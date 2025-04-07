Что нам должно государство, или Социальный стандарт XXI века. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 4 апреля 2025 г.
Комментарий редакцииОсновные тезисы беседы:
1. Социальные достижения Советского Союза:
- Советская власть обеспечила значительный рост социальных стандартов: бесплатное образование, медицина, жилье, минимальная плата за коммунальные услуги.
- Средняя продолжительность жизни выросла на 26 лет до Великой Отечественной войны благодаря этим стандартам (сравнение с царской Россией: 37 лет для мужчин и 29 лет для женщин).
- Любой человек, включая жителей сельской местности, мог получить высшее образование в престижных вузах без взяток и блата.
2. Сравнение с царской Россией:
- В Российской империи рабочие жили в бараках, в тесноте, с низкой продолжительностью жизни, в то время как советская система значительно улучшила условия жизни.
- Критика оппонентов (например, «Антоновского»), утверждающих, что большевики не улучшили жизнь, опровергается фактами о бедности и низких стандартах жизни до революции.
3. Экономические и социальные гарантии в СССР:
- Бесплатное жилье (161–163 млн человек получили его за 18 лет правления Брежнева), доступные коммунальные услуги, государственные пенсии без необходимости личных накоплений.
- Высокий уровень зарплат (например, 450–500 рублей у матери на фабрике, 320 рублей у отца в 1980-е), опровержение мифов о низких доходах инженеров (120 рублей как средняя зарплата в 1980-е — ложь, реально не менее 200 рублей плюс премии).
4. Образование и труд:
- СССР был самой читающей и образованной страной благодаря доступности образования. Даже в сталинскую эпоху плата за старшую школу была минимальной и сопровождалась стипендиями.
- Современное образование критикуется за поверхностность, формальность (проекты вместо докладов) и отсутствие фундаментальных знаний, что ведет к деградации общества.
5. Критика капитализма и современной системы:
- В буржуазных странах жилье было съемным, коммунальные услуги дорогими, образование и медицина стоили огромных денег, что контрастирует с советскими стандартами.
- Современная конституция РФ гарантирует «право на свободный труд», что фактически оправдывает безработицу, в отличие от советского «права на труд», исключавшего безработицу.
6. Философский взгляд на труд и деградацию:
- Труд как основа человеческого развития (отсылка к Энгельсу) противопоставляется современной культуре потребления и «балдежа», ведущей к регрессу человечества до уровня животных.
Вывод:
Беседа подчеркивает контраст между высокими социальными стандартами Советского Союза и их отсутствием в царской России и современной капиталистической системе. Авторы утверждают, что советская модель обеспечивала равенство, доступ к благам и труду, что способствовало прогрессу общества. Современность же, по их мнению, характеризуется деградацией образования, утратой социальных гарантий и культурой потребления, что угрожает будущему человечества. Это выступление — не только ностальгия по прошлому, но и призыв задуматься о настоящем и будущем, опираясь на уроки советского опыта.
Редактор: brahman