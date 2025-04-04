Героизм большинства советских людей становится особенно ярок и выразителен на фоне поступков тех, кто выбрал приспособление, сотрудничество с врагом. Историк Егор Яковлев занимается изучением следственных дел коллаборационистов, пособников нацизма, которые были осуждены в послевоенное время, но многие из которых были реабилитированы в 1990-е годы.

Как они сотрудничали с оккупантами? Почему же были реабилитированы? Приводят ли нынешние проверки к отмене реабилитации?

Егор Яковлев, член Научного совета Российского военно-исторического общества, делится несколькими историями, позволяющими понять, как по-разному вели себя люди в годы Великой Отечественной войны.

Фестиваль Цифровой истории «Судьба человека», посвящённый 80-летию Победы, прошёл в Москве при поддержке Российского военно-исторического общества.

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