Прекрасно, когда власть заранее проявляет заботу о ветеранах ВОВ. В Петербурге, к примеру, муниципалитеты ещё в марте начали раздавать медали к 80-летию Победы и подарки. Изюминка даже в упаковке в стиле «ретро». Это газета военной поры. Если раньше ценность подарка была не в упаковке, то в канун 80 Победы именно упаковочка оказалась чрезмерно «оригинальной». На исторической газете (репринт) люди увидели… фотографию генерала Андрея Власова. Он там среди других генералов, отличившихся в начале войны. Но потом Бывший советский генерал стал служить Гитлеру, возглавил Русскую освободительную армию, которая на стороне Третьего рейха пошла освобождать Россию от большевиков. С тех пор слова «Власов» и «Предатель» синонимы. Казалось бы, мелочь, ерунда, недосмотр с обёрточкой. Но не случайно говорят, что дьявол прячется именно в мелочах. На это обратил внимание интернет-ресурс «Главред Борисенко». Дмитрий Михайлович – журналист серьёзный и честный. Выделив фрагмент газеты с Власовым, он показал фотографию Маннергейма и рядышком – фото из финского концлагеря, на котором в том числе дети. Эта фотография была представлена на Нюрбернском процессе как свидетельство преступлений фашизма. И «пошутил» - только Маннергейма ещё не хватало на «обёрточке» для блокадников. А ведь было уже! Смотрите на фото: в 2016 году Министр культуры РФ (на тот момент) Мединский и глава Администрации Президента (на тот момент) Иванов торжественно открыли в городе Русской революции Памятную доску Карлу Густаву Маннергейму. История известная, закончилась мощным возмущением народа. Досочку убрали в музей до «лучших времён». Не созрел ещё народ до «исторической правды»! Люди кричали «Позор!», но Сергей Иванов публично, в газете «Комсомольская правда» назвал маргиналами тех, кто выступал против доски Маннергейму. Он был удивлен «незнанием истории» и упрямством ленинградцев. Не в том ли заключатся «незнание», что палачом русского народа К.Г. Маннергейм стал не в 1941 году, а гораздо раньше – в 1918 году. После того как 6 декабря 1917 года Финляндия обрела независимость, Густав Маннергейм буквально вырезал тех, кто поддерживал большевиков на юге страны. Он сформировал 70-тысячную армию и стал громить отряды финской Красной гвардии. После захвата Выборга в апреле 1918 года Маннергейм провёл так называемый белый террор в городе, расстреляв финских красногвардейцев. Расправа была не только над большевиками. Русофобия этого барона началась не с того, что он не смог поступить в Императорскую Академию Генерального штаба, провалив русский язык. Задолго до Октябрьской революции части населения Финляндии были привиты стойкие русофобские убеждения, порождённые т.н. «соплеменной идеологией».

Да, устаревшей фотографией я помянул «старое». Но кто его забыл – тому вон оба глаза! Сергей Иванов по-прежнему постоянный член Совета безопасности РФ. Мединский, курировавший учебники для школьников, хитро подменяющие Великую Отечественную на Вторую Мировую, возглавляет Русское Военно-историческое общество. Этот герой умудрился «изнасиловать» всех классных руководителей и школьников. По примеру США он предложил ритуал торжественного подъема триколора в школах. И вот выдумывают «победы», даже морские. Не ходили под этим флагом военные корабли России, только торговые. Славой покрыт Андреевский флаг. Да, триколор Временного правительства недолго дрыгался на военных кораблях. И на военных кораблях белых с наспех набранными командами из гимназистов-монархистов, матросы с которых ушли под красными знаменами устанавливать Советскую Власть на шестой части суши.

…Нам, советским людям, не кажется, что кто-то из самого Кремля вытравляет из нашего сознания ключевые понятия, связанные с СССР, самой Победой. С пятнадцатого века площадь около Кремля называется Красной. А мы уже 20 лет именно в День Победы видим её голубой. А само слово «советский» как бы под запретом со времён Ельцина. Тут стоит обратиться к Нюрбернскому процессу.

Там Герман Геринг сделал одно весьма интересное признание:

— Наша разведка неплохо работала, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Сопоставляя силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы её повторили». Ключевые слова я выделил не случайно. Именно сюда бьет изнутри антисоветская пропаганда!

