?
40:03 Роль боевой подготовки в нестандартных ситуациях. О трубе в Курской области
42:27 Почему для Евкурова важно самому во всём участвовать?
47:23 Как рождаются идеи по беспилотникам на фронте?
52:23 О работе политруков
55:08 Где было бы интересно повоевать Евкурову?
Комментарий редакцииТезисы выпуска передачи Семёна Пегова с участием Юнус-Бека Евкурова:
1. Место действия и контекст:
Передача записана в учебном центре 333 в Нижегородской области, где созданы условия, максимально приближенные к боевым. В центре обсуждаются вопросы боевой подготовки войск в условиях специальной военной операции (СВО).
2. Система боевой подготовки:
- Создана многоуровневая система подготовки: от пунктов отбора до полигонов группировок войск.
- Новобранцы проходят обучение в полках резерва, где учитывается их предыдущий опыт (служба, боевые действия или отсутствие подготовки).
- Программы подготовки адаптированы: восстановление утраченных навыков или обучение с нуля.
- Выявляются лидеры для дальнейшего обучения на курсах младших офицеров.
- После базовой подготовки в полках резерва бойцы направляются в подразделения, где проходят специализированную подготовку под конкретные задачи (например, штурм населённых пунктов).
3. Этапы подготовки:
- Полки резерва: базовая подготовка.
- Внутренние полигоны группировок: углублённая подготовка с учётом опыта ветеранов и специфики фронта.
- Длительность варьируется (от недели до месяца) в зависимости от задач подразделения (наступление, оборона).
4. Условия обучения:
- Учебные центры, такие как 333-й, оснащены полигонами с элементами, имитирующими боевые условия (дроны, психологические полосы, работа с боевыми патронами).
- Отрабатываются современные тактики: бой в зданиях, стрельба с двух рук, использование ножей, борьба с дронами.
- Психологическая и физическая подготовка — ключевые элементы.
5. Инструкторы:
- Костяк — опытные бойцы, включая героев России и специалистов мирового уровня (например, Андрей Кочергин — ножевой бой, тактика).
- Инструкторы проходят аттестацию, распределяются по группировкам и передают опыт напрямую от фронта.
- Создана аналитическая группа, собирающая обратную связь от бойцов для совершенствования методик.
6. Адаптация к реалиям войны:
- Опыт СВО интегрируется в обучение: отработка действий с FPV-дронами, багги, новых видов вооружения (например, облегчённый пулемёт для штурмовиков).
- Учитываются предложения фронтовиков, даже если они противоречат базовым программам.
- Проблемы: сокращение сроков подготовки в полках резерва (иногда до 3-5 дней) признаётся, но решается дополнительным обучением на полигонах.
7. Роль мотивации и психологии:
- Бойцы должны понимать цели войны и свои задачи.
- Замполиты и психологи играют важную роль в мотивации и доведении примеров подвигов.
- Отрабатываются навыки самоконтроля и анализа в экстремальных ситуациях.
8. Примеры успеха:
- Операция в Курской области (прохождение 15 км по трубе) — результат подготовки, мотивации и инициативы бойцов.
- Подобные действия требуют физической выносливости, психологической устойчивости и тактической подготовки.
9. Личное участие Евкурова:
- Как практик, он тестирует вооружение и методы, чтобы оценить их эффективность.
- Подчёркивает важность гибкости и отсутствия бюрократии в адаптации опыта СВО.
10. Перспективы:
- После войны акцент сместится на восстановление и применение опыта СВО для мирного развития армии.
Вывод:
Выпуск подчёркивает эволюцию системы боевой подготовки российских войск в условиях СВО. Она стала более гибкой, практичной и ориентированной на реальный боевой опыт, что позволяет готовить специалистов, способных выполнять задачи в сложных условиях современной войны. Учебный центр 333 в Нижегородской области выступает примером интеграции фронтового опыта в обучение, где ключевую роль играют инструкторы-ветераны и адаптация к новым вызовам (дроны, штурмовые действия). Успехи на фронте, такие как операция в Курской области, демонстрируют эффективность этой системы, хотя проблемы с сокращением сроков подготовки остаются. Личное участие Евкурова и его практический подход символизируют стремление к максимальной эффективности и связи между командованием и бойцами.
Редактор: brahman