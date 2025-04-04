Ясновидящая об Ангелах
У каждого человека есть ангел – хранитель. А что мы знаем о них? В этом видео – беседа с ясновидящей Алмакан эже Бековой, которая с детства видит Ангелов физическим зрением.
12+
Содержание видео:
00:29 – Александр Усанин: почему я доверяю Алмакан эже? 01:10 – Человек, видящий ангелов физическим зрением.
03:40 – «Как только ты помнишь о Боге, ты уже в безопасности!»
05:20 – Вопросы об ангелах (ангелы бывают мужского и женского пола и у них свой тонкий мир).
09:00 – У каждого человека есть основной ангел-хранитель.
09:18 – У человека может быть несколько ангелов, которые помогают ему. Как другие ангелы приходят к человеку?
12:47 – У каждого человека, кроме ангелов-хранителей, имеется покровитель, который покидает человека по определённым причинам ( по каким?)……
15:20 – Человеку даётся возможность 3 раза совершить ошибку. После 4 раза не стоит рассчитывать на прощение.
15:35 – Вопрос : «Можно передавать ангелов по наследству?"
16:45 – Как отличить ангелов от бесов?
19:20 – Как Алмакан эже получает необыкновенные подсказки в той или иной ситуации? (Пример – Святой источник Сергия Радонежского).
22:31 – Почему ангелы не разрешают лечить некоторых людей?
25:13 – Человека можно лечить, если он осознал свой грех и отказался от него. Но сейчас многие люди хотят избавиться от болезни чтобы продолжать грешить дальше.
26:57 – Миссия – направлять людей к Богу.
28:03 – Алмакан эже рассказывает о том, что не она лечит и не она даёт советы, а ангел этого человека говорит ангелу Алмакан эже, что нужно делать с её подопечными.
28:40 – Вопросы о чёрной магии.
30:18 – Как защищаться от сглазов, порч, проклятий.
37:12 – Никто не может навредить нам до тех пор, пока мы не навредим себе сами!
38:09 – На Востоке говорят, что женщина с распущенными волосами притягивает похотливые взгляды мужчин, которые выжигают её репродуктивную систему.
39:15 – Пожелания русским людям от Алмакан эже, чтобы стать сильнее. О важности крепкой семьи.
49:43 – Почему не нужно пускать кошек и собак на кухню.
56:37 – Ценные рекомендации от Алмакан эже.
01:00:00 – Метафизические причины катастрофы в Анапе.
01:03:47 – Что интересно ангелам?
Алмакан эже Бекова – общественный и политический деятель Киргизии, удостоенная звания «Целитель Мира», основательница и лидер женской партии «АРУУЗАТ ЭЛ КУТУ САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ».
Книга об Алмакан эже Бековой "Благословенная Алмакан": https://www.litres.ru/zamirbek-osorov/blagoslovennaya-almakan-kratkaya-biografiya-kyrgyzskoy-van/chitat-onlayn/
Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ
Оказать помощь организация можно сделав благотворительный перевод
на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»: книга об идеологии русского мира.
И также рекомендуем приобрести новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие» https://clck.ru/3JWXtq
Личный сайт автора: https://usanin.com Youtube-канал: https://www.youtube.com/@AlexanderUsanin
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в
комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ! ПОДПИШИТЕСЬ на канал ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск ✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях. МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
#ангелы #АлмаканБекова #Усанин
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Необычный дар Алмакан:
- Алмакан — ясновидящая из Киргизии, с детства видит ангелов физическим зрением. Её способности подтверждены множеством случаев исцеления, включая снятие порчи и проклятий.
2. Ангелы и их природа:
- Ангелы бывают разных полов (мужчины и женщины), имеют свой тонкий мир и миссию помогать людям.
- Каждый человек имеет основного ангела-хранителя, который растёт вместе с ним, и дополнительных ангелов, которые могут присоединяться, например, после посещения святых мест.
- Ангелы не заходят в туалет или во время интимных утех, так как это связано с их природой и уважением к человеку.
3. Покровители и их роль:
- Покровитель — это наставник, который может покинуть человека, если тот упорно грешит (например, изменяет, обманывает, употребляет алкоголь), несмотря на предупреждения.
- Покровитель прощает до трёх раз, но на четвёртый может уйти, и вернуть его можно только искренним обращением к Богу и раскаянием.
4. Защита от сглаза, порчи и проклятий:
- Главная защита — искренняя молитва к Богу. Также помогают старшие в роду с даром исцеления.
- Чёрная магия цепляется за греховные наклонности человека, усиливая их, но не может навредить, если человек живёт праведно.
- Женщины с распущенными волосами притягивают похотливые взгляды, что может навредить их репродуктивной системе.
5. Семья и тонкие сущности:
- Семьи разрушаются из-за зависти, вызванной хвастовством в соцсетях, и влияния тонких сущностей (например, через порносайты, вытягивающих сексуальную энергию).
- Кошки и собаки в доме могут мешать деторождению, так как их присутствие связано с завистью и нарушением репродуктивной энергии.
6. Жизнь в гармонии с ангелами:
- Ангелы слабеют, если человек не обращается к ним за помощью и полагается только на себя.
- Предназначение человека раскрывается, когда он думает о других, а не о себе, и делится своим даром.
7. Практические советы Алмакан:
- Не принимайте решения сразу — обдумайте хотя бы полдня.
- Не подписывайте чистые листы бумаги.
- Избегайте алкоголя и общения с любовниками/любовницами при принятии решений.
- Если хочется сказать что-то плохое, помолчите 5 минут и помолитесь.
8. Духовность и природа:
- Алмакан объединяет поклонение Богу и уважение к природе, видя в стихиях (горах, реках, море) проявления Всевышнего.
- Оскорбление природы (например, загрязнение моря) вызывает бедствия.
9. Целительство и ответственность:
- Исцеление возможно только при осознании греха и изменении образа жизни. Без этого болезнь вернётся или перейдёт на целителя.
- Дар целительства может передаваться по наследству (например, от бабушки к внучке).
10. Миссия Алмакан:
- Она считает себя проводником Бога и ангелов, направляя людей к вере и праведности, а не просто исцеляя.
Вывод:
Беседа раскрывает мистический взгляд Алмакан на мир, где ангелы и покровители играют ключевую роль в жизни человека, помогая ему найти предназначение и защищая от зла. Её учение подчёркивает важность веры в Бога, осознанности, отказа от грехов и гармонии с природой. Защита от сглаза, порчи и проклятий возможна через молитву и праведный образ жизни, а целительство требует от человека ответственности за свои поступки. Алмакан выступает как проводник высших сил, призывая людей не искать "волшебных пилюль", а менять себя, чтобы обрести здоровье и счастье.
Редактор: brahman