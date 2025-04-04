Пушкин “Пророк” и про рэп в своем отечестве: разбор ошибок фильма
Пушкин "Пророк" и про рэп в своем отечестве: разбор ошибок фильма
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Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Общая концепция фильма "Пророк":
- Фильм представляет собой биографическую драму о жизни Александра Сергеевича Пушкина в жанре рэп-мюзикла с бюджетом в 800 млн рублей.
- Цель — осовременить образ Пушкина и сделать его ближе к современной аудитории, особенно к молодёжи ("зумерам").
2. Творческий коллектив:
- Режиссёр Феликс Умаров — молодой клипмейкер без опыта в полнометражном кино, продюсер Пётр Ануров предложил ему идею.
- Сценаристы (Умаров, Зоркий, Курганов) также не имеют значительного опыта в масштабных проектах.
- Художник по костюмам Татьяна Потрахальцева — единственный член команды, известный ведущим.
3. Критика жанра и исполнения:
- Ведущие (особенно один из них) негативно относятся к жанру мюзикла, особенно рэпа, считая его неуместным для исторической фигуры вроде Пушкина.
- Рэп-тексты в фильме критикуются как слабые, лишённые поэтической ценности и не сравнимые с произведениями Пушкина.
- Музыкальные номера не сжимают повествование, а удлиняют его, не добавляя смысла.
4. Историческая достоверность:
- Фильм не стремится к исторической точности, что подчёркивает режиссёр, предлагая зрителям обращаться к книгам и музеям за правдой.
- Много анахронизмов и выдуманных сцен (например, лицей как Хогвартс, вымышленные конфликты с педагогами, отсутствие госслужбы Пушкина).
- События перепутаны хронологически (стихи читаются не в то время, когда были написаны).
5. Актёрский состав:
- Юра Борисов в роли Пушкина — звезда, но не похож на исторического Пушкина внешне (нет кудрей, бакенбард, смуглости).
- Многие актёры (например, Алёна Долгаленко в роли Натальи Гончаровой) признались, что не знали биографию Пушкина до проекта и готовились поверхностно.
- Кастинг вызывает вопросы: актёры не соответствуют образам или историческим личностям.
6. Персонажи и их развитие:
- Пушкин изображён как разгильдяй, бунтарь и повеса, но его величие как поэта не раскрыто — нет сцен творчества или осмысления его вклада.
- Дантес показан поверхностно, без раскрытия его мотивов и реальной подоплёки конфликта с Пушкиным.
- Второстепенные персонажи (Пущин, Данзас) появляются эпизодически, без глубины.
7. Костюмы и визуальный стиль:
- Костюмы осовременены, но не всегда исторически точны (например, мундир Данзаса неузнаваем).
- Декорации иногда не соответствуют эпохе (например, дом на Миллионной улице перестроен в XX веке).
8. Реакция аудитории и коммерческий успех:
- Фильм собрал около 1,5 млрд рублей, почти окупив бюджет, но это связывают с хайпом и пиар-кампанией, а не качеством.
- Школьники, ожидавшие узнать о Пушкине, остались разочарованы из-за отсутствия содержательной информации.
9. Сравнение с другими экранизациями:
- Упоминаются более удачные примеры исторического кино ("Звезда пленительного счастья"), подчёркивая низкий уровень "Пророка".
- Современные российские исторические фильмы часто критикуются как "дно".
10. Основная претензия:
- Фильм не отвечает на вопрос, почему Пушкин — великий поэт, фокусируясь на его пороках, а не на творчестве.
- Попытка "опустить" Пушкина до уровня обывателя провалилась, так как даже школьникам фильм кажется скучным и пустым.
Вывод:
Фильм "Пророк" — это амбициозная, но неудачная попытка осовременить биографию Пушкина через жанр рэп-мюзикла. Несмотря на значительный бюджет и звёздный кастинг, он страдает от слабого сценария, поверхностного подхода к истории и отсутствия глубины в раскрытии личности Пушкина как поэта. Критики (ведущие) считают, что создатели недооценили аудиторию, понизив планку до уровня, который не удовлетворяет ни школьников, ни взрослых, знакомых с наследием Пушкина. Коммерческий успех фильма объясняется скорее маркетингом, чем его художественными достоинствами. В итоге "Пророк" воспринимается как набор клише и клипов, не передающий величия Пушкина и не оправдывающий ожиданий зрителей.
Редактор: brahman