Мировая торговая война, или Таможня не даёт добро | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о тарифных инициативах Дональда Трампа, попытках сократить госдолг США и структуре мировой торговли.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #ДональдТрамп #точкасборки
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Введение темы: Обсуждение экономической политики Дональда Трампа, связанной с введением таможенных тарифов, и её влияния на международную торговлю и экономику США. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, делится своим экспертным мнением.
2. Комплексный подход Трампа: Меры Трампа — не изолированные шаги, а часть стратегии по решению системных проблем США, таких как:
- Огромный государственный долг (36 трлн долларов).
- Дефицит бюджета (6–10% ВВП).
- Дефицит внешнеторгового баланса (экспорт 2 трлн, импорт 3,3 трлн долларов, дефицит — 1,3 трлн ежегодно).
3. Структурные изменения в экономике США:
- За последние 25 лет промышленная база США переместилась в страны с дешёвой рабочей силой (Китай, страны Азии), что привело к сокращению промышленного производства.
- Промышленная мощь США в два раза ниже, чем у Китая, что угрожает её статусу мирового лидера.
4. Цели Трампа:
- Сокращение торгового дефицита через введение пошлин (10% и выше).
- Возвращение промышленных предприятий в США путём снижения налогов и создания благоприятных условий.
- Сохранение экономического доминирования Америки.
5. Реакция мира:
- Германия оценивает ущерб от пошлин в 200 млрд евро, но Азаров считает эти цифры преувеличенными.
- Бизнес будет искать пути минимизации издержек, а не ухода с американского рынка (350 млн потребителей с высокой покупательной способностью).
- Возможны ответные меры, но глобальные игроки не заинтересованы в кризисе.
6. Нарушение правил ВТО:
- Введение пошлин противоречит нормам Всемирной торговой организации.
- Трамп оправдывает меры чрезвычайным положением из-за долгов и дефицита, что формально допустимо, но сделано без предварительных переговоров.
7. Оценка последствий:
- Азаров скептически относится к прогнозам о глобальном кризисе или сильной инфляции, считая их преувеличенными (прогнозы снижения мирового ВВП на 0,2–1,4% в пределах погрешности).
- Поставщики не будут резко поднимать цены, а скорректируют их с учётом рыночной конъюнктуры.
- Трамп частично решит проблему дефицита, но не до нуля в первый год.
8. Долгосрочные перспективы:
- Перестройка внутреннего и внешнего рынков США неизбежна.
- Переговоры с партнёрами (например, Китаем, владеющим 3,4 трлн долларов в облигациях США) приведут к компромиссам.
- Выход США из ВТО маловероятен, так как организация выгодна американцам.
9. Заключительный тезис Азарова: Вместо паники странам лучше сосредоточиться на собственных интересах и адаптации к новым условиям.
Вывод:
Николай Азаров считает экономические меры Трампа жёсткими, но продуманными и направленными на восстановление промышленной мощи США и сокращение торгового дефицита. Он не видит предпосылок к глобальному кризису, так как бизнес и страны-партнёры будут адаптироваться через сокращение издержек и поиск компромиссов. Нарушение правил ВТО Трампом оправдано чрезвычайным положением, но не приведёт к выходу США из организации. Эффект от мер будет заметен, хотя не все цели удастся достичь быстро. Азаров призывает смотреть на ситуацию прагматично и сосредотачиваться на собственных интересах, а не на апокалиптических прогнозах.
Редактор: brahman