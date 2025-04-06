Великий поход детей. Матрёна Вольская / Ксения Чепикова
Ей был всего 21 год, когда ее родная Смоленщина оказалась в оккупации. Матрена Вольская с мужем вступили в подполье, затем ушли к партизанам. Когда партизанское руководство узнало, что нацисты планируют карательную операцию и угон в Германию детей «трудоспособного» возраста, было принято решение об эвакуации как можно большего их количества в советский тыл.
Эвакуацию детей поручили Матрене Вольской и двум ее помощницам – учительнице Варваре Поляковой и медсестре Екатерине Громовой. Около 200 км молодые женщины вели своих подопечных в возрасте от 10 до 17 лет через леса и болота, между минных полей и под обстрелами до станции Торопец. Там вместе с прибывшими из других районов группами погрузили их в эшелон до Горького. 14 августа 1942 года горьковские власти подписали акт приемки: «Приняли от Вольской 3225 детей».
Как молодым девушками и детям удалось одолеть такой большой путь? Как Матрёна вспоминала о своём подвиге? Был ли ее подвиг широко известен? Как сложилась ее судьба после войны? Об этом на фестивале «Судьба человека» рассказала Ксения Чепикова.
Фестиваль Цифровой истории «Судьба человека», посвящённый 80-летию Победы, прошёл в Москве при поддержке Российского военно-исторического общества.
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Идея похода и сложности организации:
- Изначально обсуждается идея похода в лес с детьми, но подчеркивается сложность и ответственность такого мероприятия для учителей и родителей: обеспечение дисциплины, безопасности, питания и координации.
2. Исторический контекст и героиня — Матрёна Вольская:
- Матрёна Вольская, 21-летняя учительница начальных классов, только окончившая техникум в июне 1941 года, становится ключевой фигурой в рассказе. Её жизнь до войны была трудной: бедность, позднее начало учёбы, работа в школе и заочное обучение.
- С началом Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) её жизнь меняется: вместе с мужем Михаилом она вступает в подполье на оккупированной Смоленщине.
3. Подпольная деятельность:
- Матрёна и Михаил собирали оружие, передавали его партизанам, держали связь, помогали беженцам, распространяли листовки с советскими новостями. Их дом служил конспиративной квартирой для подпольной сети.
4. Ужасы оккупации:
- Описаны зверства нацистов на Смоленщине: массовые убийства, геноцид евреев и славян, грабежи, лагеря для военнопленных, медицинские эксперименты, голод. Духовщинский район потерял 75% населения.
5. Партизанская борьба:
- В ноябре 1941 года Матрёна и Михаил присоединяются к партизанскому отряду Никифора Коледы («Батя»). Партизаны вели бои, нарушали коммуникации врага и освобождали территории.
6. Операция «Дети» (лето 1942 года):
- Летом 1942 года партизаны узнали о планах нацистов угнать детей в рабство или уничтожить. Была разработана операция по эвакуации более 2000 детей из Смоленской области до станции Торопец (200 км).
- Матрёне (22 года), беременной на 4-5 месяце, поручили вести колонну вместе с двумя помощницами — Варварой Поляковой и Екатериной Громовой. Маршрут планировался в Москве, но из-за раскрытия немцами пришлось импровизировать.
7. Трудности похода:
- Дети шли 10 дней через леса и болота, под бомбёжками и обстрелами. Еды и воды не хватало, источники были отравлены, медикаментов не было. Матрёна прошла около 600 км, почти не спала, постоянно ходила в разведку.
- Старшие дети (15-17 лет) помогали вести младших, ремонтировать лежнёвки, нести грузы. Жертв в пути, по официальным данным, почти не было.
8. Дорога до Горького:
- В Торопце к группе присоединилось ещё 1000 детей. Их везли эшелоном в Свердловск, но из-за голода и болезней Матрёна добилась остановки в Горьком (Нижний Новгород), где 3225 детей были устроены в больницы, детдома и училища.
9. Послевоенная жизнь:
- После войны Матрёна с мужем и сыном поселились в деревне Смальки, работали учителями. Она молчала о войне, её подвиг стал известен только в 1975 году благодаря спасённым детям и журналистам.
- Награждена орденом Красного Знамени. Умерла в 1978 году от эмфиземы лёгких.
10. Память о подвиге:
- Создан фильм «Операция "Дети"» (1978), книга (1986), памятники и музеи в Смоленской и Нижегородской областях. Её подвиг чтят спустя 80 лет.
11. Вопросы слушателей:
- Почему нет фильма о Матрёне? (Возможно, готовится на Нижегородской киностудии).
- Сколько детей погибло от геноцида? (Точные цифры неизвестны).
- Были ли другие подвиги? (Много героев, но таких крупных операций мало).
- Наказание виновных? (Смоленский процесс судил исполнителей, не организаторов).
- Как организовывали эвакуацию? (Через райкомы, комсомол или партизан).
Вывод:
Лекция рассказывает о героическом подвиге Матрёны Вольской, которая в 1942 году спасла более 3000 детей от нацистского геноцида и рабства, проведя их через 200 км лесов и болот в условиях войны, голода и постоянной угрозы. Её история — пример невероятной стойкости, самоотверженности и организаторских способностей молодой женщины, несмотря на личные трудности (беременность, усталость). Подвиг Матрёны стал символом массового героизма советского народа, хотя сама она считала свои действия лишь выполнением долга. Лекция подчёркивает важность сохранения памяти о таких людях, поднимает вопросы о недостатке внимания к подобным историям в современном кинематографе и напоминает о масштабах трагедии Великой Отечественной войны.
Редактор: brahman