⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки и Юнаковка в Сумской области.

▪️ За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БпЛА.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 71 940 военнослужащих,

▫️ 404 танка,

▫️ 330 боевых машин пехоты,

▫️ 294 бронетранспортера,

▫️ 2 247 боевых бронированных машин,

▫️ 2 609 автомобилей,

▫️ 595 артиллерийских орудий,

▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 123 станции РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России