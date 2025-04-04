Ответ не заставил себя ждать
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Комментарий редакцииОсновные тезисы статьи:
1. Китай вводит зеркальные тарифы в ответ на новые пошлины, объявленные Трампом в рамках "дня освобождения Америки".
2. В отличие от 2018 года, нынешняя реакция Китая была ожидаемой и подготовленной - страна целенаправленно готовилась к этому сценарию.
3. Пекин рассчитывает, что Трамп не сможет долго проводить протекционистскую политику из-за ущерба для американской экономики.
4. Китайская стратегия - "переждать" неблагоприятный период до парламентских выборов 2026 года, после которых Вашингтон может изменить курс.
5. Тот факт, что Трамп объявил тарифную войну не только Китаю, но и другим странам, может привести к неожиданным альянсам, например, с Южной Кореей и Японией.
6. Экономика Китая находится не в лучшем состоянии после пандемии, и сокращение торговли с США усугубит эти проблемы.
7. Несмотря на развитие внутреннего рынка, Китай по-прежнему зависит от внешнего спроса и остается "мастерской мира".
8. Китайские пошлины в 34% - это в первую очередь демонстративный жест, показывающий готовность к переговорам с позиции силы.
9. Конечная цель Китая - заключение новой торговой сделки, а не длительная торговая война.
Вывод:
Статья показывает, что текущий торговый конфликт между США и Китаем имеет стратегический характер, где обе стороны выстраивают свои позиции для будущих переговоров. Китай, несмотря на демонстративно жесткую реакцию, фактически занимает выжидательную позицию, рассчитывая на то, что экономические последствия протекционизма вынудят США вернуться за стол переговоров. Однако положение Китая осложняется внутренними экономическими проблемами и зависимостью от экспорта. В конечном счете, автор считает, что протекционистская политика Трампа может больше навредить американской экономике, чем китайской, но исход будет зависеть от экономической устойчивости обеих стран.
Редактор: brahman