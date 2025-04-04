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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции с 29 марта по 4 апреля 2025 г.

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С 29 марта по 4 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.

На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

▪️ За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1910 военнослужащих, четыре танка, 34 боевые бронированные машины и 72 автомобиля. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

▪️ Противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 боевых бронированных машин, включая десять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 32 автомобиля, 36 орудий полевой артиллерии, в том числе 15 западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 12 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и бригады спецназначения «Азов».

▪️ За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 боевую бронированную машину, в том числе пять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 36 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения «Омега».

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

▪️ Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области.

Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

▪️ ВСУ потеряли свыше 435 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего.

  За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 895 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 774 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 689 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 221 орудие полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 696 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50893
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