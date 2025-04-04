Массовый психоз, или как Быстро разогнать толпу | КиберДед Андрей Масалович
В передаче:
- 15 марта 2025 года в Белграде для разгона толпы властями было применено звуковое оружие.
- Обсудили подробности, критику и свой взгляд на ситуацию
- История создания
- Какие виды звукового оружия существуют, как и где применяют.
Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. События в Белграде (15 марта):
- Масштабный митинг в Сербии (от 100 до 300 тысяч человек в Белграде, более миллиона по стране) начался как часть сценария "цветной революции".
- Неожиданный поворот: толпа внезапно разбежалась без видимой причины, что вызвало вопросы о применении нелетального оружия.
- Видео показывает отсутствие явной угрозы, но люди в панике разбегаются волнообразно.
2. Гипотеза об акустическом оружии:
- Обсуждается возможность применения звуковых устройств (например, LRAD от компании Genasys, Сан-Диего).
- Акустическое оружие работает на инфразвуке или ультразвуке, вызывая панику, дезориентацию, физический дискомфорт (жжение кожи, боль в ушах, повреждение органов).
- Устройства направленного действия, доступны на рынке (от 20 до 30 тысяч долларов), используются спецслужбами, полицией, против пиратов (например, в Сомали).
- Примеры: "Шёпот" (Росгвардия, 2018), "Инферно" (70 см, до 25 м, 125–130 дБ).
3. Конспирология и информационная война:
- Яркие события отвлекают от чего-то важного (первое правило информационной войны).
- СМИ разделились: власти отрицают применение оружия, оппозиция утверждает обратное, добавляя эмоциональные детали.
- Тролли и комментаторы усиливают путаницу, смешивая факты и домыслы (например, "звука не было на видео").
4. Аргументы и контраргументы:
- Видео с разных ракурсов подтверждают реальность события, но нет явного звука "пушки".
- Люди разбегались не хаотично, а волнами, что указывает на направленное воздействие.
- Отсутствие давки объясняется характером действия излучателя, хотя пострадавшие (около 60 человек) были.
- Телефоны в руках — часть акции (15 минут молчания с фонариками), а не аномалия.
- Крики на английском связаны с "цветной революцией" (организованная акция с методичками).
5. Исторический контекст и развитие нелетального оружия:
- Легенды о звуках, вызывающих панику, уходят корнями в XVI век (орган в храме).
- Современные разработки: светошумовые гранаты, сети, пенопластовая бомба, акустические устройства.
- Использование стало рутиной, рынок растёт, технологии совершенствуются (интеграция с дронами, ИИ).
6. Выводы ведущих:
- Акустическое оружие существует, продаётся, применяется спецслужбами и полицией.
- В Белграде, вероятно, что-то подобное использовалось, хотя доказательства косвенные.
- Разгон толпы таким способом гуманнее, чем газ или физическая сила.
Вывод:
В беседе обсуждаются события в Белграде, где, предположительно, применили акустическое оружие для разгона митинга. Ведущие склоняются к тому, что это реальная технология, уже используемая в мире, а инцидент в Сербии — пример её скрытого применения. Однако из-за противоречивых данных (отсутствие звука на видео, отрицание властей) остаётся простор для спекуляций. Тема подчёркивает рост интереса к нелетальному оружию и его выход из тени в публичное обсуждение, что может привести к развитию рынка подобных технологий.
Редактор: brahman