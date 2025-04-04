У каждого человека есть ангел – хранитель. А что мы знаем о них? В этом видео – беседа с ясновидящей Алмакан эже Бековой, которая с детства видит Ангелов физическим зрением.

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Содержание видео:

00:29 – Александр Усанин: почему я доверяю Алмакан эже? 01:10 – Человек, видящий ангелов физическим зрением.

03:40 – «Как только ты помнишь о Боге, ты уже в безопасности!»

05:20 – Вопросы об ангелах (ангелы бывают мужского и женского пола и у них свой тонкий мир).

09:00 – У каждого человека есть основной ангел-хранитель.

09:18 – У человека может быть несколько ангелов, которые помогают ему. Как другие ангелы приходят к человеку?

12:47 – У каждого человека, кроме ангелов-хранителей, имеется покровитель, который покидает человека по определённым причинам ( по каким?)……

15:20 – Человеку даётся возможность 3 раза совершить ошибку. После 4 раза не стоит рассчитывать на прощение.

15:35 – Вопрос : «Можно передавать ангелов по наследству?"

16:45 – Как отличить ангелов от бесов?

19:20 – Как Алмакан эже получает необыкновенные подсказки в той или иной ситуации? (Пример – Святой источник Сергия Радонежского).

22:31 – Почему ангелы не разрешают лечить некоторых людей?

25:13 – Человека можно лечить, если он осознал свой грех и отказался от него. Но сейчас многие люди хотят избавиться от болезни чтобы продолжать грешить дальше.

26:57 – Миссия – направлять людей к Богу.

28:03 – Алмакан эже рассказывает о том, что не она лечит и не она даёт советы, а ангел этого человека говорит ангелу Алмакан эже, что нужно делать с её подопечными.

28:40 – Вопросы о чёрной магии.

30:18 – Как защищаться от сглазов, порч, проклятий.

37:12 – Никто не может навредить нам до тех пор, пока мы не навредим себе сами!

38:09 – На Востоке говорят, что женщина с распущенными волосами притягивает похотливые взгляды мужчин, которые выжигают её репродуктивную систему.

39:15 – Пожелания русским людям от Алмакан эже, чтобы стать сильнее. О важности крепкой семьи.

49:43 – Почему не нужно пускать кошек и собак на кухню.

56:37 – Ценные рекомендации от Алмакан эже.

01:00:00 – Метафизические причины катастрофы в Анапе.

01:03:47 – Что интересно ангелам?

Алмакан эже Бекова – общественный и политический деятель Киргизии, удостоенная звания «Целитель Мира», основательница и лидер женской партии «АРУУЗАТ ЭЛ КУТУ САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ».

Книга об Алмакан эже Бековой "Благословенная Алмакан": https://www.litres.ru/zamirbek-osorov/blagoslovennaya-almakan-kratkaya-biografiya-kyrgyzskoy-van/chitat-onlayn/

Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ

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на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

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#ангелы #АлмаканБекова #Усанин