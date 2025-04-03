Олег Фирсов, Игорь Меркулёв, Виталий Петров.Какая задача стоит в изучении основ и мудрости Кастанеды, даосизма, индуизма и других течений?

Задача – создать свою целостную систему. Так как в славянстве есть общие идейные установки, но мало сохранилось технологий, прикладных знаний. Что связано с многовековой политикой государства на европеизацию и искоренение русской культуры.

Подход – вобрать работающие технологии из разных духовных учений и нанизать их на идейный стержень славянского ведического направления. Критически осмыслять данные системы с точки зрения наших культурных кодов. По сути, брать то, что работает и докручивать под себя.

Олег Фирсов и Игорь Меркулев – основатели фирмы «Княжий терем». Занимаются проектированием и строительством современных теремов с учетом системы саженей и рекомендаций ведической архитектуры – Васту. https://vk.com/teremostroenie

Быть ДОБРУ!

#ОлегФирсов #ИгорьМеркулёв #веды #мудрость #кастанеда #даосизм #индуизм

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Внимание!

Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.

Комментарий редакции

Тезисы беседы

1. Цель и подход гостей (Игорь Меркулёв и Олег Фирсов):

– Основатели фирмы «Княжий Терем» изучают и интегрируют элементы различных духовных учений (Кастанеда, даосизм, индуизм) в славянскую ведическую культуру.

– Задача — создать целостную систему, основанную на славянских идейных установках, обогащённую работающими технологиями из других традиций, адаптированных под славянский культурный код.

2. Славянская ведическая культура:

– Отличается от других духовных традиций акцентом на созидание, творчество и гармоничное взаимодействие с миром, а не на отречение от материи.

– Ключевые архетипы: Творец (Сварог) выше Воина (Перун), акцент на мудрость и любовь как основу духовного роста.

– Род и связь с Творцом через личные, равностные отношения — основа духовного пути.

3. Анализ учения Кастанеды:

– Главная цель — переход в «третье внимание» через личную силу и магические практики.

– Плюсы: практики осознанности (сталкинг), пересмотра, уменьшения чувства собственной важности.

– Минусы: акцент на воинский архетип, агрессивное взаимодействие с миром, отрыв от социума, опасность использования психотропных веществ и шаманизма без подготовки.

– Славянский подход предлагает гармоничный переход между мирами через развитие качеств, а не силовое «проскакивание мимо орла».

4. Анализ даосизма:

– Цель — достижение бессмертия через духовную алхимию и слияние с Дао (безличностным законом мироздания).

– Плюсы: научный подход к энергетике, конкретные практики (например, упражнения для снятия усталости).

– Минусы: отсутствие личностного аспекта силы, что менее резонансно с славянской культурой, где важен диалог с Творцом.

5. Анализ индуизма:

– Разнообразие течений (вишнуизм, шиваизм, кришнаизм) и практик, но много мифологических наслоений.

– Полезные элементы: ведическая астрология (Джотиш), архитектура, концепция кармы.

– Особенность: акцент на отречение и цикличность, что контрастирует с славянским созидательным подходом.

6. Техника безопасности в духовных практиках:

– Сначала укрепить связь с духом своего народа и Творцом, чтобы иметь внутренний отклик и защиту.

– Избегать эгрегориальных систем, замыкающих на себя (признаки: претензия на исключительность, критика других учений).

– Проверять полезность практик через призму личного роста и их результатов у адептов.

7. Практики славянской культуры:

– Хороводы и коллективное духовное пение как способы ощутить связь с родом и Творцом.

– Молитвенная практика (молвица) — искренний диалог с Творцом.

– Творческий труд с душой как путь духовного совершенствования.

8. Духовное наследие славян:

– Нет единой священной книги, основа — язык, устная традиция, образы мышления.

– Задача современности — воссоздавать и обогащать культуру через личный опыт, исследования и творчество.

9. Ответы на вопросы слушателей:

– Осознанные сновидения опасны без подготовки, требуют жреческого сопровождения.

– Творцы совершенствуются в циклах, их развитие связано с эволюцией мироздания и людей.

– Частные духовные школы могут стать опорой для возрождения духа народа, если основаны на искреннем призвании.

Вывод

Беседа раскрывает стремление Игоря Меркулёва и Олега Фирсова возродить и укрепить славянскую ведическую культуру, используя полезные элементы из других духовных традиций (Кастанеды, даосизма, индуизма), но адаптируя их под славянский дух. Они подчёркивают уникальность славянского подхода — созидание, связь с родом и Творцом через личные отношения, гармонию с материальным миром. Критически оценивая чужие учения, они выделяют их сильные и слабые стороны, предлагая безопасный путь исследования: опора на собственную культуру, связь с источником и осознанность. Эфир призывает к активному творчеству, сохранению родовой мудрости и практическому духовному росту, что делает его полезным ориентиром для тех, кто ищет свой путь в современном духовном многообразии.