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Ответ не заставил себя ждать

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Иван Зуенко, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, автор Telegram-канала «Китай. 80-е и не только» @china80s В ответ на объявленные Трампом в рамках «дня освобождения Америки» торговые пошлины в отношении китайских товаров Китай с 10 апреля вводит ответные зеркальные тарифы на весь спектр американской продукции, ввозимой в КНР. Иначе и быть не могло. Первого шага от Трампа в Китае ждали давно. Было время подумать и решить: будем отвечать. Это в 2018-м, когда Трамп начал свою первую тарифную войну, она воспринималась как нечто неожиданное и вероломное: китайцы до последнего не могли поверить, что Америка будет своими руками рушить выгодное двум странам сотрудничество. Поэтому в 2018—2019 годах был шок, от которого китайцы так до конца и не отошли, заключив перед самым началом пандемии коронавируса «первую фазу торговой сделки», в целом отвечающую интересам скорее США, чем Китая. Из-за пандемии её выполнение фактически оказалось сорвано. Трамп проиграл выборы Байдену. А в Китае ещё больше озаботились тем, чтобы не зависеть от внешнего...

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:
1. Китай вводит зеркальные тарифы в ответ на новые пошлины, объявленные Трампом в рамках "дня освобождения Америки".

2. В отличие от 2018 года, нынешняя реакция Китая была ожидаемой и подготовленной - страна целенаправленно готовилась к этому сценарию.

3. Пекин рассчитывает, что Трамп не сможет долго проводить протекционистскую политику из-за ущерба для американской экономики.

4. Китайская стратегия - "переждать" неблагоприятный период до парламентских выборов 2026 года, после которых Вашингтон может изменить курс.

5. Тот факт, что Трамп объявил тарифную войну не только Китаю, но и другим странам, может привести к неожиданным альянсам, например, с Южной Кореей и Японией.

6. Экономика Китая находится не в лучшем состоянии после пандемии, и сокращение торговли с США усугубит эти проблемы.

7. Несмотря на развитие внутреннего рынка, Китай по-прежнему зависит от внешнего спроса и остается "мастерской мира".

8. Китайские пошлины в 34% - это в первую очередь демонстративный жест, показывающий готовность к переговорам с позиции силы.

9. Конечная цель Китая - заключение новой торговой сделки, а не длительная торговая война.

Вывод:
Статья показывает, что текущий торговый конфликт между США и Китаем имеет стратегический характер, где обе стороны выстраивают свои позиции для будущих переговоров. Китай, несмотря на демонстративно жесткую реакцию, фактически занимает выжидательную позицию, рассчитывая на то, что экономические последствия протекционизма вынудят США вернуться за стол переговоров. Однако положение Китая осложняется внутренними экономическими проблемами и зависимостью от экспорта. В конечном счете, автор считает, что протекционистская политика Трампа может больше навредить американской экономике, чем китайской, но исход будет зависеть от экономической устойчивости обеих стран.

Редактор: brahman

Источник: https://t.me/c/1686844692/7474
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