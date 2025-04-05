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О молодых, пиаре, зарплате и Трампе. Е.Ю.Спицын на канале Свободная пресса в программе Мнение

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Эфир на канале Свободная Пресса 4 апреля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Возраст молодежи: Автор считает абсурдным поднимать возрастной порог молодежи до 40 или 44 лет. По его мнению, в этом возрасте люди уже зрелые, полностью отвечающие за свои поступки, и не нуждаются в опеке, как школьники или студенты до 25 лет.

2. Финансовые интересы: Предложение расширить категорию молодежи связывается с корыстными мотивами — возможностью «распиливать» бюджетные средства через ненужные программы, прикрываясь аналитическими обоснованиями их эффективности.

3. Критика политика (Миронова): Упоминается некий политик (вероятно, Сергей Миронов), которого автор не считает значимой фигурой. Его партия, по мнению автора, создана для отвлечения голосов от коммунистов и не имеет серьезной программы, а состав ее участников вызывает вопросы.

4. Миграция и экономика: Проблема миграции связана с буржуазными производственными отношениями, где прибыль ставится выше национальных интересов. Автор считает, что без изменения экономической системы (капитализма) проблему не решить.

5. Сравнение с СССР: В советское время миграция была меньше, так как в регионах создавались рабочие места и инфраструктура, что позволяло людям оставаться на родине.

6. Зарплаты и инфляция: Автор критикует незначительные повышения зарплат (200-300 рублей), считая их издевательством на фоне роста цен. Решения о зарплатах чиновников (губернаторов, замов) он оставляет без комментариев, ссылаясь на волю главы государства.

7. Санкции и внешняя политика: Утверждается, что США не нуждаются в российской нефти из-за близости Венесуэлы. Заявления Трампа автор считает пустыми, а угрозы Запада — нереалистичными, учитывая военный опыт России и слабость европейских армий.

8. Критика западных элит: Европейские лидеры названы «шпаной», а их заявления — идиотизмом, рассчитанным на обман собственных избирателей, которых они считают глупцами.

Вывод:
 Автор выражает резкое недовольство современными политическими и экономическими реалиями, видя в них коррупцию, лицемерие и приоритет личной выгоды над общественным благом. Он критикует как внутренние инициативы (расширение категории молодежи, миграционная политика, зарплаты), так и внешние угрозы (санкции, заявления Запада), считая их либо абсурдными, либо неэффективными. В основе его позиции лежит убеждение, что текущая капиталистическая система порождает проблемы, которые невозможно решить без глобальных изменений, и ностальгия по советскому подходу, где экономика была более сбалансированной и социально ориентированной.

Редактор: brahman

Источник: https://rutube.ru/video/d87f778ed5dcb6d7d86eed14ede18f2f/
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