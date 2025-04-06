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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 6 апреля 2025 г.

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Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА. Цель удара достигнута. Объекты поражены.

 
Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково И Миропольское Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склады боеприпасов и горючего.
 
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, четыре пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств.

 ↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» в районах населенных пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловка Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области.

▪️ Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства. Уничтожен склад материальных средств.
 
Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области.

▪️ Уничтожены более 65 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.
 
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 50082 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22701 танк и другие боевые бронированные машины,
▫️ 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23276 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33714 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50961
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