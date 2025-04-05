⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комаровка, Кондрашовка и Каменка Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Правдовка, Заря и Катериновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Удачное, Зверево, Елизаветовка, Красноармейск и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и два склада боеприпасов.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49 982 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 683 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 233 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 685 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России