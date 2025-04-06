Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 6 апреля 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 72320 военнослужащих,
▫️ 404 танка,
▫️ 331 боевую машину пехоты,
▫️ 296 бронетранспортеров,
▫️ 2254 боевые бронированные машины,
▫️ 2630 автомобилей,
▫️ 595 артиллерийских орудий,
▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 123 станции РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России