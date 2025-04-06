Ей был всего 21 год, когда ее родная Смоленщина оказалась в оккупации. Матрена Вольская с мужем вступили в подполье, затем ушли к партизанам. Когда партизанское руководство узнало, что нацисты планируют карательную операцию и угон в Германию детей «трудоспособного» возраста, было принято решение об эвакуации как можно большего их количества в советский тыл.

Эвакуацию детей поручили Матрене Вольской и двум ее помощницам – учительнице Варваре Поляковой и медсестре Екатерине Громовой. Около 200 км молодые женщины вели своих подопечных в возрасте от 10 до 17 лет через леса и болота, между минных полей и под обстрелами до станции Торопец. Там вместе с прибывшими из других районов группами погрузили их в эшелон до Горького. 14 августа 1942 года горьковские власти подписали акт приемки: «Приняли от Вольской 3225 детей».

Как молодым девушками и детям удалось одолеть такой большой путь? Как Матрёна вспоминала о своём подвиге? Был ли ее подвиг широко известен? Как сложилась ее судьба после войны? Об этом на фестивале «Судьба человека» рассказала Ксения Чепикова.

Фестиваль Цифровой истории «Судьба человека», посвящённый 80-летию Победы, прошёл в Москве при поддержке Российского военно-исторического общества.

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