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Россия начинает работу над новым БОЛЬШИМ самолётом

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Россия вышла на финишную прямую сразу по нескольким авиационным проектам. Запуск в серию обновлённых Ил-114-300, МС-21 и Суперджет-100 ставит вопрос о том, что будет дальше? Похоже, мы нашли ответ и знаем, разработка какого самолёта начнётся в ближайшее время. Расскажем об этом, а также о прорыве наших учёных в области фотоники и драматической истории спасения в сегодняшнем выпуске после краткой сводки новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Развитие авиационной промышленности России:
- Успешный первый полёт третьего опытного образца самолёта Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01
- Прогресс в разработке нескольких авиационных проектов: Суперджет-100 с российскими двигателями ПД-8, МС-21 с ПД-14, "Ладога"
- Начало работ над новым широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётом, возможно на базе Ил-96-400М
- Разработка специализированного оборудования для авиастроения (станки, климатические аэродинамические трубы)

2. Технологические достижения в других областях:
- Прорыв в области фотоники - создание фотонных интегральных схем для работы с высокочастотными сигналами
- Разработка первых российских фотомодулей на кристаллах кремния с разрешением 4 мегапикселя

3. Спасательная операция:
- Спасение пяти морских транспортных судов, попавших в ледовый плен в Камчатском заливе
- Успешная операция ледокола "Евпатий Коловрат" Тихоокеанского флота

4. Различные достижения в промышленности (краткая сводка новостей):
- Поставка истребителей Су-35С
- Строительство сухогрузов
- Запуск производства механических коробок передач, электродвигателей, полимерных труб и других изделий

Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в нескольких стратегических направлениях, особенно в авиастроении. Основной акцент сделан на импортозамещении и достижении технологического суверенитета в критически важных отраслях. Текст подчёркивает, что Россия находится на пороге важного этапа в развитии отечественной авиации, с одновременной разработкой нескольких самолётов и началом работы над новым широкофюзеляжным лайнером. Также отмечаются успехи в развитии передовых технологий и профессионализм военных в спасении гражданских судов. Общий тон выпуска подчёркивает технологическую самостоятельность и прогресс российской промышленности в условиях внешних ограничений.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3dMKCSUNYS8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1941 1629
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,@…pRRRiveTT…@,,,

      Впечатляет-Li…ну можно сказать,что “ДА”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …разработка “ТАКОГО” самолёта начнётся V…
      “Б Л И Ж А Й Ш Е Е” время…(т.е. НЕТ конкретики)…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)РУССКИЕ СУПЕР-аеропланы создают – и РАЗНОЕ осуществляют…
      :-(а В-ЭТОже Время Россию – ЧУЖ’ИМИ ОРДАми – НАПОЛНЯЮТ…
      :-)и ПОКА Русские(в России)Реально страну РАЗВИВАЮТ…
      :-(потомки БАСМАЧества – её ИЗНУТРИ – КОЛОНИЗИРУЮТ…
      :-(КРИМИНАЛизируют,НАРКОТИЗИРУЮТ,КИШЛАКизируют…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ЧУЖИЕ Россию – ИЗНУТРИ – ОККУПИРУЮТ=ПОБЕЖДАЮТ…
      …Русских,ПОВСЕМЕСТНО – отовсюду ВЫТЕСНЯ(изГОНя)ЮТ…
      …Творческую Россию – В России-же – и ДЕкультивизируют…
      …АУЛо-КИШЛАЧНОЙ “культураю” – Русь НАПОЛНЯЮТ…
      …И,на Т.Н.”сво” – Русских У Т И Л И З И Р У Ю Т…..
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! Когда-то Древний Рим – ВАРВАРЫ РАЗРУШИЛИ…
      ! НЫНЕ его судьбу – уже ПОЧТИ “кто-ПОВТОРИЛИ”…
      ! ТОГДАшний Рим – БЫЛ побеждён ИЗНУТРИ!
      ! НЫНЕ,с Россиею “ЭТО-же” происходит – глаза ПРОТРИ!
      ! В…”ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ-персонал” – Россию ПРЕВРАЩАЮТ…
      ! ДЛЯ-КОГО русские ВСЁ СОЗДАЮТ – Понимать НАЧИНАЮТ…
      ! но ПРАПОГАНДАЮ “достижений-И-патриотизма” – “ОКОРМЛЯЮТ”!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Товарищи НАЁМ-рабочие И прочие…
      “ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и речи излогайте…
      (НО – сами Знаете О-ЧЁМ – НЕ забывайте…)

      – Валерий Бондарик.
      – Эдмонтон.Канада. 06-4-25

    • 30431 28339
      жора шапов 26 мин. назад

        И получила ОС “Аврора”.

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