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Николай Сорокин: интервью с доктором экономических наук Дмитрием Кувалиным

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О нынешнем состоянии и перспективах российской экономики говорим с доктором экономических наук, заместителем директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрием Борисовичем Кувалиным. Ведущий – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Успех российской экономики вопреки санкциям и войне:
- Россия уже более трёх лет находится под санкциями и ведёт войну, которую называют "войной на истощение", направленной против Запада, а не только Украины.
- Несмотря на значительные военные расходы (около 600 млн долларов в сутки), экономика демонстрирует рост: ВВП вырос на 8,2% за два года (4,1% в 2023 и 2024 годах).
- Санкции, по оценке Белого дома, имеют эффективность 3 из 10, а экономика России не только не "разорвана в клочья", но показывает рекордные показатели в реальном секторе.

2. Причины устойчивости экономики:
- Опыт борьбы с кризисами: За последние 30 лет Россия пережила множество шоков (трансформационный кризис 1990-х, кризис 2008–2009, пандемия, санкции), что научило экономических агентов адаптироваться. Санкции воспринимаются как очередной вызов, с которым справляются предприятия, граждане и власти.
- Активная адаптация бизнеса: Около 25–30% предприятий не ощутили влияния санкций, а многие нашли в них плюсы (например, аграрный сектор, туризм, фармацевтика). Компании увеличивают инвестиции, ищут новые рынки и партнёров.
- Ограниченный формат войны: Выбор ограниченных военных действий позволил сохранить внутренний спрос, мотивацию бизнеса и населения, что поддержало экономическую динамику.
- Увеличение денежной массы: Санкции остановили утечку капитала (ранее уходило до 300 млрд долларов), что увеличило внутренние инвестиции и стимулировало производство.

3. Новые возможности и структурные сдвиги:
- Рост реального сектора связан с развитием производства, а не только с сырьевым экспортом.
- Импортозамещение и переориентация на рынки Востока (Китай, Индия) открыли доступ к более дешёвым и качественным технологиям (например, индийские ткацкие станки).
- Рост зарплат из-за дефицита рабочей силы стимулирует внутренний спрос и заставляет бизнес инвестировать в автоматизацию.

4. Санкции Запада и их эффективность:
- Угроза вторичных санкций от Трампа (тарифы на нефть для стран, покупающих российскую нефть) воспринимается как серьёзная, но не катастрофическая. Бизнес уже адаптируется через теневой флот танкеров, обходные пути и альтернативные рынки.
- Санкционные пакеты быстро теряют эффективность из-за "дырявого занавеса" — компании находят способы обхода (криптовалюты, наличные расчеты).
- Экономические рычаги Запада исчерпаны для нанесения долгосрочного ущерба России; краткосрочные эффекты возможны, но будут нивелированы.

5. Политика Трампа:
- Трамп демонстрирует непредсказуемость и использует тактику завышенных требований в переговорах. Его угрозы — смесь игры, давления и реальных намерений.
- Россия может быть полезна Трампу в военно-политическом плане (отношения с Ираном, сдерживание Китая), что снижает вероятность жёстких экономических мер.

6. Ключевая ставка и инфляция:
- Центральный банк держит ставку на уровне 21%, чтобы обуздать инфляцию (9,5% по итогам 2024 года), но это сдерживает рост реального сектора.
- Высокая ставка делает кредиты недоступными для большинства предприятий (реальная ставка 23–25%), что тормозит развитие.
- Инфляция рассматривается как естественный механизм перетока капитала в эффективные отрасли, а текущий "перегрев" экономики — это не перегрев, а позитивные структурные сдвиги (рост обрабатывающих отраслей, повышение зарплат, смещение активности на Восток).
- Оптимальная ключевая ставка могла бы быть ниже (разрыв между ставкой и инфляцией можно сократить вдвое, до 5–6%), что поддержало бы экономический рост без риска сильной инфляции.

Вывод:
 Российская экономика демонстрирует устойчивость и рост вопреки санкциям и военным расходам благодаря накопленному опыту борьбы с кризисами, адаптации бизнеса и населения, а также удачным обстоятельствам (остановка утечки капитала, переориентация на Восток). Западные санкции теряют эффективность из-за обходных путей, а угрозы Трампа, вероятно, останутся на уровне давления, а не реальных действий, учитывая геополитические интересы США. Однако внутренняя политика ЦБ с высокой ключевой ставкой сдерживает развитие реального сектора, и её снижение могло бы ускорить позитивные структурные сдвиги без значительного роста инфляции. Россия продолжает идти своим путём, опираясь на внутренние ресурсы и адаптацию к внешним вызовам.

Редактор: brahman

Источник: https://rutube.ru/video/7448740e39b8e91e82696a8f3d595d04/
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