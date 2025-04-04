Александр Колпакиди. Причины русофобии на Украине.
Александр Колпакиди. Причины русофобии на Украине. Что считать началом зарождения украинской русофобии? Почему появились украинские националистические организации и движения?
Комментарий редакцииТезисы беседы:
1. Истоки русофобии на Украине:
- Русофобия на Украине начала формироваться относительно недавно, связана с появлением националистических организаций.
- Одним из первых проявлений стало Кирилло-Мефодиевское братство (1847), куда входил Тарас Шевченко. Несмотря на радикальную программу, участники получили мягкие приговоры.
2. Роль Тараса Шевченко:
- Шевченко представлен как фигура неоднозначная: талантливый поэт, но озлобленный и неприятный человек, что раскрывается в биографии Олега Бузины.
- Его образ используется националистами как символ, хотя реальная личность противоречит идеализированному портрету.
3. Развитие украинского национализма:
- Истоки связаны с польским движением «хлопоманов», поддерживавшим украинскую культуру, но со временем переросшим в антирусские настроения.
- Ключевые фигуры: Николай Костомаров, Пантелеймон Кулиш, Микола Михновский (основатель Революционной украинской партии), Евгений Коновалец и др.
- Национализм изначально носил радикальный социально-политический характер, часто раскалываясь на фракции из-за внутренних амбиций.
4. Фальсификация истории:
- Гражданская война на Украине в учебниках представлена как «украинская революция» и «национально-освободительная борьба», что автор считает искажением.
- Численность националистических сил (УНР, УГА) преувеличивается, в то время как вклад украинцев в Красную армию (7 млн человек) замалчивается.
- Пример: УПА (украинская повстанческая армия) в 1944–1945 гг. по разным оценкам насчитывала от 25–30 тыс. (объективные данные) до 200–340 тыс. (преувеличения националистов).
5. Роль униатской церкви:
- Автор видит в Брестской унии (1596) корень конфликта, утверждая, что униаты (около 10% населения) доминируют в руководстве современной Украины, изменяя историческую память и идентичность народа.
6. Советская политика украинизации:
- Украинизация 1920-х годов под руководством Ленина и Сталина была правильной стратегией, предотвратившей рост коллаборационизма и обеспечившей вклад украинцев в победу во Второй мировой войне.
- Перегибы украинизации в 1930-е годы были исправлены репрессиями против националистов («расстрелянное украинское возрождение»).
7. Передача Крыма Украине:
- Хрущёв лоббировал передачу Крыма в состав УССР, возможно, под влиянием жены и своего «украинского патриотизма».
- Это не вызвало протестов, так как никто не предполагал распада СССР. Главным виновником последствий автор считает Ельцина, а не Хрущёва.
8. Современная пропаганда и утрата фильтров:
- Современная молодежь лишена критического мышления из-за отсутствия образования и фильтров, существовавших в советское время.
- Примеры фальсификаций: форсирование Днепра как «уничтожение украинцев», Голодомор с растущим числом жертв, миф о «колонии России».
9. Итог конфликта:
- Трагедия нынешнего положения Украины связана с распадом СССР, усилением национализма и фальсификацией истории.
- Выход — восстановление советских принципов единства, а не военные действия против Киева или Харькова, а точечные удары по центрам униатского влияния (Львов, Тернополь).
Вывод:
Автор рассматривает русофобию и национализм на Украине как исторически обусловленные явления, уходящие корнями в XIX век, но резко усиленные в XX–XXI веках из-за фальсификации истории и влияния униатской церкви. Он критикует современную украинскую пропаганду за искажение фактов (например, численности УПА или роли украинцев в Великой Отечественной войне) и видит в советской политике украинизации позитивный вклад в единство народа. Текущий конфликт, по его мнению, — результат распада СССР и утраты критического мышления, а не изначальных действий Хрущёва или Сталина. Решение автор видит в возвращении к советским ценностям, а не в эскалации военных действий, подчеркивая необходимость борьбы с идеологическими центрами национализма.
Редактор: brahman