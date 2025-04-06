Тело способное поглощать всю приходящую к нему энергию называется абсолютно чёрным телом. Абсолютно чёрным телом в пределах солнечной системы является солнце. Такое чёрное тело поглощает весь спектр электромагнитного излучения независимо от своей температуры и излучает весь спектр. Это определение независимо от температуры несколько спорно, что-то вроде того, что можно греется в морозную ночь лунным светом и светом звёзд. Появилась информация, что Солнце не просто излучатель энергии, а индуктивный элемент, трансформатор включенный в галактическою схему круговорота энергии в природе. Т.е. некоторые модели предполагают, что находящаяся рядом с солнцем белая дыра нагревает корону до 2 мл градусов или излучает энергию короной с такой температурой. Можно сформулировать и так что ЧД галактики создаёт динамический вакуум вблизи солнца, и его энергетический камертон звучит бесконечно долго. Механизм трансформации энергии Чёрной Дырой в центре галактики, подключённой к звёздной генерации, пока не ясен.

12 мая 2022 года мы смогли в лицо увидеть тьму в сердце Млечного пути (Дзен). Радиоастрономы пять лет, начиная с 2017 г. собирали и обрабатывали информацию о Стрельце А чёрной дыре в центре млечного пути. Мы (СС) находимся в плоскости галактики имеющей форму диска, и бублик чёрной дыры должен быть виден в виде сосиски. Но сгенерированное астрономическими компьютерами изображение показывает, что Стрелец А повёрнут к нам и выглядит как классический бублик. На этом бублике хорошо выделяется светящийся аккреционный диск и тёмное пятно Горизонта Событий.

В 2002 году две группы учёных выяснили (по движению звёзд), что в центре нашей галактики находится объект массой около 4 мл. масс солнц, в области размером 10 млрд. км, что стало прямым доказательством наличия там черной дыры. Тень ЧД Стрельца А сравнима с орбитой Меркурия. Один комментатор темы ЧД задаёт логический вопрос – если ЧД поглощает вообще всё, почему она гравитацию не уничтожает и та прекрасно работает. Кроме того Чёрная Дыра это 4 мл. масс солнц, а в галактике таких масс 200 млрд. Миллиарды вращаются вокруг миллионов, совсем не классика гравитации.

Эти нюансы астрофизики заставляют сформулировать закон сохранения, который всегда был на виду, но оказался не назван. Закон сохранения формы, Закон Сохранения Симметрии. Именно изменение формы симметрии вызывает инертность, гравитацию и массу в конечном итоге. В электротехнике индуктивное сопротивление, переходные процессы и ЭМП. То же самое свойство симметрии, что закручивает воронку воды или вихрь воздуха, закручивает и Чёрную дыру. Ушедшая в воронку вода в сообщающейся системе вновь возвращается на поверхность, и ЧД Млечного Пути из-за действия ЗСС поддерживает навигацию и свечение звёзд.

Землян интересуют более прозаические проблемы. Человечество изначально подвязалось как термит, оно ютилось в пещерках по южным склонам рек. Там теперь археологи находят древнюю живопись и кремневые орудия труда. Костерок постоянно палить опасно, и дрова нужны. На запах дыма придут хищники и враги, лесоруба может поймать лесник, поэтому лучше сразу найти тёплое место.

Дальнейший прогресс цивилизации включил в производственную схему ветряные и водные мельницы. Вода и ветер стали вырабатывать дополнительное тепло и механическую энергию. Использование горячего пара побудило человечество перекопать всю землю в поисках угля, нефти и урана. Наконец в наше милениумное время солнечные панели обуяли свободное пространство и покусились даже на Сахару. Задача этих генераций прежняя - получение энергии солнца.

КПД панелей 15%, а 80 процентов приходящей энергии превращается в тепло. 15% оставшихся превращаться тоже в тепло, но более замысловатым путём. Т.е. КПД панелей по выработке тепла не меньше 95%, они близки к абсолютно ч. т. Чтоб запутать обывателя, наука и техника приняли параметр отражающей способности - альбедо, даже два вида альбедо, чтоб запутать окончательно. Нам точность не нужна, светлый песок пустыни отражает половину приходящей на песчаную поверхность энергии, тёмный отражает 30%, солнечные панели только 5%. Если в Сахаре натыкать солнечные электростанции, то получим кипятильник мирового масштаба, и повышение температуры земли. Это повышение вызовет таяние снего-льдов на ледниках и полюсах, а чистый снего-лёд отражает 90% приходящей энергии. В результате получим спонтанный процесс подогрева планеты. Однако люди к этому придут, они обязательно захотят проверить – «был ли мальчик». Производитель панелей в их тени подрастит нам виртуальные сады и сбрызнет их горячей водой, при этом Амазонка высохнет… Так пишут исследователи, уже сейчас, ведь соблазн велик.

Среднее альбедо водной поверхности 0.15 т.е. вода океанов поглощает 85 процентов приходящей солнечной энергии. Таяние полярных льдов увеличит водную поверхность значительно, плюс это дополнительно уплотнит солнечные панели и ещё понизит альбедо земли. Как мы видим та самая зелёная энергетика, на самом деле, ни разу не зелёная.

Кроме солнечных кипятильников люди увлеклись ветро-вентиляторами. Мощность ветровой турбины от числа лопастей не зависит, зависит только от их размера. Чем лопастей меньше, тем скорость турбины выше. Действие турбин ветро-генераторов в конечном итоге приводит к замедлению движения ветра у поверхности и как следствие перегреву тех участков земли, которые открыты солнцу днём. Выработанная электроэнергии опять же будет преобразована в тепло. Даже действие водяных турбин электростанций приводит к тому же результату, перегреву водоёмов, испарению воды, высыханию рек. В этом году ГЭС Волжского каскада не выработают и половину среднегодового объёма энергии. Волга, Ока мелеют год от года.

Каспий ожидает участь Арала. Большая часть волжской воды до Каспия не доходит, а Каспий не связан с мировым океаном. Результирующим итогом энергетической деятельности людей является нагрев земли, повышение глобальной температуры воздуха и океана, затопление прибрежных территорий и высыхание внутренних морей, иссушение рек. Некоторым замедлителем этого эффекта могло бы стать создание белых солнечных панелей, не поглощающих 80% энергии, а отражающих излучение хотя бы на 50 процентов. И главное нужно переходить на низкотемпературные промышленные технологии во всех сферах деятельности человека, снижать использование и выброс энергии. Как написано на билбордах в Норильске - берегите вечную мерзлоту.

На заставке фото Чёрных дыр, справа Стрелец А.