Красный флаг на танках появился с самого начала СВО. Флаг Победы бойцы устанавливали на высоких трубах и администрациях освобождённых городов и сел. Но эта атрибутика, как и шевроны с красным флагом, в СМИ не показываются... Упаси, Сатана, от мощной энергетики этих символов!

Тут стоит обратиться к опыту самого гениального пропагандиста-антисоветчика. В 1933 году между Гитлером и Геббельсом произошел разговор, в ходе которого было решено настраивать пропагандистскую машину в Германии. Надо было сплотить все население для подготовки боевых действий на Востоке. Геббельс понял идею фюрера и работу по пропаганде подразделил на три стадии. Первая происходила до 1935 года, когда нужно было воплотить замыслы в области свободы слова, но при этом информационный поток должен быть под контролем. Уже через полтора года можно было наблюдать стремительное увеличение численности примкнувших к НСДАП людей. Гласность, перестройка, возвеличивание Нации! В 1935 году число нацистов в каждой рабочей группе увеличивается в пять раз. Дальше - небывалые масштабы. Детям и молодым людям идеи нацизма вбивали в головы через развлекательные специальные программы. Следующая стадия происходила в 1935-1938 годы, когда проведена пропаганда о «новом строе». Внедрены такие понятия как «общенациональное счастье» и «все на благо нации». Романтизм! Твердая рука постепенно накладывала контроль над населением Германии в «духовном» плане.

На третьей стадии уже применяется понятие «дисциплина», которое начало входить в обиход людей с 1938 года. Дальше мы знаем – война…

Мое поколение, жившее вместе с фронтовиками, побывавшими в Германии, не по книгам знает: оказалось, что с приходом Советской Армии все там – «антифашисты». Хотя настоящие борцы с фашизмом были расстреляны или сидели по лагерям. А эти, теряя сыновей, покорно исполняли «решения партии»…

Не путать с решениями партии большевиков, победившей фашизм. А вот на послесталинский период, апогеем которого стал 1991 год, стоит посмотреть глазами Геббельса. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Безумных, диких бандерлогов… В пропаганде мы должны добиваться не правды, а эффекта, результативного момента». За 34 года результаты работы СМИ РФ потрясающие! От многочисленных антисоветчиков даже вибрации какие-то иные, энергия, не выносящая коллективизма. Они злятся на нас, коллективистов, сидят у телевизоров. Болеют, потеряв способность поднять голову к звёздному небу, оторваться от скудеющей кормушки.

Но сама Россия – страна потрясающая! За прошедшие после СССР годы народилось и совершенно новое, невиданное никогда поколение. На них не влияют ни гаджеты, ни пропаганда. «Звёздные души» смотрят на мир и на себя с точки зрения божественных энергий. Это не «голая эзотерика». Посмотрев на Великую Отечественную с более высокого уровня, «звёздные» отмечают, что здесь видна мощная, сакральная идейная составляющая. В отличие от большинства участников войны, СССР боролся не только за сохранение себя как единицы, но и за весь остальной мир. Это было противоборство двух противоположных моделей глобальной системы мироустройства. Именно на этой волне Союз получил иерархическую помощь с уровня управления планетой.

Однако новое столкновение стало неизбежным очень быстро, дав начало «холодной войне», которая не превращалась в «горячую» лишь благодаря подвигу советских людей, таких, как Курчатов и Королёв и появлению потенциала ядерного сдерживания. Фамилии этих ребят и девчат я не называю, поскольку видно, что для них знание – это общественное достояние. Казалось бы, в 1918-м Советская Россия вышла из войны, заключив «похабный» Брестский мир. В тот же год началась гражданская война и военная интервенция бывших союзников. Стремление империалистических государств в зародыше раздавить небывалый Проект практической реализации коммунистической идеи - экзистенциальный страх и понимание, что их модели мирового развития рано или поздно настанет конец. Раздавили? Нет!

Знаменательно, что открытия, которыми делится «эзотерическая» молодёжь, получаемые как бы напрямую в их души от Вселенной, не противоречат доктрине захвата Будущего с названием Небополитика. Она разработана русскими разведчиками орденского уровня, на Русском Языке и без всякой оглядки на западные учения. Это взгляд сверху, но с учётом исторических волн, планетарных периодов. В мае будет 22 года, как я наблюдаю за текстами от небоплитиков. Ни одной ошибки! Кремлевские их не слышат, но события развиваются именно так, как сказано в Русской Доктрине. И поворот на Восток, необходимость которого доказана была четыре пятилетки назад, и прочее. Кто бы и как ни дурил в Вашингтоне, Лондоне или Москве, вступили в силу непреодолимые обстоятельства космического порядка Новой Эпохи.

