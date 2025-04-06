⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области.



Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 72320 военнослужащих,

▫️ 404 танка,

▫️ 331 боевую машину пехоты,

▫️ 296 бронетранспортеров,

▫️ 2254 боевые бронированные машины,

▫️ 2630 автомобилей,

▫️ 595 артиллерийских орудий,

▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 123 станции РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России