Россия начинает работу над новым БОЛЬШИМ самолётом
Россия вышла на финишную прямую сразу по нескольким авиационным проектам. Запуск в серию обновлённых Ил-114-300, МС-21 и Суперджет-100 ставит вопрос о том, что будет дальше? Похоже, мы нашли ответ и знаем, разработка какого самолёта начнётся в ближайшее время. Расскажем об этом, а также о прорыве наших учёных в области фотоники и драматической истории спасения в сегодняшнем выпуске после краткой сводки новостей.
Комментарий редакцииОсновные темы выпуска:
1. Развитие авиационной промышленности России:
- Успешный первый полёт третьего опытного образца самолёта Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01
- Прогресс в разработке нескольких авиационных проектов: Суперджет-100 с российскими двигателями ПД-8, МС-21 с ПД-14, "Ладога"
- Начало работ над новым широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётом, возможно на базе Ил-96-400М
- Разработка специализированного оборудования для авиастроения (станки, климатические аэродинамические трубы)
2. Технологические достижения в других областях:
- Прорыв в области фотоники - создание фотонных интегральных схем для работы с высокочастотными сигналами
- Разработка первых российских фотомодулей на кристаллах кремния с разрешением 4 мегапикселя
3. Спасательная операция:
- Спасение пяти морских транспортных судов, попавших в ледовый плен в Камчатском заливе
- Успешная операция ледокола "Евпатий Коловрат" Тихоокеанского флота
4. Различные достижения в промышленности (краткая сводка новостей):
- Поставка истребителей Су-35С
- Строительство сухогрузов
- Запуск производства механических коробок передач, электродвигателей, полимерных труб и других изделий
Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в нескольких стратегических направлениях, особенно в авиастроении. Основной акцент сделан на импортозамещении и достижении технологического суверенитета в критически важных отраслях. Текст подчёркивает, что Россия находится на пороге важного этапа в развитии отечественной авиации, с одновременной разработкой нескольких самолётов и началом работы над новым широкофюзеляжным лайнером. Также отмечаются успехи в развитии передовых технологий и профессионализм военных в спасении гражданских судов. Общий тон выпуска подчёркивает технологическую самостоятельность и прогресс российской промышленности в условиях внешних ограничений.
Редактор: brahman
,,,@…pRRRiveTT…@,,,
Впечатляет-Li…ну можно сказать,что “ДА”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…разработка “ТАКОГО” самолёта начнётся V…
“Б Л И Ж А Й Ш Е Е” время…(т.е. НЕТ конкретики)…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-)РУССКИЕ СУПЕР-аеропланы создают – и РАЗНОЕ осуществляют…
:-(а В-ЭТОже Время Россию – ЧУЖ’ИМИ ОРДАми – НАПОЛНЯЮТ…
:-)и ПОКА Русские(в России)Реально страну РАЗВИВАЮТ…
:-(потомки БАСМАЧества – её ИЗНУТРИ – КОЛОНИЗИРУЮТ…
:-(КРИМИНАЛизируют,НАРКОТИЗИРУЮТ,КИШЛАКизируют…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ЧУЖИЕ Россию – ИЗНУТРИ – ОККУПИРУЮТ=ПОБЕЖДАЮТ…
…Русских,ПОВСЕМЕСТНО – отовсюду ВЫТЕСНЯ(изГОНя)ЮТ…
…Творческую Россию – В России-же – и ДЕкультивизируют…
…АУЛо-КИШЛАЧНОЙ “культураю” – Русь НАПОЛНЯЮТ…
…И,на Т.Н.”сво” – Русских У Т И Л И З И Р У Ю Т…..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! Когда-то Древний Рим – ВАРВАРЫ РАЗРУШИЛИ…
! НЫНЕ его судьбу – уже ПОЧТИ “кто-ПОВТОРИЛИ”…
! ТОГДАшний Рим – БЫЛ побеждён ИЗНУТРИ!
! НЫНЕ,с Россиею “ЭТО-же” происходит – глаза ПРОТРИ!
! В…”ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ-персонал” – Россию ПРЕВРАЩАЮТ…
! ДЛЯ-КОГО русские ВСЁ СОЗДАЮТ – Понимать НАЧИНАЮТ…
! но ПРАПОГАНДАЮ “достижений-И-патриотизма” – “ОКОРМЛЯЮТ”!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Товарищи НАЁМ-рабочие И прочие…
“ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и речи излогайте…
(НО – сами Знаете О-ЧЁМ – НЕ забывайте…)
– Валерий Бондарик.
– Эдмонтон.Канада. 06-4-25
И получила ОС “Аврора”.