А были ли единоборства в Древней Руси ?
Школа ЛОМ https://rfs-lom.ru/
Комментарий редакцииТезисы лекции:
1. Исторический контекст и проблема забытых традиций:
- История Древней Руси, по мнению автора, искусственно составлена историками (например, Миллером) и содержит мало достоверных фактов, особенно глубже 200 лет назад.
- В XIX веке Российская империя обладала мощной армией (1 млн солдат), которая постоянно участвовала в войнах, что предполагает наличие развитого боевого искусства.
- Однако о русском рукопашном боевом стиле почти ничего не известно, в отличие от широко разрекламированных восточных (китайских, японских) и западных (английский бокс) традиций.
2. Предположение о русском боевом стиле:
- Автор утверждает, что в XIX веке, учитывая боеспособность армии и опыт рукопашных боев, должен был существовать самобытный русский боевой стиль, отточенный в реальных сражениях.
- Отсутствие упоминаний о нем в исторических источниках кажется странным, особенно на фоне активной военной истории России.
3. Сравнение с восточными традициями:
- Китайские и японские боевые искусства, несмотря на их известность, не доказали эффективности в реальных войнах: китайская армия часто проигрывала, а японских камикадзе принуждали к бою.
- Русская армия, напротив, демонстрировала дисциплину, стойкость и бесстрашие, что, по мнению автора, указывает на наличие древних боевых традиций, возможно, уходящих корнями в генетику или многовековую подготовку.
4. Личная история и система "Лом":
- Автор, Андрей, 58 лет, с высшим техническим образованием, делится своим опытом: с детства занимался спортом, затем изучал китайские гимнастики, тренировал спецназ, работал телохранителем.
- Судьбоносная встреча с Юрием Михайловичем Саночкиным, основателем школы внутреннего стиля, вдохновила его на создание системы "Лом" — боевой оздоровительной практики.
- "Лом" основан на выращивании сухожильного каркаса через статико-динамическую изометрию с дыханием, что отличает его от современных единоборств, ориентированных на спорт и индивидуальные поединки.
5. Особенности системы "Лом":
- Главная цель — развитие выносливости и силы через сухожилия, а не мышцы, что позволяет долго сражаться без утомления.
- Ключевая техника: работа у стены, правильное боевое дыхание (один вдох, множество выдохов), преодоление страха боли.
- Подходит для боя в строю, в отличие от восточных стилей, которые автор считает индивидуальными и показными.
- Оздоровительный эффект: повышение тестостерона, омоложение, укрепление здоровья даже в пожилом возрасте.
6. Критика современных подходов:
- Современные единоборства (бокс, карате, борьба) ограничены правилами и не применимы в реальном массовом бою.
- Восточные мастера сохраняют традиции, но, по мнению автора, это лишь внешние формы, а не настоящие боевые искусства.
7. Истоки и возрождение:
- Система "Лом" частично основана на утраченных русских традициях, сохраненных в некоторых регионах (например, у маньчжуров, казаков) и переданных через Саночкина.
- Автор модернизировал эти знания, адаптировав их для здоровья и боя, исключив устаревшие элементы.
8. Практические результаты:
- Ученики "Лома" — чемпионы по рукопашному бою, сабельным боям, демонстрируют реальные успехи.
- Система подходит как для молодых бойцов, так и для людей старше 40–50 лет, желающих восстановить здоровье и силу.
Вывод:
Автор лекции поднимает вопрос о забытых русских боевых традициях, утверждая, что они существовали, но были утеряны или не зафиксированы в истории, в отличие от восточных стилей, которые активно популяризировались. На основе личного опыта и знаний, полученных от мастера Саночкина, он разработал систему "Лом" — уникальную практику, сочетающую боевую подготовку и оздоровление. "Лом" фокусируется на развитии сухожильного каркаса, боевого дыхания и выносливости, отличаясь от современных спортивных единоборств ориентацией на реальный бой в строю и долгосрочное укрепление тела. Автор видит в этом не только возрождение утраченного наследия, но и практическую пользу для здоровья и силы, особенно в зрелом возрасте.
Редактор: brahman