Андрей Фурсов: Как номенклатурная верхушка отдала будущее СССР за кружевные чулки
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Комментарий редакцииТезисы статьи:
1. Психологическая уязвимость советской номенклатуры:
- Советская верхушка страдала от сочетания комплекса сверхценности (уверенность в статусе ядерной державы и победителей Гитлера) и комплекса неполноценности перед Западом (из-за более высокого уровня бытового комфорта на Западе в 70-е годы).
2. Иллюзии о Западе:
- Номенклатура судила о западной жизни по кинематографу, который показывал роскошь среднего и высшего классов, создавая ложное впечатление о всеобщем благополучии. Это усиливало стремление интегрироваться в западный мир.
3. Материальные ценности как мотив:
- Отсутствие «ярко упакованной вещественной субстанции» в СССР заботило верхушку больше, чем простых людей. Номенклатура стремилась обеспечить своим детям доступ к западной жизни через работу в международных структурах (Внешторг, МИД, ЦК и др.).
4. Психологическая капитуляция перед Западом:
- Желание угодить Западу проявлялось в восторженном отношении к западным представителям (пример — мемуары Гвишиани) и стало первым шагом к сдаче позиций СССР.
5. Усиление тенденции в перестройку:
- В 70-е и особенно в 80-е годы номенклатура всё больше стремилась угодить Западу. Пример — поведение советских академиков, рассказывавших Бжезинскому антисоветские анекдоты в конце 80-х.
6. Запад как манипулятор:
- Западные элиты видели слабости советской верхушки и умело играли на её комплексах, что привело к утрате стратегических позиций СССР.
7. Современные параллели:
- Автор проводит аналогию с современным миром, где безопасность и комфорт в «анклавах» (например, Сингапур) достигаются ценой тотального контроля и подчинения.
8. Социальная борьба и сопротивление:
- Несмотря на давление элит, всегда существуют зоны слабого контроля, где возможно сопротивление (в том числе пассивное, культурное).
Вывод:
Советская номенклатура, ослеплённая иллюзиями о западной жизни и движимая комплексами, фактически предала будущее СССР ради личных материальных выгод и интеграции в «чистый и светлый» западный мир. Это стремление, начавшееся в 70-е годы и достигшее пика в перестройку, стало одной из причин психологической и стратегической капитуляции перед Западом. Автор подчёркивает, что подобные процессы имеют исторические корни и продолжают проявляться в современности, где элиты жертвуют независимостью ради комфорта, а сопротивление возможно лишь на периферии системы.
Дополнительный вывод:
Анализ стремления советской номенклатуры к западным благам и её психологической капитуляции перед Западом, описанный в статье, является не только ключевым сюжетом, но и следствием более глубоких процессов, определивших судьбу СССР. Изначально Советский Союз строился как диктатура пролетариата, где власть должна была выражать интересы рабочего класса. Однако, как показывает автор, рядовой пролетарий в позднем СССР не был одержим западным образом жизни — эта одержимость стала уделом элиты. Это свидетельствует о том, что к 70-м годам изначальная идеологическая основа государства выхолостилась, а власть перешла в руки номенклатуры, которая постепенно оторвалась от народа.
Утрата народом субъектности и механизмов контроля над элитой привела к тому, что партийная верхушка «законсервировалась», превратившись в замкнутую касту, озабоченную собственными интересами. Вместо служения массам она начала служить себе, стремясь обеспечить своим детям доступ к западному комфорту через международные структуры. Этот процесс ознаменовал переход от диктатуры пролетариата к диктатуре номенклатуры. Однако, как подчёркивает Фурсов, эта элита оказалась интеллектуально и морально слабой: её комплексы неполноценности и восторг перед Западом сделали её уязвимой перед внешним влиянием.
В результате, когда народ отказался от активной роли в управлении государством, власть установила свою диктатуру, но не смогла эффективно защитить национальные интересы. Распад СССР в 90-е годы стал закономерным итогом этой деградации: номенклатура, узурпировав власть, не только предала народ, но и оказалась неспособной удержать плоды распада в своих руках. Запад, умело играя на слабостях элиты, снял «сливки» с этого процесса, став главным бенефициаром краха Союза. Таким образом, история позднего СССР — это история утраты народом субъектности, перерождения власти в эгоистичную диктатуру и её последующей капитуляции перед более прагматичным и расчётливым внешним игроком.
Редактор: brahman