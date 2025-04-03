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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 3 апреля 2025 г.

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⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
 
Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
 
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.
 
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения «Омега» в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
 
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области.

▪️ Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.
 
В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
 
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 562 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 644 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50858
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