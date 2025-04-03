Выучили вас на свою голову, облысели все. Е.Ю.Спицын канал Красная линия в программе Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 18 марта 2025 г.
Комментарий редакцииОсновные тезисы беседы:
1. Введение поста президента СССР и роль Горбачева
- 14 марта 1990 года был учрежден пост президента СССР, первым и единственным президентом стал Михаил Горбачев.
- Участники считают, что введение этого поста в тех исторических условиях было ошибкой, а Горбачев использовал его для разрушения страны, выйдя из-под контроля КПСС.
- Если бы СССР сохранился под другим руководством, он мог бы стать мощной державой в союзе с Китаем и лидером социалистического развития.
2. Роль личности и институтов власти
- Разрушение СССР связывают как с личностью Горбачева, так и с бездумной перестройкой государственных институтов.
- КПСС, закрепленная в Конституции как руководящая сила (статья 6), опиралась на народное мнение, в отличие от нынешней системы, где власть сосредоточена в руках одного человека.
3. Сравнение советской и современной систем управления
- Советская система базировалась на коллективном руководстве через Советы и партийные органы, что обеспечивало высокую исполняемость решений и ответственность перед народом.
- Современная российская система, по мнению участников, сверхжесткая, но хрупкая, зависит от одного человека (президента), что делает ее уязвимой к кризисам, особенно при транзите власти.
4. Концентрация власти у президента РФ
- Статья 80 Конституции РФ заменила статью 6 СССР, передав президенту огромные полномочия, превосходящие даже советских генсеков или царей.
- После 2020 года полномочия президента еще больше расширились, что вызывает критику за отсутствие баланса и контроля.
5. Проблемы исполнения решений в современной России
- Национальные проекты и поручения президента не выполняются в полной мере (например, из 5,9 трлн рублей на нацпроекты освоено менее 1 трлн).
- Причина — в отрыве власти от народа, отсутствии научного подхода к решениям и воспитании общества в духе подчинения одной фигуре.
6. Реформа местного самоуправления
- Законопроект о переходе к одноуровневой системе местного самоуправления (ликвидация нижнего уровня) критикуется как попытка упростить доступ элит к бюджетным средствам (4 трлн рублей).
- Это угрожает исчезновением малых городов и сел, усилением влияния местных "авторитетов" и ослаблением государственности.
7. Рост левых настроений и возможность "левого поворота"
- Социологические данные показывают рост симпатий к социализму, что связывают с разочарованием в текущей системе и памятью о советской эффективности.
- Однако "левый поворот" невозможен без смены политических сил и активного участия масс, чего пока нет.
8. Глубинное государство
- Участники расходятся во мнении: одни считают его мифом, подчеркивая классовую природу власти, другие видят в нем аналог западной системы, где решения принимают неформальные элиты, что начинает формироваться и в России.
9. Доверие между властью и народом
- Наблюдается взаимное недоверие: народ не верит власти из-за ухудшения жизни (пенсионная реформа, образование), а власть отгораживается от народа, избегая диалога.
- Это угрожает стабильности, но потенциал социалистических преобразований сохраняется при условии самоорганизации общества.
Вывод:
Беседа раскрывает критический взгляд представителей КПРФ на эволюцию российской власти от советской системы к современной. Советский Союз представлен как эффективная модель коллективного управления, разрушенная Горбачевым и его реформами, включая введение поста президента. Нынешняя система критикуется за чрезмерную централизацию, отрыв от народа и неэффективность, что проявляется в невыполнении решений и реформах, ущемляющих интересы большинства. Участники видят выход в возвращении к социалистическим принципам, но подчеркивают необходимость активной поддержки общества и смены политического баланса сил. История СССР и современной России интерпретируется как борьба классовых интересов, где нынешний курс воспринимается как регресс, а социализм — как магистральный путь развития.
Редактор: brahman