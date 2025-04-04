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Обыкновенный коллаборационизм / Егор Яковлев

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Героизм большинства советских людей становится особенно ярок и выразителен на фоне поступков тех, кто выбрал приспособление, сотрудничество с врагом. Историк Егор Яковлев занимается изучением следственных дел коллаборационистов, пособников нацизма, которые были осуждены в послевоенное время, но многие из которых были реабилитированы в 1990-е годы.

Как они сотрудничали с оккупантами? Почему же были реабилитированы? Приводят ли нынешние проверки к отмене реабилитации?

Егор Яковлев, член Научного совета Российского военно-исторического общества, делится несколькими историями, позволяющими понять, как по-разному вели себя люди в годы Великой Отечественной войны.

Фестиваль Цифровой истории «Судьба человека», посвящённый 80-летию Победы, прошёл в Москве при поддержке Российского военно-исторического общества.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Егора Яковлева "Обыкновенный коллаборационизм":
1. Цель доклада: Рассказать о коллаборационистах — людях, приспособившихся к нацистскому оккупационному режиму, на фоне которых особенно ярко выделяются подвиги героев Великой Отечественной войны.

2. Исторический контекст: После войны многие коллаборационисты были осуждены, но в 1990-е годы значительная часть из них реабилитирована по закону о жертвах политических репрессий, если они лично не участвовали в убийствах или карательных операциях. Впоследствии прокуратура РФ начала отменять такие реабилитации.

3. Конфликт в обществе: После Победы в СССР существовал скрытый конфликт между теми, кто боролся с нацизмом до конца, и теми, кто приспосабливался к оккупации. Этот конфликт проявлялся в быту, следствии и приговорах.

4. История Владимира Ополинского:
- Молодой человек, работавший переводчиком в немецкой комендатуре в Великолукской области в 1942 году, участвовал в грабежах и доносил на партизан.
- После отступления немцев мобилизовался в Красную армию, получил медаль за отвагу, служил в СМЕРШе, но в 1952 году был арестован за измену Родине (статья 58-1а).
- Пример человека, строившего карьеру при разных властях, но оставшегося в памяти местных жителей как пособник.

5. История Олега Семёнова (Алекса Кошина и др.):
- Подросток из Павловска, в 13 лет признанный фольксдойче благодаря "немецким корням", получил привилегии от нацистов.
- В 1945 году вступил во власовскую армию, затем отказался от немецкого происхождения, стал уголовником, сменил множество имён.
- В 1952 году выдан СССР американцами, осуждён за измену Родине на 25 лет, позже срок сокращён до 10 лет, затем амнистирован.

6. История Исаака Рубиновича:
- Еврей, инженер, в 1941 году попал в окружение, выдал себя за русского (Бориса Тихоравова) и работал на немцев в Лу́ге, восстанавливая электростанцию.
- Не доносил напрямую, но вращался в кругах СД. После войны работал на Кировском заводе, но был арестован в 1946 году за антисоветские высказывания.
- Получил 10 лет, отсидел 7, в 1962 году просил реабилитации, но ему отказали из-за доказанного сотрудничества с немцами.

7. Общие черты коллаборационистов:
- Основная мотивация — приспособленчество, а не идеология. В 1941–1942 годах многие считали, что немцы победили, и стремились выжить или сделать карьеру.
- Их часто узнавали местные жители или партизаны, что приводило к арестам даже спустя годы.

8. Процесс выявления:
- Осуждение требовало свидетельских показаний, очных ставок и доказательств. Без них человека не могли признать коллаборационистом.
- Пленные и угнанные на работы в Германию проходили фильтрацию, но сам факт плена не считался преступлением.

9. Социальная месть: После войны инициатива выявления коллаборационистов шла "снизу" — от фронтовиков и партизан, а не только от властей. Это отражало глубокий общественный раскол.

10. Итоговая мысль: Коллаборационизм — проявление человеческой природы, склонной к конформизму. Такие люди были осуждены за конкретные действия, а не за убеждения, и не могут считаться жертвами репрессий.

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Вывод:
 Егор Яковлев в своём докладе подчёркивает, что коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны был не редкостью, а массовым явлением, связанным с приспособленчеством и стремлением выжить в условиях оккупации. Через конкретные истории (Ополинского, Семёнова, Рубиновича) он показывает разнообразие судеб и мотивов коллаборационистов, их попытки адаптироваться к смене властей и неизбежное столкновение с памятью народа. Автор приходит к выводу, что этот феномен — часть человеческой природы, а наказание коллаборационистов после войны было не только государственной политикой, но и проявлением социальной справедливости, инициированной обществом. Лекция подчёркивает сложность моральных и исторических оценок таких случаев, оставляя слушателям понимание неоднозначности человеческого поведения в экстремальных условиях.

Редактор: brahman

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wF6mvRCsENA
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