Наше будущее определяется коллективной волей людей. А пока всё по плану паразитов. Мы должны сдохнуть, чтобы они жили хорошо. Частный интерес сплачивает только банду. Социальные отношения – вещь не материальная. Политический размер Русской Цивилизации – вся планета. В Небополитике отмечается такое качество Русской Души – всемирность. А политическое руководство РФ на внешней арене пытается с доктриной многополярности вести шахматную партию на многих досках. В результате, как пишет Андрей Девятов, «не выиграл, а проиграл, не в шахматы, а в карты». Битва мировых проектов будущего – это как бридж. Тот, у кого Проекта нет, исполняет роль карточного болвана. Это термин, хотя в мировой истории Руси как княжеской, царской, так и в особенности Советской такой роли никогда не было.

Что мы видим? Трамп поманил пальчиком! Но спецпосланник американского президента Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2025 года заявил, что США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. По его словам, подобных союзов не было ещё несколько лет назад, поэтому необходимо предотвратить их укрепление — это то, над чем США будут работать. И работают!

…Тут, уже сквозь смех, снова приведу высказывания Геббельса конкретно про Америку: «Американцы каждую четверть века участвуют в какой-нибудь войне в Европе, чтобы иметь возможность беспрепятственно поживиться здесь подешевле. Такое поведение простительно было бы, разве только какой-нибудь воровке, проститутке и продажной чертовке. Америка выросла на том, что воровала в Европе, к тому - же американцы одержимы страстью к деньгам… Американцы – это денежные свиньи капиталистической демократии… Именно деньги сделали их рабами, они душат семя всего великого и хорошего в мире, каждый их доллар липкий от пота и крови».

А теперь вернёмся к высказыванию Геринга про советских русских. Говоря о причине поражения, он «помолчал пару секунд и, возведя к небу свои серые оловянные глаза, сказал: «Это не преступление, это — рок»... Не дурак, но фашист! Ему хоть кол на голове теши – «не преступление». Но Рок будет всегда и везде преследовать всех, кто посягнет на Россию. Не зря в советских букварях одной из главных фраз, которую читали первоклашки, была: «Мы - не рабы. Рабы - не мы».

Даже многие вполне умные люди не смогли распознать в государственном перевороте, который был совершён профильными англо-американскими специалистами на Украине в 2014-м. Тем более, не пишут, что мы, народы Советского Союза, не можем четвёртое десятилетие разглядеть яйца этого монстра, заложенные в Москве во время антисоветского госпереворота начала девяностых годов прошлого века. А ведь всё идёт по плану, который активные от народа, не исходящие слюнями у телевизоров, видят. Есть самый древний на планете, самый мощный Проект Будущего – План Соломона («Вечное царство Израиля»). Не путать по месту с нынешним еврейским государством, которого до нашей Победы вообще не было. Центр, место силы исполнителей «Плана Соломона»— Лондон. Это не про народ, даже не совсем про людей, а про сущностей, скрытых от СМИ. Умница-старушка вовремя вышла из Евросоюза, поскольку вечные паразиты сами делают План. Трамп, как Тузик тряпку, метелит Европу! Противоречия с Англией только мнимые. Дело в том, что планета меняется, как и всё в мире. Буквально через несколько лет климатические условия в «ореоле» проживания англосаксов резко изменятся в худшую сторону. А в России и на Украине – в лучшую. Надо освобождать территорию от уже надоевшего, непокорного населения. Для своих! «Новая Хазария» (пять областей Украины и часть РФ) – не конспирология. Но нам ничего не объяснят, только уже по факту свершившегося, как с развалом СССР…

Кто нам объяснил, почему лидеры нашего государства не могут в День Победы стоять на граните мавзолея основателя СССР – страны, победившей фашизм?

Ведь Май 45 – это победа всех народов. Флаг над Рейхстагом – флаг над всем человечеством. Раз не объясняют, вот и додумываем сами.

Эдуард Наипов,

Кострома.