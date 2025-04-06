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Ростислав Ищенко: Почему украинцы не сдаются

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У себя в Телеграм и во многих других местах я часто натыкаюсь на дискуссию: почему украинцы не сдаются. Основные предлагаемые варианты: 1. Потому что глупые. 2. Потому, что боятся. 3. Потому, что украинцы. Последний вариант не шутка. Он предполагает, что люди осознали себя отдельной, враждебной русским нацией и настолько возненавидели Русский мир, от которого отреклись, что просто не могут себе позволить ему сдаться. Для них сдача – мировоззренческая катастрофа, предполагающая духовную смерть, которая хуже физической. Я придерживаюсь последней точки зрения. И вот почему. Давайте вспомним историю наступления независимой Украины на русский язык, русские школы, русские СМИ. Всё это непосредственно касалось интересов большинства граждан Украины. Для 86% из них русский язык был родным, их дети тоже не знали другого языка. Переводы большей части мировой классики на русский язык были качественнее украинских. На русском языке была издана более богатая учебная и научная литература, да и литература вообще. Русскоязычная среда сразу вводила человека в глобальное пространство, способствуя...

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Комментарий редакции

Тезисы статьи Ростислава Ищенко "Почему украинцы не сдаются":
1. Основные версии причин упорства украинцев:
- Глупость.
- Страх.
- Национальная идентичность, враждебная Русскому миру.

2. Позиция автора:
- Украинцы не сдаются, потому что осознали себя отдельной нацией, ненавидящей Русский мир. Сдача для них — духовная катастрофа, хуже физической смерти.

3. Исторический контекст:
- С начала 1990-х годов украинские власти целенаправленно вытесняли русский язык, школы и СМИ, несмотря на то, что для 86% населения русский был родным.
- Это сужало интеллектуальный и политический горизонт общества, снижало его конкурентоспособность, но народ принял эти изменения, решив стать "украинцами", а не русскими.

4. Отречение от русскости:
- Люди сознательно отказались от русской идентичности, языка и культуры, выбрав украинство как новую самоидентификацию.
- Даже "пророссийские" силы, такие как "Партия регионов", позиционировали себя как "восточные украинцы", а не русские.

5. Подготовка к войне:
- С детства многие украинцы воспитывались в убеждении, что война с Россией неизбежна, и были уверены в своей победе.
- Идея "независимости без крови не бывает" стала обоснованием этой подготовки.

6. Религиозный аспект:
- Украинцы выбрали украинство даже в ущерб православной вере, поддерживая переход УПЦ в ПЦУ и отказываясь защищать русскую церковь.
- Это показывает, что их душа "украинская", а не православная.

7. Моральный выбор:
- Украинцы последовательно выбирали "зло" (украинство) против "добра" (Русского мира), жертвуя всем ради иллюзии победы.
- Преступления против мирного населения (например, в Курской области и Донбассе) совершали обычные солдаты ВСУ, а не только нацисты.

8. Психологический барьер:
- Сдача означает признание ошибочности их выбора, разрушение иллюзий о победе и осознание вины за разрушенную страну и жизни.
- Пока они воюют, у них есть "миссия"; сдача превращает их в "никому не нужных".

9. Русскость и сдача:
- Те, кто сохранил русскость, сдаются без ожесточённого сопротивления. Большинство же (около 85%) не сдаётся вообще, что говорит о малом проценте русских среди населения.

10. Зомбирование и лечение:
- Значительная часть украинцев — "зомби", которых можно "вылечить" только при полном контроле их среды и сокращении их числа до осознания неизбежности поражения.

11. Тактика войны:
- Жёсткость в боевых действиях необходима, чтобы сломить их дух. Милость возможна только после полного поражения и готовности к денацификации.
- Пока они верят в победу, сдачи не будет.

12. Признаки слома:
- Массовые сдачи целыми частями укажут на слом "духа украинства". Это может произойти скоро.

Вывод:
 Ростислав Ищенко считает, что украинцы не сдаются из-за глубоко укоренившейся национальной идентичности, сформированной на ненависти к Русскому миру и отречении от русскости. Этот выбор, сделанный десятилетиями, стал для них духовной основой, а сдача воспринимается как катастрофа, лишающая смысла их существование. Они продолжают бороться, цепляясь за иллюзию победы, несмотря на разрушения и потери, потому что признание поражения означает крах их мировоззрения и самоидентификации. Слом возможен только через жёсткое военное давление и массовое осознание безысходности, после чего начнётся процесс их "очеловечивания".

Редактор: brahman

Источник: https://zavtra.ru/blogs/o_nesdayushihsya
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