Эта тема волнует многих.

В прошлом году на основании ваших обращений депутатами Государственной Думы инициативно разработано и принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Вступил в силу последний из них, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы.

По данным МВД, на 1 января 2025 года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.

Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов:

1 без проверки законности их нахождения на территории нашей страны;

2 в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка .

Ранее мы с вами обсуждали вопросы правоприменения этих норм.

С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, — не согласились.

Оно было переработано.

Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90% .

Диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения.

Для поступления:

- в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий;

- в 2-5 классы — на 18 из 20 заданий;

- в 6-9 классы — на 20 из 22 заданий;

- в 10-11 классы — на 22 из 24 заданий.

По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребёнка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.

Не снимаем вопрос с контроля!

Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов.

Жду и ваших комментариев по теме.

Хорошего дня!

Вячеслав Володин