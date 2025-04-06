Ростислав Ищенко: Почему украинцы не сдаются
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Комментарий редакцииТезисы статьи Ростислава Ищенко "Почему украинцы не сдаются":
1. Основные версии причин упорства украинцев:
- Глупость.
- Страх.
- Национальная идентичность, враждебная Русскому миру.
2. Позиция автора:
- Украинцы не сдаются, потому что осознали себя отдельной нацией, ненавидящей Русский мир. Сдача для них — духовная катастрофа, хуже физической смерти.
3. Исторический контекст:
- С начала 1990-х годов украинские власти целенаправленно вытесняли русский язык, школы и СМИ, несмотря на то, что для 86% населения русский был родным.
- Это сужало интеллектуальный и политический горизонт общества, снижало его конкурентоспособность, но народ принял эти изменения, решив стать "украинцами", а не русскими.
4. Отречение от русскости:
- Люди сознательно отказались от русской идентичности, языка и культуры, выбрав украинство как новую самоидентификацию.
- Даже "пророссийские" силы, такие как "Партия регионов", позиционировали себя как "восточные украинцы", а не русские.
5. Подготовка к войне:
- С детства многие украинцы воспитывались в убеждении, что война с Россией неизбежна, и были уверены в своей победе.
- Идея "независимости без крови не бывает" стала обоснованием этой подготовки.
6. Религиозный аспект:
- Украинцы выбрали украинство даже в ущерб православной вере, поддерживая переход УПЦ в ПЦУ и отказываясь защищать русскую церковь.
- Это показывает, что их душа "украинская", а не православная.
7. Моральный выбор:
- Украинцы последовательно выбирали "зло" (украинство) против "добра" (Русского мира), жертвуя всем ради иллюзии победы.
- Преступления против мирного населения (например, в Курской области и Донбассе) совершали обычные солдаты ВСУ, а не только нацисты.
8. Психологический барьер:
- Сдача означает признание ошибочности их выбора, разрушение иллюзий о победе и осознание вины за разрушенную страну и жизни.
- Пока они воюют, у них есть "миссия"; сдача превращает их в "никому не нужных".
9. Русскость и сдача:
- Те, кто сохранил русскость, сдаются без ожесточённого сопротивления. Большинство же (около 85%) не сдаётся вообще, что говорит о малом проценте русских среди населения.
10. Зомбирование и лечение:
- Значительная часть украинцев — "зомби", которых можно "вылечить" только при полном контроле их среды и сокращении их числа до осознания неизбежности поражения.
11. Тактика войны:
- Жёсткость в боевых действиях необходима, чтобы сломить их дух. Милость возможна только после полного поражения и готовности к денацификации.
- Пока они верят в победу, сдачи не будет.
12. Признаки слома:
- Массовые сдачи целыми частями укажут на слом "духа украинства". Это может произойти скоро.
Вывод:
Ростислав Ищенко считает, что украинцы не сдаются из-за глубоко укоренившейся национальной идентичности, сформированной на ненависти к Русскому миру и отречении от русскости. Этот выбор, сделанный десятилетиями, стал для них духовной основой, а сдача воспринимается как катастрофа, лишающая смысла их существование. Они продолжают бороться, цепляясь за иллюзию победы, несмотря на разрушения и потери, потому что признание поражения означает крах их мировоззрения и самоидентификации. Слом возможен только через жёсткое военное давление и массовое осознание безысходности, после чего начнётся процесс их "очеловечивания".
Редактор: brahman