Об экзаменах для детей мигрантов
Эта тема волнует многих.
В прошлом году на основании ваших обращений депутатами Государственной Думы инициативно разработано и принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.
Вступил в силу последний из них, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы.
По данным МВД, на 1 января 2025 года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.
Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов:
1 без проверки законности их нахождения на территории нашей страны;
2 в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка.
Ранее мы с вами обсуждали вопросы правоприменения этих норм.
С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, — не согласились.
Оно было переработано.
Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%.
Диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.
Для поступления:
- в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий;
- в 2-5 классы — на 18 из 20 заданий;
- в 6-9 классы — на 20 из 22 заданий;
- в 10-11 классы — на 22 из 24 заданий.
По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребёнка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.
Не снимаем вопрос с контроля!
Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов.
Жду и ваших комментариев по теме.
Хорошего дня!
Вячеслав Володин
Комментарий редакцииОсновные тезисы статьи Вячеслава Володина
1. В прошлом году принято 14 законов для совершенствования миграционной политики по инициативе депутатов Госдумы.
2. Вступил в силу закон об условиях зачисления детей мигрантов в школы.
3. По данным МВД, на 1 января 2025 года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.
4. Запрещено принимать в школы детей мигрантов без проверки законности пребывания и без достаточного уровня знания русского языка.
5. Первоначальное предложение Рособрнадзора о 30% правильных ответов для прохождения языкового тестирования было отклонено.
6. Новое решение устанавливает порог в 90% правильных ответов для зачисления.
7. Разработаны диагностические материалы для каждой ступени обучения с учетом устной части.
8. Установлены конкретные требования по количеству правильных ответов для каждого уровня образования:
- для 1-го класса: 9 из 10 заданий
- для 2-5 классов: 18 из 20 заданий
- для 6-9 классов: 20 из 22 заданий
- для 10-11 классов: 22 из 24 заданий
9. Планируется дальнейший анализ применения этих норм с учетом мнений регионов и педагогического сообщества.
Вывод
Статья отражает существенное ужесточение требований к детям мигрантов при зачислении в российские школы. Повышение порога прохождения языкового тестирования с предлагаемых 30% до 90% правильных ответов свидетельствует о значительном повышении языкового барьера. Это может способствовать лучшей подготовленности зачисляемых детей к обучению на русском языке, их более успешной адаптации и интеграции, но одновременно создает существенные препятствия для многих детей мигрантов. Володин подчеркивает, что вопрос остается на контроле и будет анализироваться дальнейшее применение этих норм с учетом мнений различных заинтересованных сторон, что указывает на возможность корректировки требований в будущем в зависимости от практики их применения.
Дополнительный вывод
Установление высокого порога в 90% для языкового тестирования поднимает важный вопрос о дальнейшей судьбе детей мигрантов, которые не смогут преодолеть этот барьер. Поскольку в России образование является обязательным для всех детей, возникает серьезная правовая и социальная дилемма, требующая комплексного решения.
Детям, не сдавшим экзамен по русскому языку, необходимо предоставить альтернативные образовательные маршруты, которые могут включать:
1. Специализированные адаптационные программы и интенсивные языковые курсы
2. Временные подготовительные классы с последующей повторной сдачей экзамена
3. Дистанционное обучение на родном языке с обязательным изучением русского
В случае, если семья мигрантов не проявляет заинтересованности в интеграции детей в российское образовательное и культурное пространство, необходимо рассмотреть механизмы административного регулирования:
- Пересмотр статуса пребывания всей семьи на территории России
- Уведомление миграционных служб о нарушении условий пребывания
- Организация возвращения семьи в страну происхождения при участии соответствующих международных организаций
Эта проблема неизбежно влечет за собой необходимость межведомственного взаимодействия между образовательными учреждениями, миграционными службами, органами опеки и социальной защиты. Требуется разработка четких алгоритмов действий в подобных ситуациях с учетом интересов детей и национальной безопасности.
Таким образом, ужесточение языковых требований — это лишь первый шаг, который должен сопровождаться созданием целостной системы работы с детьми мигрантов, не интегрирующимися в российское общество, включая как образовательные механизмы, так и административные меры, направленные на соблюдение миграционного законодательства и обеспечение обязательного образования.
Опыт стран Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов, представляет альтернативную модель регулирования миграции, которая могла бы быть адаптирована для российских реалий. В этих странах трудовая миграция строго отделена от получения гражданства и социальных льгот, а возможность привозить членов семьи существенно ограничена.
Существующая в России система, предоставляющая относительно доступный путь к гражданству и социальным льготам без требования глубокой культурной интеграции, способствует формированию закрытых этнических анклавов, где поколения могут вырастать без достаточного знания русского языка и принятия российских культурных норм. В результате к школьному возрасту дети оказываются неподготовленными к обучению в российской образовательной системе, что создает напряженность и дополнительную нагрузку на образовательные учреждения.
Более целесообразным выглядит подход, при котором:
- Право на постоянное проживание и гражданство предоставляется только после подтверждения культурной и языковой интеграции
- Трудовая миграция регулируется через систему временных контрактов без автоматического права на социальные льготы
- Воссоединение семей допускается только после прохождения интеграционных программ главой семьи
- Получение гражданства рассматривается как привилегия, а не как автоматическое право
Также у нас имеется советский опыт единого культурного и языкового пространства, который демонстрирует эффективность системы, где русский язык и общие культурные ценности были обязательными компонентами образования во всех республиках. Это обеспечивало беспрепятственную интеграцию и мобильность граждан внутри страны.
Таким образом, вместо точечного решения проблемы языкового барьера при поступлении в школу, требуется пересмотр всей системы миграционной политики с акцентом на приоритетное предоставление гражданства и льгот тем, кто демонстрирует желание и способность интегрироваться в российское общество, принимая его культурные и идеологические ценности.
Редактор: brahman
Ребята, зачем вам арабы ?
Белорусский метод работы с мигрантами – рядом.
А дети просто будут болтаться по улицам в криминале.