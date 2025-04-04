В передаче:- 15 марта 2025 года в Белграде для разгона толпы властями было применено звуковое оружие.- Обсудили подробности, критику и свой взгляд на ситуацию- История создания- Какие виды звукового оружия существуют, как и где применяют.

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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